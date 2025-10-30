हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नवंबर 2025 एक नहीं दो नहीं... इतने ग्रह बदल रहे हैं चाल, राजस्थान के इस ज्योतिषी ने कर दी हैरान करने वाली भविष्यवाणी

नवंबर 2025 एक नहीं दो नहीं... इतने ग्रह बदल रहे हैं चाल, राजस्थान के इस ज्योतिषी ने कर दी हैरान करने वाली भविष्यवाणी

November 2025 Predictions: नवंबर 2025 ग्रहों के परिवर्तन का महीना है. इस दौरान शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु ये 5 प्रमुख ग्रह अपनी चाल या स्थिति बदलेंगे, जिससे सभी राशियों के जीवन पर असर पड़ेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 30 Oct 2025 07:38 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Astrology: नवंबर 2025 ग्रहों की दृष्टि से परिवर्तनशील महीना साबित होगा. इस महीने शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु पांचों प्रमुख ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे, जिससे बारह राशियों के भाग्य, करियर, संबंधों और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा.

यह वही समय है जब शनि मार्गी, गुरु वक्री, सूर्य वृश्चिक प्रवेश, शुक्र तुला-वृश्चिक गोचर और बुध वक्री-मार्गी जैसे प्रमुख खगोलीय परिवर्तन एक साथ घटित होंगे. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, यह अवधि कुछ राशियों के लिए प्रगति, प्रेम और संपत्ति वृद्धि के संकेत देगी वहीं कुछ को आत्ममंथन और संयम की आवश्यकता होगी.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर-जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास ने बताया कि नवंबर में शुक्र ग्रह 2 नवंबर को दोपहर 1:14 पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 26 नवंबर को सुबह 11:21 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. ग्रहों के राजकुमार बुध 10 नवंबर को वक्री होंगे और 23 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 29 नवंबर को मार्गी होंगे.

गुरु 11 नवंबर को रात 10:11 पर वक्री होंगे. ग्रहों के राजा सूर्य 16 नवंबर को दोपहर 1:36 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. ग्रहों के न्यायाधीश शनि 28 नवंबर को सुबह 9:20 पर मार्गी होंगे. बता दें कि शनि 13 जुलाई 2025 को वक्री हुए थे. ऐसे में कुछ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना बहुत ही शुभ साबित होगा. 

2 नवंबर को शुक्र का तुला राशि में गोचर (Venus Transit)

ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास ने बताया कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक धन और भौतिक सुख-सुविधा के दाता शुक्र ग्रह 2 नवंबर को कन्या राशि से निकलकर अपनी राशि तुला में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सौंदर्य, प्रेम, भौतिक सुख और धन का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में शुक्र का यह गोचर कई राशियों की किस्मत में बड़े बदलाव लेकर आएगा.

कुछ राशियों को इस समय धन, सफलता और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी. शुक्र के चाल बदलने से 4 राशियों कर्क, कन्या, तुला और मीन के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा. धन, करियर और प्रेम जीवन में सुधार के योग बन रहे हैं. जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनके जीवन में हमेशा सुख-सुविधा और ऐशोआराम मिलता है.

वहीं अगर कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो व्यक्ति का जीवन अभावों से गुजरता है. कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत रखें और दही,चांदी और चावल आदि का दान करने का महत्व होता है.

गुरु 11 नवंबर को होंगे वक्री (Guru Vakri)

डॉक्टर अनीष व्यास ने बताया कि हीं 11 नवंबर 2025 की रात 10:11 बजे से गुरु ग्रह भी कर्क राशि में वक्री होंगे. कर्क उनकी उच्च राशि है, इसलिए यह आत्ममंथन और विचारों की दिशा बदलने का समय साबित हो सकता है. गुरु ज्ञान, धर्म, और न्याय के प्रतीक हैं. इसलिए वक्री गुरु आत्मनिरीक्षण और सोच में गहराई लाएंगे.

सूर्य का 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर (Sun Transit)

सूर्य हर एक माह में अपनी राशि बदलते हैं जिसे सूर्य सक्रांति के नाम से जाना जाता है. 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे. सूर्य के राशि परिवर्तन करने से कुछ राशि के जातकों को नौकरी में लाभ और मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. कुंडली मंच सूर्य के मजबूत होने पर जातकों को राज सत्ता का सुख प्राप्त होता है. कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए.

बुध का 23 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश (Budh Gochar)

डॉक्टर अनीष व्यास ने बताया कि ग्रहों के राजकुमार बुधदेव इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और 10 नवंबर को वक्री चल चलते हुए 23 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे इसके पश्चात 29 नवंबर को सीधी चाल यानी मार्गी होंगे और 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे. जिन जातकों की कुंडली में बुध मजबूत होते हैं उन्हें व्यापार और वाणी में महारत हासिल होती है. ऐसे लोग बहुत ही होशियार स्वभाव के होते हैं. कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए इस दिन हरे रंग के कपड़े पहने और भगवान गणेश की उपासना करें.

28 नवंबर को शनि होंगे मार्गी (Shani Margi)

अनीष व्यास ने बताया कि ग्रहों के न्यायाधीश शनिदेव 13 जुलाई को मीन राशि में वक्री हुए थे और 28 नवंबर को मार्गी होंगे यानी सीधी चाल चलने लगेंगे. शनि के कुंभ राशि में मार्गी होने की वजह से मेष, वृषभ, तुला और धनु राशि के जातकों को विशेष राहत मिलेगी. इन राशि वालों की परेशानियां खत्म होंगी और कार्यो में सफलताएं मिलेंगी. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 30 Oct 2025 07:00 PM (IST)
November Budh Gochar Transit Prediction 2025 Guru Vakri 2025 Gochar 2025 Shani Margi 2025 Surya Gochar 2025

Frequently Asked Questions

नवंबर महीने में कितने ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा?

नवंबर के महीने में 5 प्रमुख बड़े ग्रहों में बदलाव देखने को मिलेगा। ये ग्रह शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु होंगे।

शुक्र ग्रह कब और किस राशि में प्रवेश करेंगे?

शुक्र ग्रह 2 नवंबर को तुला राशि में और 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे।

गुरु ग्रह कब वक्री होंगे और इसका क्या प्रभाव होगा?

गुरु ग्रह 11 नवंबर को वक्री होंगे। यह आत्ममंथन और विचारों की दिशा बदलने का समय साबित हो सकता है।

सूर्य का राशि परिवर्तन कब होगा और इससे क्या लाभ मिलेगा?

सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। कुछ राशि के जातकों को नौकरी में लाभ और मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

शनि देव कब मार्गी होंगे और किन राशियों को राहत मिलेगी?

शनि देव 28 नवंबर को मार्गी होंगे। मेष, वृषभ, तुला और धनु राशि के जातकों को विशेष राहत मिलेगी।

