Saturn Transit 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का गोचर सीधे हमारे जीवन पर असर डालता है. शनि का गोचर खास महत्व रखता है क्योंकि इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है. साल 2026 में ग्रहों की चाल के अनुसार कई राशियों के जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे. इस अवधि में कुछ लोगों के लिए प्रगति, सफलता और स्थिरता का समय होगा, जबकि कुछ को मेहनत, धैर्य और संयम की आवश्यकता पड़ेगी.

शनि के विशेष गोचर काल 2026

7 मार्च से 13 अप्रैल 2026 तक शनि अस्त अवस्था में रहेंगे, यानी इस अवधि में उनका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा. इसके बाद शनि फिर से उदित होकर अपना पूरा प्रभाव देना शुरू करेंगे.

तक शनि अस्त अवस्था में रहेंगे, यानी इस अवधि में उनका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा. इसके बाद शनि फिर से उदित होकर अपना पूरा प्रभाव देना शुरू करेंगे. 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री चाल में रहेंगे, जिससे कार्यों की प्रगति धीमी हो सकती है या परिणाम अपेक्षित समय से देर से मिल सकते हैं. इसके बाद शनि दोबारा मार्गी हो जाएंगे और अपने सामान्य प्रभाव में आ जाएंगे.

साढ़ेसाती और ढैय्या की स्थिति 2026

2026 में मेष राशि पर साढ़ेसाती का प्रथम चरण, मीन राशि पर द्वितीय चरण और कुंभ राशि पर तृतीय तथा अंतिम चरण चलता रहेगा. इसके अलावा धनु राशि पर चतुर्थ ढैय्या और सिंह राशि पर कंटक ढैय्या का प्रभाव सक्रिय रहेगा.

शनि का वास्तविक प्रभाव:

शनि जीवन में अनुशासन, जिम्मेदारी और कर्म के महत्व को बढ़ाता है.

यह व्यक्ति को गलतियों से सीखने और स्वयं को सुधारने का अवसर देता है.

शनि कठोर जरूर है, लेकिन उद्देश्य दंड नहीं बल्कि विकास और परिपक्वता है.

प्रयास, धैर्य और सही कर्म शनि के अनुकूल परिणाम दिलाते हैं.

वर्तमान में शनि बृहस्पति की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं.

इस गोचर से लोगों को कुछ सकारात्मक बदलाव और कुछ चुनौतियों का अनुभव होगा.

करियर, लक्ष्य, मेहनत और काम के परिणाम विशेष रूप से प्रभावित होंगे.

कुछ लोगों को प्रगति और स्थिरता मिलेगी, जबकि कुछ संघर्षों से सीखकर आगे बढ़ेंगे.

आइए जानते हैं कि वर्ष 2026 का शनि गोचर सभी 12 राशियों के लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है...

मेष राशि

2026 का समय मेष राशि के जातकों के लिए नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और काम में रुकावटें कम होंगी. करियर में नई संभावनाएँ खुलेंगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. कुछ लोग नई नौकरी या व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी और घर में सामंजस्य रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह मेहनत और अच्छे परिणाम का समय है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी थकान से बचने के लिए आराम आवश्यक है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह साल जीवन में स्थिरता लेकर आएगा. लंबे समय से चल रहे तनाव कम होंगे और मन शांत रहेगा. नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना है. व्यापार में लाभ होगा लेकिन फालतू खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा. रिश्तों में परिपक्वता आएगी और परिवार में शांति रहेगी. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं. सेहत अच्छी रहेगी, केवल खान-पान पर ध्यान देना होगा.

मिथुन राशि

इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों को धैर्य रखना होगा. प्रयास तुरंत सफल नहीं होंगे, लेकिन काम धीरे-धीरे बनते रहेंगे. आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है, निवेश सोच-समझकर करें. करियर में चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने की संभावनाएँ बनी रहेंगी. व्यक्तिगत जीवन में संवाद पर ध्यान दें, गलतफहमी से बचें. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है, नियमित दिनचर्या और अच्छी नींद जरूरी है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह समय भाग्य को साथ लेकर आएगा. नए अवसर मिलेंगे और रुके हुए काम पूरे होंगे. करियर में उन्नति होगी और धन वृद्धि के योग हैं. संपत्ति या जमीन-जायदाद से लाभ होने की संभावना भी बन रही है. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा और दांपत्य जीवन मधुर रहेगा. छात्र अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान दे पाएंगे. सेहत सामान्य रहेगी, छोटी-मोटी तकलीफों को नजरअंदाज न करें.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को 2026 में मेहनत और जिम्मेदारियों के साथ चलना होगा. काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे. नौकरी में अधिकार और सम्मान बढ़ेंगे. व्यापार में जोखिम उठाने से बचें, स्थिरता पर ध्यान दें. परिवार और रिश्तेदारी में संतुलन बनाए रखना होगा. स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है, खासकर तनाव और रक्तचाप से जुड़े मामलों में.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय भाग्य को साथ लेकर आएगा. करियर में प्रगति और नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे. व्यापारियों के लिए भी लाभदायक सौदे संभव हैं. विवाह योग्य लोगों के लिए शुभ समय है. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. विद्यार्थियों के लिए यह पढ़ाई में तेजी से आगे बढ़ने का समय होगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, बस अनियमित दिनचर्या से बचें.

तुला राशि

तुला राशि के लोग इस वर्ष नई दिशा की ओर बढ़ेंगे. कई महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लेकिन बचत पर ध्यान देना जरूरी है. करियर में बदलाव की संभावना है और कुछ लोग नई नौकरी पा सकते हैं. परिवार में तालमेल बनाए रखें और क्रोध से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान हो सकती है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय सफलता और उपलब्धियों से भरपूर रहेगा. कठिन परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा. नौकरी और व्यवसाय दोनों में उन्नति होगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. प्रेम संबंध और विवाह के लिए भी समय अच्छा है. परिवार में एकता और सहयोग का वातावरण रहेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन अधिक काम से थकान हो सकती है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष समय-समय पर उतार-चढ़ाव लाएगा. काम और निजी जीवन दोनों में धैर्य की आवश्यकता रहेगी. आर्थिक मामलों में जोखिम से बचें और बजट के अनुसार चलें. करियर में प्रगति धीरे-धीरे होगी. परिवार में समझदारी से संवाद आवश्यक होगा. यात्रा के योग बन सकते हैं. सेहत में सुधार के लिए व्यायाम और योग लाभकारी रहेंगे.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए 2026 सुखद और आशाजनक रहेगा. नौकरी और व्यापार में बड़ी उपलब्धियाँ मिल सकती हैं. आर्थिक लाभ होने के संकेत हैं. सोच-समझकर किए गए निवेश लाभ देंगे. परिवार में सौहार्द और प्रेम बढ़ेगा. जीवन साथी का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय बदलाव और उन्नति का रहेगा. करियर में नई दिशा मिलेगी और रुके हुए कार्य पूरे होंगे. आर्थिक हालात मजबूत होंगे. व्यापार विस्तार के लिए समय अनुकूल है. रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ेगी. परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा. सेहत में सुधार के संकेत हैं, लेकिन नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी है.

मीन राशि

2026 मीन राशि के लिए सकारात्मक परिणामों वाला वर्ष रहेगा. करियर में प्रगति और सम्मान दोनों मिलेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए धन मिलने की संभावना है. परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य रहेगा. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा तनाव लेने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.