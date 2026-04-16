एक्सप्लोरर
Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या पर बनेंगे कई शुभ योग, पंचक भी हो जाएगा खत्म
Vaishakh Amavasya 2026 Panchak: वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल को है. इसे सतुवाई अमावस्या भी कहते हैं. इस दिन अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है और राज पंचक भी समाप्त हो जाएगा.
वैशाख अमावस्या 2026
1/6
2/6
Published at : 16 Apr 2026 06:25 PM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
केंद्र दृष्टि योग 2026: मंगल-बृहस्पति का अलाइनमेंट 5 राशियों के जीवन में दिखेगा बड़ा बदलाव!
ऐस्ट्रो
7 Photos
Shukra Gochar 2026: लग्जरी लाइफ के लिए तैयार हो जाएं ये 4 राशियां! धन-वैभव के कारक शुक्र अक्षय का तृतीया पर गोचर
ऐस्ट्रो
6 Photos
Vaishno Devi Mandir: वैष्णो देवी की महिमा अपार, एक्टर अक्षय कुमार ने सुनाया चमत्कारी अनुभव
ऐस्ट्रो
5 Photos
Bihar CM Samrat Choudhary: पंचरूपी हनुमान मंदिर में सीएम सम्राट चौधरी ने की पूजा, जानें मंदिर की मान्यता
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऐस्ट्रो
ईरान-इज़राइल युद्ध और 5000 साल पुराना ज्योतिष कनेक्शन: क्या टल जाएगा 'तीसरा विश्व युद्ध'?
राशिफल
टैरो राशिफल 17 अप्रैल 2026 धनु राशि के बिजनेस में होगी उन्नति, कर्क राशि वाले नए सौदे और कागजी कार्यवाही में बरतें सावधानी
ऐस्ट्रो
Vaishakh Amavasya 2026: पितृ दोष शांति और पुण्य कमाने का खास दिन है वैशाख अमावस्या, करें ये काम
राशिफल
Kal Ka Rashifal 17 April 2026: वैशाख अमावस्या कल, इन राशियों पर होगी धनवर्षा, मीन राशि वाले पैसों के मामले में रहें सावधान
Advertisement
प्रेम कुमारJournalist
Opinion