Shukra Gochar 2025: 20 दिसंबर से पलटेगी कन्या समेत 3 राशियों की किस्मत, 12 माह बाद शुक्र जाएंगे गुरु की राशि में

Shukra Gochar 2025: 20 दिसंबर से पलटेगी कन्या समेत 3 राशियों की किस्मत, 12 माह बाद शुक्र जाएंगे गुरु की राशि में

Shukra Gochar 2025: शुक्र गोचर 20 दिसंबर को होने वाला है, ऐसे में इस दिन के बाद से कुछ राशियों का भाग्य खुल सकते हैं, किन राशियों को नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा, किस पर मां लक्ष्मी मेहरबान होंगी.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 09 Dec 2025 02:08 PM (IST)
Shukra Gochar 2025: शुक्र धन, विलासिता, प्रसिद्धि, प्रेम और सौंदर्य के कारक ग्रह हैं. शुक्र का गोचर व्यक्ति के जीवन में इन क्षेत्रों को प्रभावित करता है. शुक्र के शुभ प्रभाव व्यक्ति को समस्त भौतिक सुख प्रदान करते हैं. साल के अंत में शुक्र का गोचर गुरु की राशि धनु में होने वाला है.

गुरु भाग्य के दाता है, ऐसे में शुक्र-गुरु के शुभ प्रभाव से 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे, ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन के बाद से कुछ राशियों की किस्मत पलटने वाली है, इन्हें न सिर्फ धन में लाभ होगा बल्कि करियर भी ऊंचाइयों को छूएगा. जानें दिसंबर में शुक्र का गोचर किन राशियों को बनाएगा मालामाल.

शुक्र का धनु में गोचर 2025

20 दिसंबर को शुक्र सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर धनु राशि में जाएंगे. शुक्र यहां 13 जनवरी 2026 तक रहेंगे. ऐसे में 25 दिन तक शुक्र की शुभता का लाभ कुछ राशियों को मिलेगा.

किन राशियों को होगा लाभ

धनु राशि – धनु राशि के लग्न भाव में शुक्र का गोचर होगा. ऐसे में आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे. कद के साथ पद भी बढ़ेगा. साथ ही कमाई के नए रास्ते खुलेंगे. विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे. भाग्य आपका साथ देगा. आपकी कार्य शैली निखरेगी.

तुला राशि – शुक्र तुला राशि के तीसरे भाव में विचरण करेंगे. ऑफिस में आपका कद बढ़ेगी.कमाई अच्छी होगी. आप अपने कार्य से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे. शत्रु आपके कार्य के आड़े नहीं आएंगे. विदेश से जुड़ा बिजनेस अच्छा लाभ देगा. आप एक अलग ही खुशी महसूस करेंगे, साहस बढ़ेगा. रिश्तों में सुधार होगा.

कन्या राशि – शुक्र का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, शुक्र के राशि परिवर्तन से आपके प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं. परिवारिक संपत्ति से लाभ मिलेगा. पार्टनर के साथ रिश्ते पहले से बेहतर होंगे, लव मैरिज के लिए परिवार से चल रहा मनमुटाव खत्म होगा, शादी की बात आगे बढ़ सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 09 Dec 2025 02:08 PM (IST)
Shukra Gochar 2025 Venus Transit 2025
