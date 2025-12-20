Shukra Gochar 2025: आज शुक्र का धनु राशि में गोचर, इन राशियों के लिए खुलेंगे भाग्य के दरवाजे?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Shukra Gochar 2025: सुख, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, धन और भौतिक सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र माने जाते हैं. जब कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली, वैभव, तरक्की और इच्छाओं की पूर्ति होती है.

वहीं, कमजोर शुक्र प्रेम संबंधों में बाधा, आर्थिक अस्थिरता और भौतिक सुखों की कमी का कारण बन सकते हैं.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 20 दिसंबर 2025 को शुक्र धनु राशि में गोचर करेंगे और 12 जनवरी 2026 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे. इसके बाद शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

शुक्र का यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव और उपाय.

शुक्र आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करेंगे.

बिजनेस डील करते समय कानूनी सलाह लेना जरूरी होगा, लापरवाही नुकसान दे सकती है.

बेरोजगार लोगों के लिए नई स्किल सीखने का यह सही समय है, जल्द बड़ा जॉब ऑफर मिल सकता है.

पार्टनर हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे.

मीडिया, कला, ग्लैमर और अभिनय से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा.

छोटे भाई-बहनों के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें.

उपाय: शुक्रवार को श्रीसूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

शुक्र आपकी राशि और छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे.

कॉन्ट्रैक्ट, फैशन, आर्ट, म्यूजिक और गारमेंट्स से जुड़े व्यवसाय में मध्यम लाभ मिलेगा.

बेरोजगारों को मल्टीटास्किंग स्किल्स के कारण नौकरी के अवसर मिल सकते हैं.

परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है, शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

छात्रों, खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए समय अनुकूल है.

पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

उपाय: शुक्रवार को सात गोमती चक्र अभिमंत्रित कर मुख्य द्वार पर बांधें.

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

शुक्र पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में रहेंगे.

बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स में कमी आ सकती है, सही मनी मैनेजमेंट जरूरी है.

सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं.

पारिवारिक जीवन शांत और सुखद रहेगा.

टेक्नोलॉजी से जुड़े छात्रों को नए अवसर मिलेंगे.

स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और प्रोटीन युक्त भोजन लें.

उपाय: प्रतिदिन "ॐ द्रां द्रीं द्रौ सः शुक्राय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें.

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर षष्ठ भाव में गोचर करेंगे.

बिजनेस की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और आय में सुधार होगा.

बॉस आपसे प्रभावित होकर सैलरी बढ़ा सकते हैं.

पारिवारिक और प्रेम जीवन में पुरानी समस्याएं खत्म होंगी.

छात्रों और खिलाड़ियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा.

पेट दर्द, बुखार या सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

उपाय: शुक्रवार को मातंगी यंत्र का पूजन करें और सफेद वस्तुओं का दान करें.

सिंह राशि (Leo Zodiac)

शुक्र तृतीय और दशम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे.

बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं, कुशल टीम बनाना लाभदायक रहेगा.

नौकरी में सफलता मिलेगी, कुछ लोग जॉब चेंज भी कर सकते हैं.

वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.

छात्रों को उम्मीद से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.

उपाय: शुक्रवार को मोरपंख घर के मंदिर में रखें.

कन्या राशि (Virgo Zodiac)

शुक्र द्वितीय और नवम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे.

पार्टनरशिप बिजनेस से बचें, खुद का स्टार्टअप बेहतर रहेगा.

नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं.

पारिवारिक और प्रेम जीवन में खुशहाली रहेगी.

छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी.

हल्की स्वास्थ्य समस्या हो सकती है.

उपाय: शुक्रवार को अक्षत में हल्दी मिलाकर बहते जल में प्रवाहित करें.

शुक्र आपकी राशि और अष्टम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करेंगे.

बिजनेस एसेट्स में वृद्धि होगी.

नौकरी में बदलाव या प्रमोशन में थोड़ा समय लगेगा.

प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें.

पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है.

छात्रों को पढ़ाई में अनुशासन रखना होगा.

उपाय: शुक्रवार को सुहागिन स्त्री को सौभाग्य सामग्री दान करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio Zodiac)

शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में रहेंगे.

बिजनेस आइडिया को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी.

अतिरिक्त आय के नए स्रोत बन सकते हैं.

रिश्तों में हल्का तनाव संभव है, लेकिन समाधान भी होगा.

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

छात्र और कलाकार अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

उपाय: शुक्रवार को स्फटिक श्रीयंत्र का पंचामृत से अभिषेक करें.

धनु राशि (Sagittarius Zodiac)

शुक्र षष्ठ और एकादश भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में गोचर करेंगे.

बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होंगी और लाभ बढ़ेगा.

नौकरी में ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग और सेमिनार लाभ देंगे.

सिंगल लोग अपने दिल की बात कह सकते हैं.

छात्रों के लिए आत्मविश्लेषण का समय है.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

उपाय: शुक्रवार को सफेद रूमाल में मिश्री बांधकर लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित करें.

मकर राशि (Capricorn Zodiac)

शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करेंगे.

बिजनेस में उतार-चढ़ाव रहेगा, कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखें.

नौकरी में अस्थिरता का डर रहेगा, लेकिन स्थिति सुधरेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन में रोमांस बढ़ेगा.

छात्रों को शिक्षा में सफलता मिलेगी.

मानसिक तनाव संभव है.

उपाय: शुक्रवार सुबह 21 बार "श्रीं" मंत्र का जाप करें और मातृ चरण स्पर्श करें.

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में रहेंगे.

धन लाभ के प्रबल योग हैं.

बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिल सकता है.

पार्टनर आपके कार्यों में सहयोग करेगा.

छात्र करियर को लेकर सजग रहेंगे.

स्वास्थ्य और कामेच्छा दोनों में वृद्धि होगी.

उपाय: दुर्गा माता को केले का भोग लगाकर ब्राह्मण को दें.

मीन राशि (Pisces Zodiac)

शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करेंगे.

बिजनेस आय में बढ़ोतरी होगी.

नौकरीपेशा लोगों को सम्मान मिलेगा, बेरोजगारों को थोड़ा इंतजार करना होगा.

रिश्तों में चल रही अनबन खत्म होगी.

छात्र नई स्किल सीख सकते हैं.

स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें.

उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी का स्मरण कर सफेद प्रसाद कन्याओं को बांटें.