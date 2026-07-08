Aaj Ka Rashifal, 8 July 2026: आज बुधवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:24:15 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. आज का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है.

ज्योतिषीय दृष्टि से आज अतिगंड योग दोपहर 12:37:21 तक रहेगा. अतिगंड 27 योगों में से एक अशुभ योग है, इस दौरान कोई भी नया शुभ कार्य, अनुबंध या महत्वपूर्ण निर्णय न लें. आज रेवती नक्षत्र दोपहर 16:01:03 तक रहेगा जो बुध देव का नक्षत्र है और यात्रा, व्यापार, संचार और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है. बुधवार और रेवती नक्षत्र का यह संयोग व्यापार और बुद्धि से जुड़े कार्यों के लिए विशेष अनुकूल है, लेकिन अतिगंड योग की समाप्ति के बाद.

आज एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय पक्ष यह है कि अभिजीत मुहूर्त (11:58:14 से 12:53:47) और राहु काल (12:25:30 से 14:09:46) फिर Overlap कर रहे हैं. इसलिए आज अभिजीत मुहूर्त का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा.

आज का सर्वश्रेष्ठ समय सुबह 10:15 से 11:10 बजे तक है, कंटक (09:18 से 10:13) के बाद और दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06) से पहले. दोपहर में राहु काल (14:09) के बाद से शाम तक का समय भी शुभ कार्यों के लिए अनुकूल है. आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं जिससे वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशियों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

आज का पंचांग , 8 जुलाई 2026

तिथि: कृष्ण अष्टमी (12:24:15 तक), फिर नवमी

नक्षत्र : रेवती (16:01:03 तक), फिर अश्विनी

योग : अतिगंड (12:37:21 तक)

करण : कौलव-तैतिल

पक्ष : कृष्ण

वार : बुधवार

चंद्र राशि : मीन

सूर्योदय : 05:29:20

सूर्यास्त : 19:22:38

राहु काल : 12:25:30 से 14:09:46

अभिजीत मुहूर्त : 11:58:14 से 12:53:47 (राहु काल में)

यमगण्ड : 07:13:52 से 08:58:07

कंटक : 09:18:08 से 10:13:45

दुष्टमुहूर्त : 11:10:43 से 12:06:20

दिशाशूल : उत्तर

चंद्रबल : वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, मीन

आज का सर्वश्रेष्ठ समय:

सुबह 10:15 से 11:10 बजे तक (कंटक के बाद, दुष्टमुहूर्त से पहले)

दोपहर 14:10 से शाम 16:30 बजे तक (राहु काल के बाद, अतिगंड भी समाप्त)

मेष राशिफल, 8 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वादश भाव के प्रभाव से एकांत चिंतन, व्यय नियंत्रण और बुधवार को गणेश जी की आराधना से जीवन की बाधाओं को दूर करने का है. बुधवार, 8 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण अष्टमी दोपहर 12:24:15 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. आज बुधवार को बुध देव का प्रभाव और रेवती नक्षत्र का संयोग संचार, लेखन और व्यापारिक बुद्धि के कार्यों में सहायक होगा. अतिगंड योग 12:37:21 तक है, इस दौरान नए शुभ कार्य वर्जित हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन एकांत में गहन कार्य और गुप्त रणनीतियां बनाने का है. द्वादश चंद्रमा के कारण काम का बोझ अधिक रह सकता है. बुधवार को बुध देव का प्रभाव लेखन, संचार और विश्लेषण कार्यों में विशेष सहायक होगा. आज सुबह यमगण्ड (07:13:52 से 08:58:07) में नया कार्य न करें. कंटक (09:18 से 10:13) के बाद सुबह 10:15 से 11:10 बजे तक का समय आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06) और अतिगंड (12:37 तक) में सावधानी रखें. राहु काल (12:25:30 से 14:09:46) में नया कमिटमेंट न करें. दोपहर 14:10 के बाद शाम तक का समय भी शुभ है.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बजट पर नजर रखने और अनावश्यक व्यय से बचने का है. द्वादश चंद्रमा के कारण धन का अनावश्यक रिसाव हो सकता है. बुधवार को बुध देव का प्रभाव व्यापार में बौद्धिक रणनीतियां बनाने में सहायक होगा. अतिगंड और राहु काल के बाहर , सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद , नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वादश चंद्रमा और आज के अनेक अशुभ कालों , यमगण्ड (07:13 से 08:58), कंटक (09:18 से 10:13), दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06), राहु काल (12:25 से 14:09) , को देखते हुए आज नया बड़ा निवेश न करें. सुबह 10:15 से 11:10 के बीच पुराने निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज भावनात्मक संयम जरूरी है. आज बुधवार को गणेश जी की पूजा करने से परिवार की बाधाएं दूर होंगी. बुधवार को बुध देव की पूजा से पारिवारिक संवाद में सुधार आएगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आंखों में थकान, अनिद्रा या मानसिक बेचैनी हो सकती है. बुधवार को हरी सब्जियां और हल्का भोजन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है.

लकी नंबर: 9, 5 : लकी कलर: केसरिया, हरा

अचूक उपाय: आज बुधवार को गणेश जी को काले तिल, उड़द की दाल, नींबू और सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें. 'ॐ कालभैरवाय नमः' का 108 बार जाप करें. बुधवार को बुध देव के लिए हरी मूंग दाल या हरे वस्त्र का दान करें.

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वृषभ राशिफल, 8 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन एकादश भाव से आर्थिक लाभ, मित्रों का सहयोग और बुधवार को बुध देव की कृपा से व्यापार और बुद्धि में विशेष उन्नति का है. बुधवार, 8 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण अष्टमी दोपहर 12:24:15 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से एकादश भाव , लाभ स्थान) में रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी ही राशि (लग्न/प्रथम भाव) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. आज बुधवार और रेवती नक्षत्र का संयोग वृषभ लग्नेश शुक्र के स्वभाव , सुख, समृद्धि और सौंदर्य , के अनुकूल है. बुध देव वृषभ राशि के लिए पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, इसलिए बुधवार को बुध देव की पूजा विशेष फलदायी है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आर्थिक लाभ और नए अवसरों का है. एकादश चंद्रमा दफ्तर में मान-सम्मान बढ़ाएगा. बुधवार को बुध देव का प्रभाव संचार, लेखन, विश्लेषण और व्यापारिक बुद्धि के कार्यों में असाधारण सफलता दिलाएगा. रेवती नक्षत्र यात्रा और दूर के संपर्कों से जुड़े कार्यों के लिए शुभ है. आज सुबह यमगण्ड (07:13:52 से 08:58:07) में नया कार्य न करें. सुबह 10:15 से 11:10 तक का समय आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है. दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06) और राहु काल (12:25 से 14:09) में नया आधिकारिक कार्य न करें. दोपहर 14:10 के बाद शाम तक शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अटके हुए धन को वसूलने और नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने का है. बुधवार को बुध देव की कृपा से व्यापार में बौद्धिक और संचार संबंधी कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी. रेवती नक्षत्र में दूर के संपर्कों से व्यावसायिक लाभ के योग हैं. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में चंद्रमा और बुधवार के बुध देव का संयोग IT, मीडिया, टेलीकॉम और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (07:13 से 08:58), कंटक (09:18 से 10:13), दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06) और राहु काल (12:25 से 14:09) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मित्रों और परिवार से सहयोग का है. आज बुधवार को गणेश जी की पूजा करने से परिवार की बाधाएं दूर होंगी. बुधवार को बुध देव की पूजा से पारिवारिक संवाद में सुधार आएगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. एकादश चंद्रमा शारीरिक सक्रियता बनाए रखेगा. बुधवार को हरी सब्जियां और मूंग दाल का सेवन बुध देव की कृपा दिलाएगा.

लकी नंबर: 6, 5 : लकी कलर: सफेद, हरा

अचूक उपाय: आज बुधवार को गणेश जी को काले तिल और नींबू अर्पित करें. बुधवार को बुध देव के लिए हरी मूंग दाल का दान करें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' का 108 बार जाप करें.

मिथुन राशिफल, 8 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन दशम भाव से करियर में शिखर प्रदर्शन और बुधवार को बुध देव की विशेष कृपा से संचार और व्यापार में असाधारण सफलता का है. बुधवार, 8 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण अष्टमी दोपहर 12:24:15 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से दशम भाव , कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है. मिथुन राशि के लग्नेश बुध देव के दिन , बुधवार , पर दशम चंद्रमा का यह संयोग आपके लिए दोहरी शुभता लेकर आया है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. बारहवें मंगल के कारण खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है. आपकी राशि के लग्न भाव में सूर्य देव विराजमान होकर आपके आत्मसम्मान को प्रखर बना रहे हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए करियर में ऐतिहासिक उपलब्धि का है. दशम भाव का चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख, अधिकार और प्रभाव को शिखर पर ले जाएगा. बुधवार को लग्नेश बुध देव का दिन होने से आपकी संचार क्षमता, लेखन और विश्लेषणात्मक कौशल आज असाधारण रूप से प्रखर होगा. सुबह 10:15 से 11:10 का समय आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है. दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06), अतिगंड (12:37 तक) और राहु काल (12:25 से 14:09) में नया आधिकारिक कार्य न करें. दोपहर 14:10 के बाद का समय भी शुभ है.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने और बुध देव की कृपा से संचार और मीडिया से जुड़े व्यापार में असाधारण सफलता का है. रेवती नक्षत्र में दूर के संपर्कों से व्यावसायिक लाभ के योग हैं. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम भाव के चंद्रमा और बुधवार के लग्नेश बुध का संयोग IT, मीडिया, टेलीकॉम और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (07:13 से 08:58), दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06) और राहु काल (12:25 से 14:09) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का है. आज बुधवार को गणेश जी की पूजा और बुधवार को बुध देव की उपासना से पारिवारिक संवाद और संबंधों में सुधार आएगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. दशम चंद्रमा शारीरिक सक्रियता बनाए रखेगा. बुधवार को हरी सब्जियां और मूंग दाल का सेवन करें.

लकी नंबर: 5, 3 : लकी कलर: हल्का हरा, केसरिया

अचूक उपाय: आज बुधवार को गणेश जी को काले तिल और उड़द की दाल अर्पित करें. बुधवार को 'ॐ बुं बुधाय नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, हरे वस्त्र या पालक का दान करें.

कर्क राशिफल, 8 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन नवम भाव से भाग्योदय, उच्च शिक्षा और बुधवार को बुध देव की कृपा से बौद्धिक और धार्मिक मामलों में विशेष सफलता का है. बुधवार, 8 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण अष्टमी दोपहर 12:24:15 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से नवम भाव , भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा होने से भाग्य का विशेष सहयोग मिलेगा. हालांकि आज चंद्रबल की सूची में कर्क शामिल नहीं है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लाभ भाव में मंगल अचानक आर्थिक लाभ के द्वार खोल सकता है. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के लिए बुधवार और अष्टमी का यह संयोग विशेष महत्व रखता है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के सहयोग से किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का है. नवम चंद्रमा के प्रभाव से किसी गुरु या वरिष्ठ का मार्गदर्शन मिल सकता है. बुधवार को बुध देव का प्रभाव संचार और विश्लेषण कार्यों में सहायक होगा. सुबह 10:15 से 11:10 का समय आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है. दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06), अतिगंड और राहु काल (12:25 से 14:09) में नया आधिकारिक कार्य न करें. दोपहर 14:10 के बाद शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन दूर के संपर्कों से नए व्यावसायिक अवसर पाने का है. लाभ भाव में मंगल से अचानक आर्थिक उछाल आ सकता है. रेवती नक्षत्र में दूर के संपर्कों से लाभ के योग हैं. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम चंद्रमा और लाभ भाव के मंगल का संयोग फार्मा, हेल्थकेयर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (07:13 से 08:58) और राहु काल (12:25 से 14:09) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पिता और गुरु से आशीर्वाद का है. आज बुधवार को गणेश जी की पूजा और बुधवार को बुध देव की उपासना से पारिवारिक बाधाएं दूर होंगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. बुधवार को हरी सब्जियां और मूंग दाल का सेवन करें. अष्टमी पर उपवास रखने से मन और शरीर को शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 2, 5 : लकी कलर: सफेद, हरा

अचूक उपाय: आज बुधवार को गणेश जी को काले तिल और सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें. बुधवार को 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल या सफेद वस्त्र का दान करें.

