Paush Amavasya 2025: 7 जन्मों तक शुभ फल देने वाली पौष अमावस्या कब नोट करें डेट, स्नान-दान मुहूर्त
Paush Amavasya 2025: पौष माह की अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, इस दिन पितरों के लिए तर्पण, दान करना कई जन्मों तक शुभ फल देता है, इस साल पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 को है.
Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 को है. इस तिथि पर पूजा-पाठ के साथ ही दान-पुण्य और पितरों के लिए धूप-ध्यान करने की परंपरा है. गरुड़ पुराण के मुताबिक, अमावस्या पर तर्पण आदि शुभ काम करने से पितरों को शांति मिलती है और पितरों की कृपा से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है.
ये अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि इस महीने को छोटा पितृ पक्ष कहा जाता है और पुराणों के अनुसार पितृ पक्ष की अमावस्या पर पितरों के निमित्त किया गया दान-तर्पण सात जन्मों तक शुभ फल प्रदान करता है.
पौष कृष्ण अमावस्या 2025 मुहूर्त
पौष अमावस्या 19 दिसंबर को सुबह 04:59 पर शुरू होगी और अगले दिन 20 दिसंबर को सुबह 7.12 पर इसका समापन होगा.
स्नान-दान मुहूर्त – सुबह 5.19 – सुबह 6.14
पितर पूजा – दोपहर 12 से 3 के बीच
पौष अमावस्या पर सूर्य पूजा का महत्व
स्कंद पुराण के मुताबिक, अमावस्या पर सूर्य पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है और सूर्य की कृपा से सभी काम सफल होते हैं. ज्योतिष में माना जाता है कि जो लोग अमावस्या पर सूर्य पूजा के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, उन्हें रोग, दोष से मुक्ति मिलती है और वह सूर्य की कृपा का प्रात्र बनते हैं.
पौष अमावस्या पर क्या-क्या करें
- इस अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान करें और स्नान के बाद नदी किनारे दान-पुण्य जरूर करें.
- तांबे के लोटे सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते समय ऊँ सूर्याय नम: मंत्र का जप करना चाहिए.
- पौष माह को छोटा पितृ पक्ष कहते हैं और इस महीने की अमावस्या पर पितरों के निमित्त किया गया दान, तर्पण 7 जन्मों तक शुभ फल देता है.
- जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं. कंबल, गर्म कपड़े आदि का दान करें.
- किसी गोशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें और गायों को हरी घास खिलाएं.
- घर की छत पर या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर पक्षियों के लिए दाना-पानी रखें.
