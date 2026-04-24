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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरBudh Asta 2026: 1 मई को मेष में बुध अस्त, जानें देश-दुनिया पर असर और कब होगा उदय?

Budh Asta 2026: 1 मई को मेष में बुध अस्त, जानें देश-दुनिया पर असर और कब होगा उदय?

Budh Asta 2026: 1 मई 2026 को बुध मेष राशि में अस्त हो रहा है, जहां वे 27 दिनों तक अस्त रहेंगे. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानिए बुध अस्त का देश-दुनिया और आम जनता पर क्या असर पड़ेगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 24 Apr 2026 03:15 PM (IST)
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  • बुध अस्त के दौरान सोच-समझकर फैसले लें, सावधानी बरतें।

Budh Asta 2026: वैदिक ज्योतिष में जब कोई ग्रह सूर्य के सबसे समीप आ जाता है, तो उसे 'अस्त' या Combust कहा जाता है. इस स्थिति में उस ग्रह की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है और वह अपने सामान्य प्रभावों को पूरी तरह से दे नहीं पाता.

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार,  1 मई 2026, शुक्रवार के दिन बुध (Mercury) मेष राशि में अस्त हो रहे हैं. बुध जिसका संबंध बुद्धि, संवाद, व्यापार, तकनीक और निर्णय क्षमता से है, जबकि मेष राशि का संबंध अग्नि तत्व से है, जो तेज और आवेगपूर्ण राशि है. 

बुध अस्त काल 23 मई 2026, शनिवार को रात 8 बजकर 1 मिनट पर समाप्त होगा. इस दौरान बुध कुल 27 दिनों तक मेष राशि में अस्त रहेगा.

बुध का मेष राशि में अस्त होना क्या संकेत देता है?

बुध का मेष राशि में अस्त होना इस बात की ओर इशारा करता है कि, तार्किक सोच और धैर्यपूर्ण फैसले लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो ऊर्जा, आक्रामकता और जल्दबाजी का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में जब बुध ग्रह मेष राशि में अस्त होात है, तो यह व्यक्ति और समाज दोनों पर अपना विशेष प्रभाव दिखाता है.

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बुध अस्त का देश-दुनिया पर प्रभाव

कम्युनिकेशन और मीडिया में गड़बड़ी
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के मुताबिक, बुध संचार का ग्रह है, इसलिए इसके अस्त होने पर मीडिया, इंटरनेट, तकनीकी प्लेटफॉर्म और कम्युनिकेशन सिस्टम में खराबी या भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. गलत या भ्रमक जानकारी फैलने की आशंका रहती है. 

व्यापार और बाजार पर प्रभाव
बुध अस्त के कारण शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और बिजनेस में निर्णयों में अस्थिरता देखी जा सकती है. निवेशकों द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान की बड़ी वजह बन सकते हैं. वैश्विक स्तर पर बिजनेस में भी असमंजस और उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. 

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव
मेष राशि की आक्रामक प्रकृति के कारण देशों के बीच बातचीत में तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है. कूटनीतिक स्तर पर गलतफहमियां या जल्दबाजी में लिए गए फैसले संबंधों को बिगाड़ सकती है. 

तकनीकी क्षेत्र में रुकावट
बुध अस्त होने पर इसका असर आईटी सेक्टर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ट्रांसपोर्ट में अचनाक से रुकावटें या तकनीकी गड़बड़ियां सामने आ सकती है. यह समय नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बजाय पुराने कामों की व्यवस्थित रूप से समीक्षा करने की जरूरत है.

बुध अस्त का आम लोगों के जीवन पर असर
बुध अस्त अवधि के दौरान आमजन को अपने शब्दों और फैसलों पर खास नियंत्रण रखने की जरूरत होती है. जल्दबाजी में बोले गए शब्द या फैसले रिश्तों में तनाव का बड़ा कारण बन सकती है.

छात्रों और प्रोफेशनल्स को ध्यान केंद्रित करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है. यात्रा के दौरान देरी या योजनाओं में बदलाव संभव है.

बुध अस्त के दौरान क्या करें और क्या न करें?

  • महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले दो बार सोचें. 
  • किसी भी तरह की जानकारी शेयर करने से पहले अच्छी तरह से जांच कर लें. 
  • विवादों से दूर रहे और शांत रहने की कोशिश करें. 
  • पुराने कार्यों को सुधारने के साथ योजनाओं की समीक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करें.

मेष राशि में बुध का अस्त होना एक ऐसी ज्योतिषीय घटना है, जो व्यक्ति से लेकर वैश्विक स्तर कर अपना असर दिखाती है. हालांकि इसका असर स्थायी नहीं होता, लेकिन इस दौरान सतर्कता औऱ समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी है. सही नजरिया अपनाकर इसे समय को नुकसान के बजाय सुधार और आत्मनिरीक्षण के सुनहरे अवसर में बदला जा सकता है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 24 Apr 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Aries Mercury Transit Budh Ast Budh Ast 2026

Frequently Asked Questions

बुध अस्त के दौरान आम लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सोच-विचार करें और किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांच लें.

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