सिंह राशिफल, 8 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अष्टम भाव से गहन परिवर्तन और बुधवार को बुध देव की कृपा से रणनीतिक सोच में विशेष उत्कर्ष का है. बुधवार, 8 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण अष्टमी दोपहर 12:24:15 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में गोचर कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. दशम मंगल करियर में नई ऊर्जा लेकर आएगा. आज बुधवार को बुध देव का प्रभाव रणनीतिक सोच और विश्लेषण में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सावधानी और रणनीतिक सोच का है. अष्टम चंद्रमा के कारण कोई अप्रत्याशित समस्या आ सकती है लेकिन दशम मंगल और बुध देव की संयुक्त ऊर्जा आपको इससे निपटने में सक्षम बनाएगी. सुबह 10:15 से 11:10 का समय आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है. दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06), अतिगंड (12:37 तक) और राहु काल (12:25 से 14:09) में नया आधिकारिक कार्य न करें. दोपहर 14:10 के बाद शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन गुप्त रणनीतियां बनाने का है. दशम मंगल की ऊर्जा व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी लाएगी. बुधवार को बुध देव की कृपा से संचार और मीडिया व्यापार में सफलता मिलेगी. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

अष्टम चंद्रमा के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. यमगण्ड (07:13 से 08:58) और राहु काल (12:25 से 14:09) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 14:10 के बाद पुराने निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज भावनात्मक संयम जरूरी है. आज बुधवार को गणेश जी की पूजा और बुधवार को बुध देव की उपासना से पारिवारिक बाधाएं दूर होंगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक तनाव या पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. बुधवार को हरी सब्जियां और हल्का भोजन करें.

लकी नंबर: 1, 5 : लकी कलर: सुनहरा, हरा

अचूक उपाय: आज बुधवार को गणेश जी को काले तिल, उड़द की दाल और नींबू अर्पित करें. बुधवार को 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या हरे वस्त्र का दान करें.

कन्या राशिफल, 8 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सप्तम भाव से साझेदारी और बुधवार को लग्नेश बुध देव की विशेष कृपा का दुर्लभ संयोग है. बुधवार, 8 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण अष्टमी दोपहर 12:24:15 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में गोचर कर रहे हैं. सातवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है. बुधवार को लग्नेश बुध देव का दिन होने से आज कन्या राशि के जातकों के लिए यह दोहरी शुभता का संयोग है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. नवम मंगल से भाग्य का अप्रत्याशित सहयोग मिलेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साझेदारी और टीम वर्क का है. सातवें भाव का चंद्रमा सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ असाधारण तालमेल बनाएगा. बुधवार को लग्नेश बुध देव की विशेष कृपा से संचार, लेखन और विश्लेषणात्मक कार्यों में असाधारण सफलता मिलेगी. सुबह 10:15 से 11:10 का सर्वश्रेष्ठ अवसर है. दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06) और राहु काल (12:25 से 14:09) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 के बाद शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले कार्यों में बड़ी सफलता का है. सप्तम चंद्रमा किसी नए व्यावसायिक साझेदार से मिलाने के योग बना रहा है. बुध देव की कृपा से संचार और मीडिया व्यापार में आज विशेष सफलता है. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम भाव का अनुकूल चंद्रमा और नवम मंगल का संयोग IT, मीडिया और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (07:13 से 08:58) और राहु काल (12:25 से 14:09) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत मधुर और सुखद है. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ प्रेम को गहरा करेगा. आज बुधवार को गणेश जी की पूजा और बुधवार को बुध देव की उपासना से दाम्पत्य जीवन में नई मधुरता आएगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. सप्तम चंद्रमा मानसिक शांति और सामाजिक सक्रियता बनाए रखेगा. बुधवार को हरी सब्जियां और मूंग दाल का सेवन करें.

