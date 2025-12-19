हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरPanchagrahi Yoga 2026: जनवरी 2026 में इन 7 राशियों के लिए खुलेंगे भाग्य के द्वार! धन, करियर और रिश्तों पर पड़ेगा असर

Panchagrahi Yoga 2026: जनवरी 2026 में इन 7 राशियों के लिए खुलेंगे भाग्य के द्वार! धन, करियर और रिश्तों पर पड़ेगा असर

Panchagrahi Yoga 2026: 2026 जनवरी के मध्य बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली पंचग्रही योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसे वैदिक ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. इस योग का किन राशियों पर शुभ असर पड़ेगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Dec 2025 10:58 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Panchagrahi Yoga 2026: नया साल 2026 ज्योतिषीय नजरिए से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. जनवरी का महीना जहां ग्रहों की बदलती चाल और बड़े योग सभी राशियों के जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं.

इस महीने के मध्य में बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली पंचग्रही योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसे वैदिक ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. जब एक ही राशि में कई ग्रह एकत्र होते हैं, उसका प्रभाव सामान्य से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है. 

18 जनवरी 2026 पंचग्रही योग का निर्माण

18 जनवरी 2026 नए साल के मौके पर मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र की युति से पंचग्रही योग का निर्माण होने जा रहा है. शनि की राशि मकर में बनने वाला यह दुर्लभ योग खास ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करेगा.

ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक पंचग्रही योग सभी राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा. इस दौरान आर्थिक लाभ, ज्ञान में वृद्धि, रिश्ते में मजबूती और करियर में सफलता मिलने की संभावना है. आइए जानते हैं कौन-सी 7 भाग्यशाली राशियां हैं, जिनके लिए यह पंचग्रही योग लकी साबित हो सकता है. 

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

नए साल 2026 पर बनने जा रहा है पंचग्रही योग वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में बेहतरीन परिणाम दे सकता है. नौकरी की तालाश कर रहे जातकों को नई जॉब मिल सकती है. बिजनेस करने वाले लोगों को व्यापार में अच्छी डील हासिल होगी.

पारिवारिक जीवन में समझदारी और तालमेल बनाकर चलें. सरकारी कार्यों से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. समाज में मान-सम्मान बढ़ने के निवेश के मामले में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं. 

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के लिए पंचग्रही योग ज्ञान, शिक्षा, करियर और लव लाइफ के मामले में उनके पक्ष में रहेगा. करियर के क्षेत्र में नई दिशा मिलने के साथ प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के नए रास्ते खुलते चले जाएंगे. पारिवारिक जीवन में लंबे समय से चले आ रहे मनमुटाव खत्म होते चले जाएंगे.

साझेदारी बिजनेस करने वाले जातकों को नई परियोजना में निवेश करने से धन का लाभ होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अनुकूल परिणाम मिलेगा.

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

पंचग्रही योग के प्रभाव से कर्क राशि के जातकों को धन, सम्मान और व्यापार में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पारिवारिक जीवन में स्थिरता आने के साथ आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

व्यापार से जुड़े किसी भी तरह के फैसले आपको मालामाल बना सकते हैं. पुराने निवेशों से अच्छा पैसा कमा सकते हैं. समय के साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा. 

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए इस दौरान अपने सामाजिक संपर्कों को मजबूत करने का समय साबित हो सकता है. नए दोस्तों के साथ प्रभावशाली लोगों के साथ करीबी बढ़ेगी.

करियर में मान-सम्मान बढ़ने के साथ नए अनुभव भी प्राप्त होंगे. नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में मान-सम्मान बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी. घर में सहयोगपूर्ण माहौल रहेगा. 

तुला राशि (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों को पंचग्रही योग के प्रभाव से व्यापार और आर्थिक मामलों में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. निवेश के मामले में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं. पारिवारिक संबंधों में मजबूती आने के साथ रिश्तों में प्यार की भावना बनी रहेगी. प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होते चले जाएंगे. 

धनु राशि (Sagittarius Zodiac)

पंचग्रही योग धनु राशि के जातकों के लिए नए अवसरों से भरा रहने वाला है. आर्थिक संपत्ति में वृद्धि के योग बन रहे हैं. कोर्ट-कचहरी से जुड़ी मामलों में राहत मिलेगी.

नौकरी के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. इस दौरान सेहत में सावधानी बरतनी जरूरत की है. निवेश के मामले में जल्दबाजी की जगह समझदारी को अपनाएं. 

मकर राशि (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के लिए यह समय काफी खास और फलदायी रहने वाला है, क्योंकि पंचग्रही योग इसी राशि में बनेगा. करियर और प्रोफेशनल जीवन में सफलता के योग बन रहे हैं.

नए स्त्रोतों से धन लाभ के योग प्रबल बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूती होगी. पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बनाकर चलें. नई योजनाओं, अवसरों और परियोजनाएं आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 19 Dec 2025 10:58 AM (IST)
Saturn Sun Capricorn Horoscope 2026 Panchagrahi 2026

Frequently Asked Questions

मकर राशि के लिए पंचग्रही योग क्यों खास है?

मकर राशि के लिए यह योग खास है क्योंकि यह इसी राशि में बनेगा, जिससे करियर, प्रोफेशनल जीवन और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

