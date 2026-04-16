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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोVaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या पर बनेंगे कई शुभ योग, पंचक भी हो जाएगा खत्म

Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या पर बनेंगे कई शुभ योग, पंचक भी हो जाएगा खत्म

Vaishakh Amavasya 2026 Panchak: वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल को है. इसे सतुवाई अमावस्या भी कहते हैं. इस दिन अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है और राज पंचक भी समाप्त हो जाएगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 16 Apr 2026 06:25 PM (IST)
Vaishakh Amavasya 2026 Panchak: वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल को है. इसे सतुवाई अमावस्या भी कहते हैं. इस दिन अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है और राज पंचक भी समाप्त हो जाएगा.

वैशाख अमावस्या 2026

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अमावस्या का दिन आत्मिक शुद्धि, सकारात्मकता और पितृ पूजन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इस साल वैशाख अमावस्या पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिससे इस तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा.
अमावस्या का दिन आत्मिक शुद्धि, सकारात्मकता और पितृ पूजन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इस साल वैशाख अमावस्या पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिससे इस तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा.
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ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, वैशाख अमावस्या अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग बन रहे हैं. अमृत सिद्धि योग सुबह 05:54 से 12:02 तक रहेगा और इसके बाद पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, वैशाख अमावस्या अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग बन रहे हैं. अमृत सिद्धि योग सुबह 05:54 से 12:02 तक रहेगा और इसके बाद पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा.
Published at : 16 Apr 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Amavasya 2026 Panchak 2026 Vaishakh Amavasya 2026

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