लकी नंबर: 3, 5 : लकी कलर: हल्का हरा, क्रीम

अचूक उपाय: आज बुधवार को गणेश जी को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें. बुधवार को 'ॐ बुं बुधाय नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, पालक या हरे वस्त्र का दान करें.

तुला राशिफल, 8 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन षष्ठ भाव से प्रतिस्पर्धा में विजय और बुधवार को बुध देव की कृपा से स्वास्थ्य एवं व्यापार में विशेष सफलता का है. बुधवार, 8 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण अष्टमी दोपहर 12:24:15 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव) में गोचर कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है, शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगिता में सफलता के प्रबल योग हैं.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. आज बुधवार को बुध देव , तुला राशि के लिए नवम और द्वादश भाव के स्वामी , का विशेष प्रभाव रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन प्रतिस्पर्धियों पर विजय और बुध देव की कृपा से बौद्धिक कार्यों में सफलता का है. षष्ठ चंद्रमा विरोधी तत्वों को शांत रखेगा. बुधवार को बुध देव का प्रभाव संचार और लेखन कार्यों में सहायक होगा. सुबह 10:15 से 11:10 का समय आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है. दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06) और राहु काल (12:25 से 14:09) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 के बाद शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने का है. षष्ठ चंद्रमा और बुध देव का संयोग संचार और मीडिया व्यापार में सफलता दिलाएगा. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

षष्ठ भाव का अनुकूल चंद्रमा हेल्थकेयर, फार्मा और IT के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (07:13 से 08:58) और राहु काल (12:25 से 14:09) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. आज बुधवार को गणेश जी की पूजा और बुधवार को बुध देव की उपासना से पारिवारिक बाधाएं दूर होंगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन पुरानी बीमारियों से राहत का है. षष्ठ चंद्रमा स्वास्थ्य में सुधार लाएगा. बुधवार को हरी सब्जियां और मूंग दाल का सेवन करें.

लकी नंबर: 2, 5 : लकी कलर: क्रीम, हरा

अचूक उपाय: आज बुधवार को गणेश जी को काले तिल और नींबू अर्पित करें. बुधवार को 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, चीनी या क्रीम वस्त्र का दान करें.

वृश्चिक राशिफल, 8 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव से रचनात्मकता और बुधवार को बुध देव की कृपा से बौद्धिक और संचार कार्यों में विशेष उत्कर्ष का है. बुधवार, 8 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण अष्टमी दोपहर 12:24:15 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा होने से रचनात्मक प्रतिभा और बुद्धि में विशेष उत्कर्ष आएगा. हालांकि आज चंद्रबल की सूची में वृश्चिक शामिल नहीं है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. सप्तम मंगल साझेदारी और वैवाहिक जीवन में ऊर्जा लाएगा. आज बुधवार को बुध देव का प्रभाव वृश्चिक राशि के लिए भाग्य और व्यय स्थान से जुड़ा है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन रचनात्मकता और बौद्धिक कार्यों में उत्कर्ष का है. पंचम चंद्रमा और बुधवार के बुध देव का संयोग लेखन, संचार और विश्लेषण में असाधारण सफलता दिलाएगा. सुबह 10:15 से 11:10 का समय आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है. दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06) और राहु काल (12:25 से 14:09) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 के बाद शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रचनात्मक और मीडिया से जुड़े व्यापार में सफलता का है. सप्तम मंगल साझेदारी में ऊर्जा लाएगा. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम चंद्रमा क्रिएटिव और मीडिया सेक्टर में निवेश के संकेत देता है. यमगण्ड (07:13 से 08:58) और राहु काल (12:25 से 14:09) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पंचम चंद्रमा की कृपा से रोमांटिक और मधुर है. आज बुधवार को गणेश जी की पूजा परिवार की बाधाओं को दूर करेगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मानसिक प्रसन्नता और रचनात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. बुधवार को हरी सब्जियां और हल्का भोजन करें.

लकी नंबर: 1, 5 : लकी कलर: गहरा लाल, हरा

अचूक उपाय: आज बुधवार को गणेश जी को काले तिल और उड़द की दाल अर्पित करें. बुधवार को 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या हरे वस्त्र का दान करें.

धनु राशिफल, 8 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन चतुर्थ भाव से घरेलू सुख और बुधवार को बुध देव की कृपा से बौद्धिक और व्यावसायिक कार्यों में विशेष सफलता का है. बुधवार, 8 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण अष्टमी दोपहर 12:24:15 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव , सुख और माता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, घरेलू मामलों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव की संभावना है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से षष्ठ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. षष्ठ मंगल शत्रुओं पर विजय दिलाएगा. आज बुधवार को बुध देव , धनु के लिए सप्तम और दशम भाव के स्वामी , का विशेष प्रभाव करियर और साझेदारी में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन बौद्धिक और संचार कार्यों में बुध देव की कृपा से सफलता का है. चतुर्थ चंद्रमा के कारण मन में बेचैनी हो सकती है लेकिन बुध देव और षष्ठ मंगल मिलकर विरोधी तत्वों को शांत रखेंगे. सुबह 10:15 से 11:10 का समय आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है. दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06) और राहु काल (12:25 से 14:09) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 के बाद शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन रियल एस्टेट और भूमि से जुड़े व्यापार में ध्यान देने का है. बुध देव की कृपा से साझेदारी और संचार व्यापार में सफलता मिलेगी. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चतुर्थ चंद्रमा रियल एस्टेट में निवेश के संकेत देता है. यमगण्ड (07:13 से 08:58) और राहु काल (12:25 से 14:09) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन माता की सेवा और घरेलू मामलों पर ध्यान देने का है. आज बुधवार को गणेश जी की पूजा और बुधवार को बुध देव की उपासना से पारिवारिक बाधाएं दूर होंगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव या पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. बुधवार को हरी सब्जियां और हल्का भोजन करें.

लकी नंबर: 3, 5 : लकी कलर: पीला, हरा

अचूक उपाय: आज बुधवार को गणेश जी को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें. बुधवार को 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र, मिठाई या हरी मूंग दाल का दान करें.

मकर राशिफल, 8 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन तृतीय भाव से साहस, संचार कौशल और बुधवार को बुध देव की कृपा से व्यापार और बुद्धि में विशेष उन्नति का है. बुधवार, 8 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण अष्टमी दोपहर 12:24:15 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है, साहस, पराक्रम और भाई-बहनों का विशेष सहयोग मिलेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. पंचम मंगल बौद्धिक क्षमता और रणनीतिक सोच को नई धार देगा. आज बुधवार को बुध देव , मकर के लिए षष्ठ और नवम भाव के स्वामी , का विशेष प्रभाव स्वास्थ्य और भाग्य में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साहस, संचार और बौद्धिक रणनीति का है. तृतीय चंद्रमा और बुधवार के बुध देव का संयोग आपकी संचार क्षमता और विश्लेषणात्मक कौशल को शिखर पर ले जाएगा. पंचम मंगल की बौद्धिक ऊर्जा किसी जटिल समस्या का रचनात्मक समाधान निकालने में मदद करेगी. सुबह 10:15 से 11:10 का समय आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है. दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06) और राहु काल (12:25 से 14:09) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 के बाद शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नेटवर्किंग, संचार और मीडिया से जुड़े व्यापार में विशेष सफलता का है. तृतीय चंद्रमा भाई-बहनों के सहयोग से उपलब्धि दिलाएगा. बुध देव की कृपा से व्यापार में बौद्धिक ऊर्जा रहेगी. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय चंद्रमा और पंचम मंगल का संयोग टेलीकॉम, मीडिया, IT और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (07:13 से 08:58) और राहु काल (12:25 से 14:09) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भाई-बहनों का सहयोग और उत्साहवर्धक है. आज बुधवार को गणेश जी की पूजा और बुधवार को बुध देव की उपासना से पारिवारिक बाधाएं दूर होंगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. तृतीय चंद्रमा शारीरिक साहस बनाए रखेगा. बुधवार को हरी सब्जियां और मूंग दाल का सेवन करें.

लकी नंबर: 4, 5 : लकी कलर: गहरा नीला, हरा

अचूक उपाय: आज बुधवार को गणेश जी को काले तिल, उड़द की दाल और नींबू अर्पित करें. बुधवार को 'ॐ बुं बुधाय नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या हरे वस्त्र का दान करें.

कुंभ राशिफल, 8 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वितीय भाव से वाणी संयम और बुधवार को बुध देव की कृपा से बौद्धिक और व्यावसायिक कार्यों में विशेष सफलता का है. बुधवार, 8 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण अष्टमी दोपहर 12:24:15 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव , धन और वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, वाणी और धन के लेन-देन में सावधानी जरूरी है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ मंगल भूमि और भवन से जुड़े कार्यों में ऊर्जा लाएगा. आज बुधवार को बुध देव , कुंभ के लिए पंचम और अष्टम भाव के स्वामी , का प्रभाव रचनात्मकता और गहन रणनीतिक सोच में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन वाणी पर संयम और बौद्धिक कार्यों में उत्कर्ष का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण वाणी पर नियंत्रण जरूरी है. बुधवार को बुध देव का प्रभाव रचनात्मक और विश्लेषणात्मक कार्यों में सहायक होगा. सुबह 10:15 से 11:10 का समय आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है. दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06) और राहु काल (12:25 से 14:09) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 के बाद शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए बौद्धिक व्यावसायिक कदम उठाने का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण धन के लेन-देन में सावधानी रखें. चतुर्थ मंगल से रियल एस्टेट व्यापार में ऊर्जा रहेगी. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव का चंद्रमा धन के मामलों में सावधानी मांगता है. यमगण्ड (07:13 से 08:58) और राहु काल (12:25 से 14:09) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद रियल एस्टेट या IT में निवेश पर विचार करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वाणी पर संयम रखने का है. आज बुधवार को गणेश जी की पूजा और बुधवार को बुध देव की उपासना से पारिवारिक बाधाएं दूर होंगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज गले या दांत से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. बुधवार को हरी सब्जियां और हल्का भोजन करें.

लकी नंबर: 4, 5 : लकी कलर: नीला, हरा

अचूक उपाय: आज बुधवार को गणेश जी को काले तिल और सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें. बुधवार को 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र का दान करें.

