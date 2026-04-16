Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या पर बनेंगे कई शुभ योग, पंचक भी हो जाएगा खत्म

अमावस्या का दिन आत्मिक शुद्धि, सकारात्मकता और पितृ पूजन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इस साल वैशाख अमावस्या पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिससे इस तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा.