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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरShani Margi 2026: 4 महीने बाद सीधी चाल चलेंगे शनि, चमकेगी इनकी किस्मत

Shani Margi 2026: 4 महीने बाद सीधी चाल चलेंगे शनि, चमकेगी इनकी किस्मत

Shani Margi 2026: 11 दिसंबर 2026 को शनि देव मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं. जानिए 138 दिनों बाद शनि की सीधी चाल से नौकरीपेशा लोगों, प्रमोशन और किन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 12 Nov 2026 08:05 AM (IST)
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Shani Margi 2026: साल 2026 के अंत में कर्मफलदाता और न्याय के देवता शनि देव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार, 11 दिसंबर 2026 को सुबह करीब 5:00 बजे शनि देव मीन राशि में वक्री (उल्टी चाल) से मार्गी (सीधी चाल) अवस्था में आ जाएंगे. 

27 जुलाई 2026 से चल रही शनि की लगभग साढ़े चार महीने (138 दिन) की वक्री चाल का समापन कई लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आने वाला है. सीधी चाल चलते हुए शनि देव 3 जून 2027 तक मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे और इसके बाद मेष राशि में गोचर करेंगे.

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वक्री से मार्गी होने का करियर पर सीधा असर:

ज्योतिष शास्त्र में शनि को अनुशासन, मेहनत और न्याय का कारक माना जाता है. जब शनि वक्री रहते हैं, तो अक्सर कड़ी मेहनत के बावजूद परिणाम देरी से मिलते हैं और कार्यस्थल पर मानसिक दबाव बना रहता है. लेकिन शनि के मार्गी होते ही रुके हुए कामों की गति तेज हो जाती है और पिछले महीनों में की गई मेहनत का फल मिलने लगता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते:

जो कर्मचारी बीते चार महीनों से प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाहे ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए दिसंबर का मध्य बेहद सकारात्मक साबित हो सकता है:

पेंडिंग कामों में तेजी: ऑफिस में लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स और फाइलें अब क्लियर होने लगेंगी. वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आपके काम की सराहना होगी.

प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां: कई राशियों के जातकों के लिए पदोन्नति और सैलरी बढ़ने के प्रबल योग बन रहे हैं. हालांकि, शनि की प्रकृति के अनुसार पद बढ़ने के साथ कार्यभार और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी.

जॉब स्विच के बेहतर मौके: जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं या करियर में बदलाव करना चाहते हैं, उन्हें 11 दिसंबर के बाद अच्छे ऑफर मिल सकते हैं.

बेहतर कार्य वातावरण: सहकर्मियों और मैनेजमेंट के साथ चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे, जिससे ऑफिस का माहौल पहले से अधिक सहज बनेगा.

किन राशियों को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ?

ज्योतिषीय आकलन के अनुसार, शनि की सीधी चाल का सबसे सकारात्मक प्रभाव छह राशियों के नौकरीपेशा जातकों पर देखने को मिलेगा:

  • तुला (Libra)- प्रमोशन और वेतन वृद्धि के मजबूत योग हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता मिल सकती है.
  • मकर (Capricorn)- कार्यक्षेत्र की पुरानी बाधाएं दूर होंगी. बॉस आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.
  • कुंभ (Aquarius)- आय के नए स्रोत खुलेंगे. रुका हुआ बोनस या पुराना बकाया धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है.
  • मेष (Aries)- मल्टीनेशनल कंपनियों या विदेश से जुड़े कार्यों में विशेष लाभ होगा. अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगेगी.
  • मिथुन (Gemini)- नई नौकरी के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे और रुके हुए टारगेट समय पर पूरे होंगे.
  • वृषभ (Taurus)- करियर में स्थिरता आएगी और कार्यस्थल पर आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी.

शनि देव की कृपा पाने के सरल उपाय:

शनि देव व्यक्ति के कर्मों के आधार पर फल देते हैं. उनकी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और ऑफिस के अधीनस्थ कर्मचारियों या मेहनतकश वर्ग का सम्मान करें. 

इसके अलावा, प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करना और जरूरतमंदों को काले तिल या जूते-चप्पल का दान करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 12 Nov 2026 08:05 AM (IST)
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