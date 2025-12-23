हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरशनि की साढ़े साती से मुक्ति: प्रिया की कहानी जो लाखों को दे रही प्रेरणा! जानिए वो सरल उपाय जो जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं

शनि की साढ़े साती से परेशान हैं? जानिए सरल उपाय जैसे हनुमान चालीसा पाठ, शनि मंत्र जाप और दान जो जीवन बदल देते हैं. एक व्यक्ति की सच्ची कहानी!

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 23 Dec 2025 03:06 PM (IST)
जीवन की राहें कभी-कभी इतनी कठिन हो जाती हैं कि लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ रोक रही हो. नौकरी में लगातार असफलताएं, परिवार में अशांति, स्वास्थ्य की समस्याएं और आर्थिक तंगी ये सब एक साथ आ जाएं तो इंसान टूट सा जाता है. कुछ ऐसा ही अनुभव कर रही थीं प्रिया (बदला हुआ नाम), एक 35 वर्षीय कार्यरत महिला जो मुंबई में एक आईटी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर थीं.

प्रिया की जिंदगी पहले बहुत अच्छी चल रही थी. अच्छी सैलरी, खुशहाल वैवाहिक जीवन, दो प्यारे बच्चे और परिवार का पूरा सपोर्ट. लेकिन अचानक पिछले कुछ वर्षों में सब कुछ उल्टा हो गया. ऑफिस में प्रोजेक्ट्स फेल होने लगे, बॉस से लगातार झड़पें, प्रमोशन की उम्मीदें बार-बार टूटतीं. घर पर पति से अनबन, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में दिक्कतें और खुद प्रिया को माइग्रेन व कमर दर्द की शिकायतें शुरू हो गईं. नींद नहीं आती थी, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता और डिप्रेशन ने घेर लिया. आर्थिक रूप से भी घर चलाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि खर्चे बढ़ गए थे और इनकम स्थिर थी.

प्रिया बताती हैं, 'मैंने डॉक्टर्स से लेकर काउंसलिंग तक सब ट्राई किया, लेकिन राहत नहीं मिली. एक दिन मेरी मां ने कहा कि कुंडली दिखा लो, शायद कोई ग्रह दोष हो. मैं पहले ज्योतिष पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी, लेकिन हार मानकर एक अनुभवी ज्योतिषाचार्य के पास गई.'

ज्योतिषी ने प्रिया की जन्मपत्री ध्यान से देखी और कहा, 'बेटी, तुम पर शनि देव की साढ़े साती का प्रभाव है. शनि तुम्हारी चंद्र राशि से पहले, दूसरे और बारहवें भाव से गुजर रहे हैं. यह साढ़े साती का समय है, जो साढ़े सात साल तक रहता है. शनि कर्मफल दाता हैं, वे हमें हमारे कर्मों का हिसाब देते हैं. इस दौरान कष्ट आते हैं, लेकिन अगर श्रद्धा से उपाय किए जाएं तो शनि की कृपा मिलती है और यह दौर जीवन को मजबूत बनाकर गुजरता है. साढ़े साती कोई सजा नहीं, बल्कि सबक सिखाने वाला समय है.'

प्रिया ने पूछा, 'क्या कोई ऐसा उपाय है जो सच में असर करे?' ज्योतिषी ने मुस्कुराते हुए कहा, 'हां, शनि को शांत करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है बजरंग बली की भक्ति. हनुमान जी शनि देव पर विजय प्राप्त करने वाले हैं. ये सरल उपाय परेशानी को कम करते हैं-

  1. हर शनिवार को सुबह उठकर नहाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. कम से कम 7 या 11 बार. अगर रोज कर सको तो और बेहतर. हनुमान जी की कृपा से शनि का प्रभाव कम होता है.
  2. शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं, काले तिल दान करें, लोहे की कोई चीज (जैसे नाल) या काले कपड़े दान करें. जरूरतमंदों को मदद करें.
  3. रोजाना शनि बीज मंत्र 'ऊं प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. रुद्राक्ष की माला से करें तो ज्यादा फल मिलता है.
  4. शनिवार को व्रत रखें, नॉन-वेज और शराब से दूर रहें. गरीबों को काली उड़द की दाल या भोजन दान करें.
  5. पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि स्तोत्र पढ़ें.
  6. काले कुत्ते या कौवों को रोटी खिलाएं, क्योंकि ये शनि से जुड़े माने जाते हैं.
  7. सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें, यह शनि के कष्टों से मुक्ति दिलाता है.

ये उपाय सुनकर प्रिया को लगा कि ये तो बहुत आसान हैं. उन्होंने सोचा कि ट्राई करके देखती हूं, नुकसान तो कुछ नहीं. शुरू में सिर्फ शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ती थीं, लेकिन धीरे-धीरे रोज का रूटीन बना लिया.

पहले दो-तीन महीनों में छोटे-छोटे बदलाव नजर आए. मन ज्यादा शांत रहने लगा, गुस्सा कम हुआ. ऑफिस में बॉस से बातचीत सुधरी. फिर एक दिन बड़ा चमत्कार हुआ, प्रिया को लंबे समय से अटका प्रमोशन मिल गया और साथ में अच्छा इंक्रीमेंट. घर में भी माहौल खुशनुमा हो गया. पति से रिश्ते मजबूत हुए, बच्चों के रिजल्ट बेहतर आए और प्रिया का स्वास्थ्य भी सुधार पर आ गया. आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हुई कि उन्होंने पुराना लोन चुका दिया और नया घर खरीदने की प्लानिंग शुरू कर दी.

आज प्रिया कहती हैं, 'शनि की साढ़े साती ने मुझे जीवन का असली मतलब समझाया. धैर्य, मेहनत और भक्ति की ताकत. उपायों से सिर्फ कष्ट नहीं गए, बल्कि शनि देव ने मुझे आशीर्वाद दिया. अब मैं दूसरी महिलाओं को भी यही सलाह देती हूं कि डरें नहीं, उपाय करें और विश्वास रखें. यह दौर गुजर जाता है और जीवन पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है.'

प्रिया की यह कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है. अगर आप भी साढ़े साती के प्रभाव में हैं तो इन उपायों को श्रद्धा से आजमाएं. याद रखें, शनि न्याय करते हैं, लेकिन भक्ति से प्रसन्न भी हो जाते हैं.

प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली कहते हैं शनि से घबराना चाहिए, ये जीवन के महत्व को बताता है, मनुष्य का जीवन अनमोल है इसे गलत कामों से व्यर्थ नहीं करना चाहिए, शनि आपको समय-समय पर यही बताते हैं, कभी साढ़े साती के रूप में तो कभी ढैय्या के तौर पर, शनि का संदेश साफ गलत मत करो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
