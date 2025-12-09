हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPaush Amavasya 2025: 7 जन्मों तक शुभ फल देने वाली पौष अमावस्या कब नोट करें डेट, स्नान-दान मुहूर्त

Paush Amavasya 2025: 7 जन्मों तक शुभ फल देने वाली पौष अमावस्या कब नोट करें डेट, स्नान-दान मुहूर्त

Paush Amavasya 2025: पौष माह की अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, इस दिन पितरों के लिए तर्पण, दान करना कई जन्मों तक शुभ फल देता है, इस साल पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 को है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 09 Dec 2025 10:54 AM (IST)
Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 को है. इस तिथि पर पूजा-पाठ के साथ ही दान-पुण्य और पितरों के लिए धूप-ध्यान करने की परंपरा है. गरुड़ पुराण के मुताबिक, अमावस्या पर तर्पण आदि शुभ काम करने से पितरों को शांति मिलती है और पितरों की कृपा से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

ये अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि इस महीने को छोटा पितृ पक्ष कहा जाता है और पुराणों के अनुसार पितृ पक्ष की अमावस्या पर पितरों के निमित्त किया गया दान-तर्पण सात जन्मों तक शुभ फल प्रदान करता है.

पौष कृष्ण अमावस्या 2025 मुहूर्त

पौष अमावस्या 19 दिसंबर को सुबह 04:59 पर शुरू होगी और अगले दिन 20 दिसंबर को सुबह 7.12 पर इसका समापन होगा.

स्नान-दान मुहूर्त – सुबह 5.19 – सुबह 6.14

पितर पूजा – दोपहर 12 से 3 के बीच

पौष अमावस्या पर सूर्य पूजा का महत्व

स्कंद पुराण के मुताबिक, अमावस्या पर सूर्य पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है और सूर्य की कृपा से सभी काम सफल होते हैं. ज्योतिष में माना जाता है कि जो लोग अमावस्या पर सूर्य पूजा के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, उन्हें रोग, दोष से मुक्ति मिलती है और वह सूर्य की कृपा का प्रात्र बनते हैं.

पौष अमावस्या पर क्या-क्या करें

  • इस अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान करें और स्नान के बाद नदी किनारे दान-पुण्य जरूर करें.
  • तांबे के लोटे सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते समय ऊँ सूर्याय नम: मंत्र का जप करना चाहिए.
  • पौष माह को छोटा पितृ पक्ष कहते हैं और इस महीने की अमावस्या पर पितरों के निमित्त किया गया दान, तर्पण 7 जन्मों तक शुभ फल देता है.
  • जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं. कंबल, गर्म कपड़े आदि का दान करें.
  • किसी गोशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें और गायों को हरी घास खिलाएं.
  • घर की छत पर या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर पक्षियों के लिए दाना-पानी रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 09 Dec 2025 10:54 AM (IST)
Pitra Surya Dev Amavasya 2025 Paush Amavasya 2025
