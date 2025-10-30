हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNovember 2025: नवंबर में ग्रहों का विस्फोट! पांच ग्रह बदलेंगे चाल किन राशियों की खुलेगी किस्मत, कौन होगा सतर्क?

November 2025: नवंबर में ग्रहों का विस्फोट! पांच ग्रह बदलेंगे चाल किन राशियों की खुलेगी किस्मत, कौन होगा सतर्क?

November 2025 Transit: नवंबर 2025 में शनि मार्गी, शुक्र-बुध-सूर्य के राशि परिवर्तन और गुरु के वक्री होने से बड़ा खगोलीय बदलाव होगा. जानें किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें रहना होगा सतर्क.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 30 Oct 2025 07:35 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

November 2025 Transit: नवंबर 2025 ग्रहों की दृष्टि से सबसे निर्णायक महीनों में से एक रहेगा. इस महीने शनि, शुक्र, बुध, सूर्य और गुरु अपनी चाल व स्थिति बदल रहे हैं. इस खगोलीय उलटफेर से कुछ राशियों को भाग्य, धन और करियर में बड़ी छलांग मिलेगी, जबकि अन्य को संयम और सावधानी की आवश्यकता होगी.

ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, यह महीना कर्मफल जागरण और कर्म-संतुलन का समय है, जहां शनि का मार्गी होना और सूर्य-बुध-शुक्र के गोचर से देश, समाज और विश्व-स्तर पर व्यापक परिवर्तन दिखाई देंगे.

नवंबर 2025 में कौन से ग्रह राशि बदल रहे राशि?

  1. शनि: 28 नवंबर को कुंभ राशि में मार्गी
  2. शुक्र: 2 नवंबर को तुला में, 26 नवंबर को वृश्चिक में प्रवेश
  3. बुध: 10 नवंबर को वक्री, 23 नवंबर को तुला में, 29 नवंबर को मार्गी
  4. सूर्य: 16 नवंबर को वृश्चिक में प्रवेश
  5. गुरु: 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री

इन सभी परिवर्तनशील चालों से पांच मुख्य भाव...धन, कर्म, स्वास्थ्य, विचार और समाज पर सीधा प्रभाव पड़ेगा.

राशिफल 2025

मेष- मेष जातकों के लिए शनि और सूर्य का परिवर्तन भाग्य को सक्रिय करेगा. लंबे समय से रुके कार्य पूर्ण होंगे. नौकरी व कारोबार में लाभ. स्वास्थ्य में सुधार.
Lucky Color: लाल. Lucky Number: 9. उपाय: मंगलवार को हनुमानजी को गुड़-चने का भोग लगाएं.

वृषभ- वृषभ राशि के लिए शुक्र की चाल बेहद शुभ. वैवाहिक जीवन में मिठास, निवेश में लाभ और नई प्रॉपर्टी के योग.
Lucky Color: सफेद. Lucky Number: 6. उपाय: शुक्रवार को चावल और दही का दान करें.

मिथुन- बुध के वक्री-मार्गी चरण के बीच भ्रम और गलतफहमियों से बचें. संवाद व साझेदारी में सतर्क रहें.
Lucky Color: हरा. Lucky Number: 5. उपाय: गणेश पूजा करें, हरे वस्त्र पहनें.

कर्क- गुरु की वक्री चाल आत्ममंथन का समय है. संबंध और परिवार को प्राथमिकता दें. आध्यात्मिक लाभ के संकेत.
Lucky Color: पीला. Lucky Number: 3. उपाय: बृहस्पतिवार को पीली वस्तुएं दान करें.

सिंह- सूर्य का गोचर सिंह राशि वालों को नयी ऊर्जा देगा. नेतृत्व-कौशल बढ़ेगा, करियर में सम्मान और पहचान.
Lucky Color: नारंगी. Lucky Number: 1. उपाय: प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या- बुध-शुक्र की युति कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव लाएगी. पुराने विवादों से राहत मिलेगी.
Lucky Color: आसमानी. Lucky Number: 7. उपाय: गणेश चतुर्थी को हरे फल दान करें.

तुला- शुक्र और सूर्य दोनों का प्रभाव इस राशि को सबसे अधिक ऊर्जावान बनाएगा. प्रेम जीवन, करियर और निवेश में उन्नति.
Lucky Color: गुलाबी. Lucky Number: 2. उपाय: शुक्रवार को सुगंधित पुष्प चढ़ाएं.

वृश्चिक- सूर्य और बुध के गोचर से आत्मबल बढ़ेगा लेकिन क्रोध नियंत्रण में रखें. आर्थिक सुधार की संभावना.
Lucky Color: मरून. Lucky Number: 8. उपाय: शिव आराधना करें, महामृत्युंजय मंत्र जपें.

धनु- शनि-गुरु दोनों की दृष्टि कर्मभाव पर प्रभाव डालेगी. विदेश से लाभ, परंतु अनावश्यक व्यय से सावधान रहें.
Lucky Color: सुनहरा. Lucky Number: 3. उपाय: गुरुवार को गाय को चारा खिलाएं.

मकर- शनि के मार्गी होने से जिम्मेदारियों में वृद्धि. नेतृत्व-सफलता और प्रतिष्ठा में इजाफा.
Lucky Color: ग्रे. Lucky Number: 4. उपाय: शनिवार को तिल-तेल दीपक जलाएं.

कुंभ- शनि की सीधी चाल भाग्य को पुनः गति देगी. निवेश और नौकरी में लाभ. यात्राएं लाभदायक.
Lucky Color: नीला. Lucky Number: 8. उपाय: शनि मंदिर जाएं, दान-पुण्य करें.

मीन- गुरु की वक्री चाल से आत्मविश्वास में कमी लेकिन आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि. ध्यान और संयम लाभदायक.
Lucky Color: सफेद-पीला. Lucky Number: 7. उपाय: विष्णु सहस्रनाम पाठ करें.

नवंबर 2025 भविष्यवाणी- वैश्विक प्रभाव

डॉ. अनीष व्यास के अनुसार नवंबर में चिकित्सा-विज्ञान में नए आविष्कार और तकनीकें विकसित होंगी. व्यापार और इंडस्ट्री में तेजी आएगी. लेकिन प्राकृतिक आपदाओं, वायुयान दुर्घटनाओं, आगजनी और सीमा-तनाव की संभावना बनी रहेगी. राजनीतिक अस्थिरता, आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और संगठन-परिवर्तन की लहरें दिखाई देंगी.

नवंबर में कौन से उपाय बचाएंगे बुरे परिणामों से

ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए  हनुमान चालीसा का पाठ करें. महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें. भगवान शिव और मां दुर्गा की नियमित आराधना करें. दान-पुण्य और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाएं.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 30 Oct 2025 07:35 PM (IST)
Tags :
November Transit Astro Special Gochar 2025 Shani Margi 2025

Frequently Asked Questions

नवंबर 2025 में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं?

नवंबर 2025 में शनि, शुक्र, बुध, सूर्य और गुरु अपनी चाल व स्थिति बदल रहे हैं, जिससे खगोलीय उलटफेर होगा।

नवंबर 2025 में ग्रहों के परिवर्तन का किन राशियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा?

इस खगोलीय उलटफेर से कुछ राशियों को भाग्य, धन और करियर में बड़ी छलांग मिलेगी, जबकि अन्य को संयम और सावधानी की आवश्यकता होगी।

नवंबर 2025 में शनि ग्रह का क्या परिवर्तन होगा?

शनि 28 नवंबर को कुंभ राशि में मार्गी होगा, जो कर्मफल जागरण और कर्म-संतुलन का समय लाएगा।

नवंबर 2025 में ग्रहों के परिवर्तन से वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव दिखाई देंगे?

चिकित्सा-विज्ञान में नए आविष्कार, व्यापार में तेजी आएगी, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक अस्थिरता की संभावना बनी रहेगी।

नवंबर 2025 में ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए?

अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, साथ ही दान-पुण्य और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाएं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
पंजाब
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
क्रिकेट
Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
पंजाब
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
क्रिकेट
Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
Regional Cinema
‘कैब ड्राइवर आ गया..’, नस्लभेद टिप्पणी के शिकार हुए दिलजीत दोसांझ, अब दिया करारा जवाब, बोले - ‘हैरान हूं..’
‘कैब ड्राइवर आ गया..’, नस्लभेद टिप्पणी के शिकार हुए दिलजीत, बोले - ‘हैरान हूं..’
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
हेल्थ
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
शिक्षा
AI Technology in Schools: अब तीसरी क्लास से ही बच्चे सीखेंगे AI, शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान
अब तीसरी क्लास से ही बच्चे सीखेंगे AI, शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget