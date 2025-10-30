Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







November 2025 Transit: नवंबर 2025 ग्रहों की दृष्टि से सबसे निर्णायक महीनों में से एक रहेगा. इस महीने शनि, शुक्र, बुध, सूर्य और गुरु अपनी चाल व स्थिति बदल रहे हैं. इस खगोलीय उलटफेर से कुछ राशियों को भाग्य, धन और करियर में बड़ी छलांग मिलेगी, जबकि अन्य को संयम और सावधानी की आवश्यकता होगी.

ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, यह महीना कर्मफल जागरण और कर्म-संतुलन का समय है, जहां शनि का मार्गी होना और सूर्य-बुध-शुक्र के गोचर से देश, समाज और विश्व-स्तर पर व्यापक परिवर्तन दिखाई देंगे.

नवंबर 2025 में कौन से ग्रह राशि बदल रहे राशि?

शनि: 28 नवंबर को कुंभ राशि में मार्गी शुक्र: 2 नवंबर को तुला में, 26 नवंबर को वृश्चिक में प्रवेश बुध: 10 नवंबर को वक्री, 23 नवंबर को तुला में, 29 नवंबर को मार्गी सूर्य: 16 नवंबर को वृश्चिक में प्रवेश गुरु: 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री

इन सभी परिवर्तनशील चालों से पांच मुख्य भाव...धन, कर्म, स्वास्थ्य, विचार और समाज पर सीधा प्रभाव पड़ेगा.

राशिफल 2025

मेष- मेष जातकों के लिए शनि और सूर्य का परिवर्तन भाग्य को सक्रिय करेगा. लंबे समय से रुके कार्य पूर्ण होंगे. नौकरी व कारोबार में लाभ. स्वास्थ्य में सुधार.

Lucky Color: लाल. Lucky Number: 9. उपाय: मंगलवार को हनुमानजी को गुड़-चने का भोग लगाएं.

वृषभ- वृषभ राशि के लिए शुक्र की चाल बेहद शुभ. वैवाहिक जीवन में मिठास, निवेश में लाभ और नई प्रॉपर्टी के योग.

Lucky Color: सफेद. Lucky Number: 6. उपाय: शुक्रवार को चावल और दही का दान करें.

मिथुन- बुध के वक्री-मार्गी चरण के बीच भ्रम और गलतफहमियों से बचें. संवाद व साझेदारी में सतर्क रहें.

Lucky Color: हरा. Lucky Number: 5. उपाय: गणेश पूजा करें, हरे वस्त्र पहनें.

कर्क- गुरु की वक्री चाल आत्ममंथन का समय है. संबंध और परिवार को प्राथमिकता दें. आध्यात्मिक लाभ के संकेत.

Lucky Color: पीला. Lucky Number: 3. उपाय: बृहस्पतिवार को पीली वस्तुएं दान करें.

सिंह- सूर्य का गोचर सिंह राशि वालों को नयी ऊर्जा देगा. नेतृत्व-कौशल बढ़ेगा, करियर में सम्मान और पहचान.

Lucky Color: नारंगी. Lucky Number: 1. उपाय: प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या- बुध-शुक्र की युति कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव लाएगी. पुराने विवादों से राहत मिलेगी.

Lucky Color: आसमानी. Lucky Number: 7. उपाय: गणेश चतुर्थी को हरे फल दान करें.

तुला- शुक्र और सूर्य दोनों का प्रभाव इस राशि को सबसे अधिक ऊर्जावान बनाएगा. प्रेम जीवन, करियर और निवेश में उन्नति.

Lucky Color: गुलाबी. Lucky Number: 2. उपाय: शुक्रवार को सुगंधित पुष्प चढ़ाएं.

वृश्चिक- सूर्य और बुध के गोचर से आत्मबल बढ़ेगा लेकिन क्रोध नियंत्रण में रखें. आर्थिक सुधार की संभावना.

Lucky Color: मरून. Lucky Number: 8. उपाय: शिव आराधना करें, महामृत्युंजय मंत्र जपें.

धनु- शनि-गुरु दोनों की दृष्टि कर्मभाव पर प्रभाव डालेगी. विदेश से लाभ, परंतु अनावश्यक व्यय से सावधान रहें.

Lucky Color: सुनहरा. Lucky Number: 3. उपाय: गुरुवार को गाय को चारा खिलाएं.

मकर- शनि के मार्गी होने से जिम्मेदारियों में वृद्धि. नेतृत्व-सफलता और प्रतिष्ठा में इजाफा.

Lucky Color: ग्रे. Lucky Number: 4. उपाय: शनिवार को तिल-तेल दीपक जलाएं.

कुंभ- शनि की सीधी चाल भाग्य को पुनः गति देगी. निवेश और नौकरी में लाभ. यात्राएं लाभदायक.

Lucky Color: नीला. Lucky Number: 8. उपाय: शनि मंदिर जाएं, दान-पुण्य करें.

मीन- गुरु की वक्री चाल से आत्मविश्वास में कमी लेकिन आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि. ध्यान और संयम लाभदायक.

Lucky Color: सफेद-पीला. Lucky Number: 7. उपाय: विष्णु सहस्रनाम पाठ करें.

नवंबर 2025 भविष्यवाणी- वैश्विक प्रभाव

डॉ. अनीष व्यास के अनुसार नवंबर में चिकित्सा-विज्ञान में नए आविष्कार और तकनीकें विकसित होंगी. व्यापार और इंडस्ट्री में तेजी आएगी. लेकिन प्राकृतिक आपदाओं, वायुयान दुर्घटनाओं, आगजनी और सीमा-तनाव की संभावना बनी रहेगी. राजनीतिक अस्थिरता, आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और संगठन-परिवर्तन की लहरें दिखाई देंगी.

नवंबर में कौन से उपाय बचाएंगे बुरे परिणामों से

ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें. महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें. भगवान शिव और मां दुर्गा की नियमित आराधना करें. दान-पुण्य और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाएं.