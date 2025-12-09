Shukra Gochar 2025: शुक्र धन, विलासिता, प्रसिद्धि, प्रेम और सौंदर्य के कारक ग्रह हैं. शुक्र का गोचर व्यक्ति के जीवन में इन क्षेत्रों को प्रभावित करता है. शुक्र के शुभ प्रभाव व्यक्ति को समस्त भौतिक सुख प्रदान करते हैं. साल के अंत में शुक्र का गोचर गुरु की राशि धनु में होने वाला है.

गुरु भाग्य के दाता है, ऐसे में शुक्र-गुरु के शुभ प्रभाव से 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे, ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन के बाद से कुछ राशियों की किस्मत पलटने वाली है, इन्हें न सिर्फ धन में लाभ होगा बल्कि करियर भी ऊंचाइयों को छूएगा. जानें दिसंबर में शुक्र का गोचर किन राशियों को बनाएगा मालामाल.

शुक्र का धनु में गोचर 2025

20 दिसंबर को शुक्र सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर धनु राशि में जाएंगे. शुक्र यहां 13 जनवरी 2026 तक रहेंगे. ऐसे में 25 दिन तक शुक्र की शुभता का लाभ कुछ राशियों को मिलेगा.

किन राशियों को होगा लाभ

धनु राशि – धनु राशि के लग्न भाव में शुक्र का गोचर होगा. ऐसे में आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे. कद के साथ पद भी बढ़ेगा. साथ ही कमाई के नए रास्ते खुलेंगे. विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे. भाग्य आपका साथ देगा. आपकी कार्य शैली निखरेगी.

तुला राशि – शुक्र तुला राशि के तीसरे भाव में विचरण करेंगे. ऑफिस में आपका कद बढ़ेगी.कमाई अच्छी होगी. आप अपने कार्य से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे. शत्रु आपके कार्य के आड़े नहीं आएंगे. विदेश से जुड़ा बिजनेस अच्छा लाभ देगा. आप एक अलग ही खुशी महसूस करेंगे, साहस बढ़ेगा. रिश्तों में सुधार होगा.

कन्या राशि – शुक्र का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, शुक्र के राशि परिवर्तन से आपके प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं. परिवारिक संपत्ति से लाभ मिलेगा. पार्टनर के साथ रिश्ते पहले से बेहतर होंगे, लव मैरिज के लिए परिवार से चल रहा मनमुटाव खत्म होगा, शादी की बात आगे बढ़ सकती है.

