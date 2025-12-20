हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरShukra Gochar 2025: आज शुक्र का धनु राशि में गोचर, इन राशियों के लिए खुलेंगे भाग्य के दरवाजे?

Shukra Gochar 2025: आज शुक्र का धनु राशि में गोचर, इन राशियों के लिए खुलेंगे भाग्य के दरवाजे?

Shukra Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, सुख, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण का ग्रह शुक्र 20 दिसंबर 2025 को धनु राशि में गोचर होने जा रहे हैं. शुक्र गोचर का सभी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा जानिए?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 20 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Shukra Gochar 2025: सुख, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, धन और भौतिक सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र माने जाते हैं. जब कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली, वैभव, तरक्की और इच्छाओं की पूर्ति होती है.

वहीं, कमजोर शुक्र प्रेम संबंधों में बाधा, आर्थिक अस्थिरता और भौतिक सुखों की कमी का कारण बन सकते हैं.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 20 दिसंबर 2025 को शुक्र धनु राशि में गोचर करेंगे और 12 जनवरी 2026 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे. इसके बाद शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

शुक्र का यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव और उपाय.

मेष राशि (Aries Zodiac)

शुक्र आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करेंगे.

  • बिजनेस डील करते समय कानूनी सलाह लेना जरूरी होगा, लापरवाही नुकसान दे सकती है.

  • बेरोजगार लोगों के लिए नई स्किल सीखने का यह सही समय है, जल्द बड़ा जॉब ऑफर मिल सकता है.

  • पार्टनर हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे.

  • मीडिया, कला, ग्लैमर और अभिनय से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा.

  • छोटे भाई-बहनों के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें.

उपाय: शुक्रवार को श्रीसूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

शुक्र आपकी राशि और छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे.

  • कॉन्ट्रैक्ट, फैशन, आर्ट, म्यूजिक और गारमेंट्स से जुड़े व्यवसाय में मध्यम लाभ मिलेगा.

  • बेरोजगारों को मल्टीटास्किंग स्किल्स के कारण नौकरी के अवसर मिल सकते हैं.

  • परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है, शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

  • छात्रों, खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए समय अनुकूल है.

  • पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

उपाय: शुक्रवार को सात गोमती चक्र अभिमंत्रित कर मुख्य द्वार पर बांधें.

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

शुक्र पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में रहेंगे.

  • बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स में कमी आ सकती है, सही मनी मैनेजमेंट जरूरी है.

  • सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं.

  • पारिवारिक जीवन शांत और सुखद रहेगा.

  • टेक्नोलॉजी से जुड़े छात्रों को नए अवसर मिलेंगे.

  • स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और प्रोटीन युक्त भोजन लें.

उपाय: प्रतिदिन "ॐ द्रां द्रीं द्रौ सः शुक्राय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें.

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर षष्ठ भाव में गोचर करेंगे.

  • बिजनेस की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और आय में सुधार होगा.

  • बॉस आपसे प्रभावित होकर सैलरी बढ़ा सकते हैं.

  • पारिवारिक और प्रेम जीवन में पुरानी समस्याएं खत्म होंगी.

  • छात्रों और खिलाड़ियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा.

  • पेट दर्द, बुखार या सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

उपाय: शुक्रवार को मातंगी यंत्र का पूजन करें और सफेद वस्तुओं का दान करें.

सिंह राशि (Leo Zodiac)

शुक्र तृतीय और दशम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे.

  • बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं, कुशल टीम बनाना लाभदायक रहेगा.

  • नौकरी में सफलता मिलेगी, कुछ लोग जॉब चेंज भी कर सकते हैं.

  • वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.

  • छात्रों को उम्मीद से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

  • स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.

उपाय: शुक्रवार को मोरपंख घर के मंदिर में रखें.

कन्या राशि (Virgo Zodiac)

शुक्र द्वितीय और नवम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे.

  • पार्टनरशिप बिजनेस से बचें, खुद का स्टार्टअप बेहतर रहेगा.

  • नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं.

  • पारिवारिक और प्रेम जीवन में खुशहाली रहेगी.

  • छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी.

  • हल्की स्वास्थ्य समस्या हो सकती है.

उपाय: शुक्रवार को अक्षत में हल्दी मिलाकर बहते जल में प्रवाहित करें.

तुला राशि (Libra Zodiac)

शुक्र आपकी राशि और अष्टम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करेंगे.

  • बिजनेस एसेट्स में वृद्धि होगी.

  • नौकरी में बदलाव या प्रमोशन में थोड़ा समय लगेगा.

  • प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें.

  • पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है.

  • छात्रों को पढ़ाई में अनुशासन रखना होगा.

उपाय: शुक्रवार को सुहागिन स्त्री को सौभाग्य सामग्री दान करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio Zodiac)

शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में रहेंगे.

  • बिजनेस आइडिया को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी.

  • अतिरिक्त आय के नए स्रोत बन सकते हैं.

  • रिश्तों में हल्का तनाव संभव है, लेकिन समाधान भी होगा.

  • शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

  • छात्र और कलाकार अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

उपाय: शुक्रवार को स्फटिक श्रीयंत्र का पंचामृत से अभिषेक करें.

धनु राशि (Sagittarius Zodiac)

शुक्र षष्ठ और एकादश भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में गोचर करेंगे.

  • बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होंगी और लाभ बढ़ेगा.

  • नौकरी में ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग और सेमिनार लाभ देंगे.

  • सिंगल लोग अपने दिल की बात कह सकते हैं.

  • छात्रों के लिए आत्मविश्लेषण का समय है.

  • स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

उपाय: शुक्रवार को सफेद रूमाल में मिश्री बांधकर लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित करें.

मकर राशि (Capricorn Zodiac)

शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करेंगे.

  • बिजनेस में उतार-चढ़ाव रहेगा, कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखें.

  • नौकरी में अस्थिरता का डर रहेगा, लेकिन स्थिति सुधरेगी.

  • प्रेम और वैवाहिक जीवन में रोमांस बढ़ेगा.

  • छात्रों को शिक्षा में सफलता मिलेगी.

  • मानसिक तनाव संभव है.

उपाय: शुक्रवार सुबह 21 बार "श्रीं" मंत्र का जाप करें और मातृ चरण स्पर्श करें.

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में रहेंगे.

  • धन लाभ के प्रबल योग हैं.

  • बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिल सकता है.

  • पार्टनर आपके कार्यों में सहयोग करेगा.

  • छात्र करियर को लेकर सजग रहेंगे.

  • स्वास्थ्य और कामेच्छा दोनों में वृद्धि होगी.

उपाय: दुर्गा माता को केले का भोग लगाकर ब्राह्मण को दें.

मीन राशि (Pisces Zodiac)

शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करेंगे.

  • बिजनेस आय में बढ़ोतरी होगी.

  • नौकरीपेशा लोगों को सम्मान मिलेगा, बेरोजगारों को थोड़ा इंतजार करना होगा.

  • रिश्तों में चल रही अनबन खत्म होगी.

  • छात्र नई स्किल सीख सकते हैं.

  • स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें.

उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी का स्मरण कर सफेद प्रसाद कन्याओं को बांटें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 20 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Tags :
Venus Sagittarius Shukra Gochar 2025 Venus Transit 2025

Frequently Asked Questions

शुक्र के गोचर का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

शुक्र का यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है, जिससे उनके व्यापार, नौकरी, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
इंडिया
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
बॉलीवुड
'मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं...' आर्यन खान ने जीता पहला अवॉर्ड
'मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं...' आर्यन खान ने जीता पहला अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Nabin | Hijab Controversy | Dimple Yadav
Nitish Kumar Hijab Controversy: महिला डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिया नौकरी का ऑफर..
Delhi Pollution News: दिल्ली में वायु प्रदूषण से भी मुश्किल बढ़ी...AQI 400 के पार | Pollution Alert
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Nabin | Hijab Controversy | Humayun Kabir
सिर्फ 2 कर्मचारी, सेमीकंडक्टर कंपनी के शेयर ने 20 महीने में दिया 55000% का रिटर्न | Stock Market
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
'अगर ऐसा हुआ तो और बुरी तरह...', सीरिया में एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप ने ISIS को दी क्यों दी चेतावनी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
इंडिया
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
बॉलीवुड
'मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं...' आर्यन खान ने जीता पहला अवॉर्ड
'मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड्स बहुत पसंद हैं...' आर्यन खान ने जीता पहला अवॉर्ड
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
विश्व
उस्माद हादी की हत्या, यूनुस सरकार पर शक, ISI भी शामिल? बांग्लादेश में बवाल की 3 थ्योरी
उस्माद हादी की हत्या, यूनुस सरकार पर शक, ISI भी शामिल? बांग्लादेश में बवाल की 3 थ्योरी
शिक्षा
CEO, CTO और CFO में क्या होता है अंतर? जानिए कौन क्या करता है और क्यों है ये फर्क जरूरी
CEO, CTO और CFO में क्या होता है अंतर? जानिए कौन क्या करता है और क्यों है ये फर्क जरूरी
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget