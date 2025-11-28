Shani Margi 2025 Live Updates: 28 नवंबर 2025 को सुबह 9:20 बजे शनि मीन राशि में मार्गी हो गए,और इसी क्षण से एक ऐसा कालचक्र सक्रिय हुआ है जो आने वाले महीनों में दुनिया, देश, बाज़ार, राजनीति और हर व्यक्ति के निजी जीवन में गहरी हलचल पैदा करेगा.

शनि जब सीधा होते हैं, तो उनका प्रभाव सिर्फ ग्रहों तक सीमित नहीं रहता, वे पूरे वातावरण में एक प्रकार का कर्मिक दबाव छोड़ते हैं. यह दबाव निर्णयों को कठोर बनाता है, गलतियों को सतह पर लाता है, और स्थिति चाहे व्यक्तिगत हो या वैश्विक,उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है.

सबसे पहले देश-दुनिया से शुरुआत करें. शनि का मार्गी होना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई ताकत-परीक्षा जगाता है. जिन देशों के बीच तनाव दबा हुआ था, वह फिर सतह पर आ सकता है. कच्चे तेल, विदेशी व्यापार, और रक्षा रणनीतियों से जुड़े देशों में खींचतान बढ़ेगी.

आर्थिक बाज़ारों में अस्थिरता दिखेगी, एक तरफ गिरावट, दूसरी तरफ अचानक उछाल. वैश्विक निवेशकों की मनोदशा 'सावधानी-पहले' मोड में चली जाएगी. दुनिया ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां किसी भी देश की नीतिगत भूल का असर कई देशों तक जाएगा.

भारत पर शनि मार्गी का प्रभाव, अच्छा या बुरा!

भारत में इसका असर दो स्तरों पर दिखेगा. पहला,राजनीतिक. संसद से लेकर राज्यों तक, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव तेज़ होगा. कड़े निर्णय और सख़्त नीति लागू होने की संभावनाएं बढ़ेंगी. दूसरा,आर्थिक. रोजगार, महंगाई, निर्यात और उद्योग,चारों पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन संरचनात्मक सुधारों के संकेत भी दिखेंगे. ये वही 138 दिन का समयकाल हैं जब सरकारें Unpopular पर ज़रूरी फैसले लेती हैं और जनता नई परिस्थितियों के अनुरूप ढलने लगती है.

अब बचा सबसे संवेदनशील पहलू, व्यक्ति की राशि. शनि मार्गी होने के बाद 12 राशियों पर एक समान असर नहीं होता. कुछ राशियों के लिए यह ये समय बेकार आदतों, गलत साझेदारियों, कमजोर रिश्तों और खराब वित्तीय योजनाओं का पर्दाफाश करने वाला है.

4 राशियों का संघर्ष होगा शुरू! करियर, घर, टीम सब बदल सकते हैं?

मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक के लिए यह समय आत्म-संघर्ष का है,जहां जीवन की पुरानी दरारें फिर याद दिलाएंगी कि क्या सुधारना है. वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ के लिए यह समय धीरे-धीरे बनने वाले अवसरों का है, जहां देरी के बाद परिणाम आएंगे. मिथुन, धनु, मकर और मीन के लिए यह परिवर्तनकारी काल है,जहां करियर, घर, टीम, दिशा, लक्ष्य, सब बदल सकते हैं.

कम शब्दों में कहें तो शनि का मार्गी होना किसी एक राशि या व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि दुनिया से लेकर आपकी व्यक्तिगत सोच तक का पूरा रीसेट है. आने वाले महीनों में सच्चाइयां खुलेंगी, फैसले कठोर होंगे, और बदलाव अनिवार्य. अब सवाल सिर्फ इतना है, आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं या नहीं.