मीन राशिफल, 8 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और बुधवार को बुध देव का प्रभाव भी आज रहेगा. बुधवार, 8 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण अष्टमी दोपहर 12:24:15 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मीन राशि (आपके लग्न या प्रथम भाव) में रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा होने के कारण आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल बेहद मजबूत और अनुकूल है. व्यक्तित्व में असाधारण आकर्षण, आत्मविश्वास और बुद्धि आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. तृतीय मंगल आपके साहस, पराक्रम और संचार कौशल को असाधारण बल देगा. मीन राशि के लग्नेश बृहस्पति की कृपा के साथ बुधवार के बुध देव का प्रभाव, यह दोनों मिलकर आज आपके बौद्धिक और व्यावसायिक जीवन को विशेष ऊर्जा देंगे. रेवती नक्षत्र , जो बुध देव का नक्षत्र भी है, और बुधवार का यह संयोग आपके लिए आज का दिन यात्रा, व्यापार और संचार के लिए अत्यंत अनुकूल बनाता है. हालांकि अतिगंड योग (12:37 तक) और राहु काल (12:25 से 14:09) का ध्यान रखें.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख, व्यक्तित्व और प्रभाव को असाधारण रूप से बढ़ाएगा. सीनियर्स आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे. तृतीय मंगल की संचार शक्ति और बुध देव का बौद्धिक प्रभाव मिलकर आज आपकी हर बात, हर लेख और हर प्रेजेंटेशन को असाधारण रूप से प्रभावशाली बनाएंगे. रेवती नक्षत्र और बुधवार का यह संयोग IT, मीडिया, पत्रकारिता और संचार क्षेत्र में काम करने वाले मीन राशि के जातकों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि का दिन बना सकता है. सुबह यमगण्ड (07:13:52 से 08:58:07) में नया कार्य न करें. कंटक (09:18 से 10:13) के बाद सुबह 10:15 से 11:10 बजे तक आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है. दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06), अतिगंड (12:37 तक) और राहु काल (12:25 से 14:09) में नया आधिकारिक कार्य न करें. दोपहर 14:10 के बाद शाम तक का समय भी शुभ है.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक व्यक्तित्व को नई ऊंचाई पर ले जाने और दूर-दराज के व्यावसायिक संपर्कों को मजबूत करने का है. लग्न में चंद्रमा आपकी व्यावसायिक उपस्थिति को बेहद प्रभावशाली बनाएगा. रेवती नक्षत्र यात्रा और दूर के संपर्कों से लाभ के लिए विशेष शुभ है, आज दूर के संपर्कों से बड़े व्यावसायिक प्रस्ताव आ सकते हैं. बुध देव की कृपा से IT, मीडिया और संचार से जुड़े व्यापार में आज असाधारण सफलता मिलेगी. तृतीय मंगल से दूर-दराज के क्षेत्रों में व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद नई डील फाइनल करें. राहु काल (12:25 से 14:09) में व्यावसायिक यात्रा न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में चंद्रमा और तृतीय मंगल का संयोग टेलीकॉम, IT, मीडिया और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए बेहतरीन संकेत देता है. बुधवार के बुध देव का प्रभाव भी IT और मीडिया सेक्टर के लिए अनुकूल है. यमगण्ड (07:13:52 से 08:58:07), दुष्टमुहूर्त (11:10 से 12:06), अतिगंड (12:37 तक) और राहु काल (12:25 से 14:09) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. सुबह 10:15 से 11:10 या दोपहर 14:10 के बाद , इन दो अवसरs में लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद और आकर्षण से भरा है. लग्न में चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में जो असाधारण आकर्षण लाएगा वह जीवनसाथी और प्रियजनों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा. आज अष्टमी पर भगवान काल भैरव की पूजा करने से परिवार की सभी बाधाएं, शत्रु भय और अदृश्य कष्ट दूर होंगे. बुधवार को बुध देव की उपासना से पारिवारिक संवाद और संबंधों में असाधारण सुधार आएगा. तृतीय मंगल के कारण भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है. लग्न में चंद्रमा आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखेगा. बुधवार को हरी सब्जियां, मूंग दाल और हल्का भोजन करना बुध देव की कृपा दिलाएगा. अष्टमी पर उपवास रखने से शरीर और मन को शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 1, 5 : लकी कलर: हल्का पीला, हरा

अचूक उपाय: आज अष्टमी पर सुबह स्नान के बाद काल भैरव को काले तिल, उड़द की दाल, नींबू और सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें. 'ॐ कालभैरवाय नमः' का 108 बार जाप करें. बुधवार को बुध देव के लिए 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. सुबह 10:15 से 11:10 बजे के बीच, आज के सर्वश्रेष्ठ अवसर में , किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, पालक, हरे वस्त्र या पीले वस्त्र का दान करना आपके जीवन में भगवान काल भैरव की असीम कृपा, बुध देव का आशीर्वाद और लग्नेश बृहस्पति की अपार समृद्धि दिलाएगा.

आज के लिए विशेष FAQ , 8 जुलाई 2026

Q: 8 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?

आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:24:15 तक है, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी.

Q: आज कौन सा नक्षत्र है?

आज दोपहर 16:01:03 तक रेवती नक्षत्र है और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा.

Q: आज राहु काल कितने बजे से है?

आज राहु काल दोपहर 12:25:30 से 14:09:46 तक रहेगा.

Q: आज अभिजीत मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं?

नहीं. आज अभिजीत मुहूर्त (11:58:14 से 12:53:47) राहु काल (12:25:30 से 14:09:46) के साथ overlap कर रहा है. आज का सर्वश्रेष्ठ समय सुबह 10:15 से 11:10 बजे तक है.

Q: आज किन राशियों के लिए शुभ दिन है?

आज वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. बुधवार होने से मिथुन और कन्या राशि के जातकों पर बुध देव की विशेष कृपा रहेगी.

Q: 8 जुलाई 2026 को दिशाशूल किस दिशा में है?

आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

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