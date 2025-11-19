हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरSaturn Transit 2026: शनि की चाल से बदलेंगे हालात, सभी 12 राशियों के करियर, धन और जीवन पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव

Saturn Transit 2026: शनि की चाल से बदलेंगे हालात, सभी 12 राशियों के करियर, धन और जीवन पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव

Saturn Transit 2026: 7 मार्च 2026 से शनि मीन राशि में गोचर के साथ जीवन में अनुशासन, कर्म और बदलाव पर जोर बनाएंगे. करियर और लक्ष्य में गंभीरता बढ़ेगी, मेहनत का फल स्पष्ट दिखेगा.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 19 Nov 2025 09:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Saturn Transit 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का गोचर सीधे हमारे जीवन पर असर डालता है. शनि का गोचर खास महत्व रखता है क्योंकि इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है. साल 2026 में ग्रहों की चाल के अनुसार कई राशियों के जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे. इस अवधि में कुछ लोगों के लिए प्रगति, सफलता और स्थिरता का समय होगा, जबकि कुछ को मेहनत, धैर्य और संयम की आवश्यकता पड़ेगी.

शनि के विशेष गोचर काल 2026

  • 7 मार्च से 13 अप्रैल 2026 तक शनि अस्त अवस्था में रहेंगे, यानी इस अवधि में उनका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा. इसके बाद शनि फिर से उदित होकर अपना पूरा प्रभाव देना शुरू करेंगे.
  • 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री चाल में रहेंगे, जिससे कार्यों की प्रगति धीमी हो सकती है या परिणाम अपेक्षित समय से देर से मिल सकते हैं. इसके बाद शनि दोबारा मार्गी हो जाएंगे और अपने सामान्य प्रभाव में आ जाएंगे.

साढ़ेसाती और ढैय्या की स्थिति 2026

2026 में मेष राशि पर साढ़ेसाती का प्रथम चरण, मीन राशि पर द्वितीय चरण और कुंभ राशि पर तृतीय तथा अंतिम चरण चलता रहेगा. इसके अलावा धनु राशि पर चतुर्थ ढैय्या और सिंह राशि पर कंटक ढैय्या का प्रभाव सक्रिय रहेगा.

शनि का वास्तविक प्रभाव: 

  • शनि जीवन में अनुशासन, जिम्मेदारी और कर्म के महत्व को बढ़ाता है.
  • यह व्यक्ति को गलतियों से सीखने और स्वयं को सुधारने का अवसर देता है.
  • शनि कठोर जरूर है, लेकिन उद्देश्य दंड नहीं बल्कि विकास और परिपक्वता है.
  • प्रयास, धैर्य और सही कर्म शनि के अनुकूल परिणाम दिलाते हैं.
  • वर्तमान में शनि बृहस्पति की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं.
  • इस गोचर से लोगों को कुछ सकारात्मक बदलाव और कुछ चुनौतियों का अनुभव होगा.
  • करियर, लक्ष्य, मेहनत और काम के परिणाम विशेष रूप से प्रभावित होंगे.
  • कुछ लोगों को प्रगति और स्थिरता मिलेगी, जबकि कुछ संघर्षों से सीखकर आगे बढ़ेंगे.

आइए जानते हैं कि वर्ष 2026 का शनि गोचर सभी 12 राशियों के लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है...

मेष राशि

2026 का समय मेष राशि के जातकों के लिए नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और काम में रुकावटें कम होंगी. करियर में नई संभावनाएँ खुलेंगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. कुछ लोग नई नौकरी या व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी और घर में सामंजस्य रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह मेहनत और अच्छे परिणाम का समय है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी थकान से बचने के लिए आराम आवश्यक है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह साल जीवन में स्थिरता लेकर आएगा. लंबे समय से चल रहे तनाव कम होंगे और मन शांत रहेगा. नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना है. व्यापार में लाभ होगा लेकिन फालतू खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा. रिश्तों में परिपक्वता आएगी और परिवार में शांति रहेगी. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं. सेहत अच्छी रहेगी, केवल खान-पान पर ध्यान देना होगा.

मिथुन राशि

इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों को धैर्य रखना होगा. प्रयास तुरंत सफल नहीं होंगे, लेकिन काम धीरे-धीरे बनते रहेंगे. आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है, निवेश सोच-समझकर करें. करियर में चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने की संभावनाएँ बनी रहेंगी. व्यक्तिगत जीवन में संवाद पर ध्यान दें, गलतफहमी से बचें. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है, नियमित दिनचर्या और अच्छी नींद जरूरी है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह समय भाग्य को साथ लेकर आएगा. नए अवसर मिलेंगे और रुके हुए काम पूरे होंगे. करियर में उन्नति होगी और धन वृद्धि के योग हैं. संपत्ति या जमीन-जायदाद से लाभ होने की संभावना भी बन रही है. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा और दांपत्य जीवन मधुर रहेगा. छात्र अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान दे पाएंगे. सेहत सामान्य रहेगी, छोटी-मोटी तकलीफों को नजरअंदाज न करें.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को 2026 में मेहनत और जिम्मेदारियों के साथ चलना होगा. काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे. नौकरी में अधिकार और सम्मान बढ़ेंगे. व्यापार में जोखिम उठाने से बचें, स्थिरता पर ध्यान दें. परिवार और रिश्तेदारी में संतुलन बनाए रखना होगा. स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है, खासकर तनाव और रक्तचाप से जुड़े मामलों में.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय भाग्य को साथ लेकर आएगा. करियर में प्रगति और नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे. व्यापारियों के लिए भी लाभदायक सौदे संभव हैं. विवाह योग्य लोगों के लिए शुभ समय है. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. विद्यार्थियों के लिए यह पढ़ाई में तेजी से आगे बढ़ने का समय होगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, बस अनियमित दिनचर्या से बचें.

तुला राशि

तुला राशि के लोग इस वर्ष नई दिशा की ओर बढ़ेंगे. कई महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लेकिन बचत पर ध्यान देना जरूरी है. करियर में बदलाव की संभावना है और कुछ लोग नई नौकरी पा सकते हैं. परिवार में तालमेल बनाए रखें और क्रोध से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान हो सकती है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय सफलता और उपलब्धियों से भरपूर रहेगा. कठिन परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा. नौकरी और व्यवसाय दोनों में उन्नति होगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. प्रेम संबंध और विवाह के लिए भी समय अच्छा है. परिवार में एकता और सहयोग का वातावरण रहेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन अधिक काम से थकान हो सकती है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष समय-समय पर उतार-चढ़ाव लाएगा. काम और निजी जीवन दोनों में धैर्य की आवश्यकता रहेगी. आर्थिक मामलों में जोखिम से बचें और बजट के अनुसार चलें. करियर में प्रगति धीरे-धीरे होगी. परिवार में समझदारी से संवाद आवश्यक होगा. यात्रा के योग बन सकते हैं. सेहत में सुधार के लिए व्यायाम और योग लाभकारी रहेंगे.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए 2026 सुखद और आशाजनक रहेगा. नौकरी और व्यापार में बड़ी उपलब्धियाँ मिल सकती हैं. आर्थिक लाभ होने के संकेत हैं. सोच-समझकर किए गए निवेश लाभ देंगे. परिवार में सौहार्द और प्रेम बढ़ेगा. जीवन साथी का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय बदलाव और उन्नति का रहेगा. करियर में नई दिशा मिलेगी और रुके हुए कार्य पूरे होंगे. आर्थिक हालात मजबूत होंगे. व्यापार विस्तार के लिए समय अनुकूल है. रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ेगी. परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा. सेहत में सुधार के संकेत हैं, लेकिन नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी है.

मीन राशि

2026 मीन राशि के लिए सकारात्मक परिणामों वाला वर्ष रहेगा. करियर में प्रगति और सम्मान दोनों मिलेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए धन मिलने की संभावना है. परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य रहेगा. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा तनाव लेने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read
Published at : 19 Nov 2025 09:27 PM (IST)
Tags :
Shani Gochar Saturn Transit 2026

Frequently Asked Questions

2026 में शनि गोचर कब-कब विशेष प्रभाव दिखाएगा?

7 मार्च से 13 अप्रैल 2026 तक शनि अस्त रहेंगे और 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक वक्री चाल में रहेंगे।

2026 में किन राशियों पर साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव रहेगा?

मेष, मीन और कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा, जबकि धनु और सिंह राशि पर ढैय्या का प्रभाव सक्रिय रहेगा।

शनि का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा होता है?

शनि अनुशासन, जिम्मेदारी और कर्म के महत्व को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति गलतियों से सीखकर स्वयं को सुधारता है।

2026 में मेष राशि के लिए शनि गोचर का क्या प्रभाव रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए यह नई उपलब्धियों का समय होगा, करियर में नई संभावनाएँ खुलेंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वृषभ राशि वालों के लिए 2026 में शनि गोचर से क्या उम्मीद की जा सकती है?

वृषभ राशि वालों के जीवन में स्थिरता आएगी, तनाव कम होगा और नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Samrat Choudhary Net Worth: कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्‍टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्‍टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
क्रिकेट
ब्रायन लारा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी, शाई होप ने रचा इतिहास; बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ब्रायन लारा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी, शाई होप ने रचा इतिहास; बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Nitish Kumar Oath Ceremony से पहले डिप्टी सीएम, स्पीकर के पद को लेकर सबसे बड़ा खुलासा | ABPLIVE
Delhi Blast से पहले पहुंचा था पुलवामा, डॉ उमर पर चौंकाने वाला खुलासा | ABPLIVE
ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Samrat Choudhary Net Worth: कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्‍टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्‍टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
क्रिकेट
ब्रायन लारा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी, शाई होप ने रचा इतिहास; बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ब्रायन लारा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी, शाई होप ने रचा इतिहास; बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Steam Inhalation: पॉल्यूशन से जुकाम होने पर कहीं आप भी तो नहीं लेते भाप, जानें कितना कर रहे नुकसान?
पॉल्यूशन से जुकाम होने पर कहीं आप भी तो नहीं लेते भाप, जानें कितना कर रहे नुकसान?
नौकरी
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! बिहार में ऑफिस अटेंडेंट के 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू, जानें पूरा प्रोसेस
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! बिहार में ऑफिस अटेंडेंट के 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू, जानें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget