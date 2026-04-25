मई 2026 में 4 प्रमुख ग्रह अपनी चाल बदलेंगे, जिनमें मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध शामिल हैं। ये गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
Planetary Transits 2026: मई 2026 का ग्रह गोचर! शुक्र और बुध की चाल से इन 3 राशियों को मिलेगा बड़ा धन लाभ और करियर में प्रमोशन
May Planetary Transits 2026: मई 2026 में मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर होगा. रूचक और बुधादित्य जैसे राजयोग बनेंगे. मिथुन व मीन को लाभ, वृष व कुंभ को सावधानी बरतनी होगी. हनुमान जी की उपासना करें.
- मई 2026 में चार प्रमुख ग्रहों का गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध की चाल बदलने से कई राजयोग बनेंगे।
- यह परिवर्तन करियर, अर्थव्यवस्था, राजनीति और प्राकृतिक घटनाओं को प्रभावित करेगा।
- कुछ राशियों को लाभ होगा, जबकि कुछ को सावधानी बरतनी होगी।
Planetary Transits 2026: मई 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यधिक उथल-पुथल और महत्वपूर्ण परिवर्तनों वाला रहने वाला है. इस महीने 4 प्रमुख ग्रह अपनी चाल बदलेंगे, जिसका सीधा प्रभाव देश-दुनिया और सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. विख्यात ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, ग्रहों का यह गोचर करियर, अर्थव्यवस्था और राजनीति में बड़े बदलाव लेकर आएगा.
मई 2026 के इन महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तनों पर आधारित विस्तृत रिपोर्ट यहां दी गई है:
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मई 2026: ग्रहों के गोचर की समय सारणी (Transit Calendar)
मई माह में ग्रहों के राशि परिवर्तन की शुरुआत 11 मई से होगी. मुख्य बदलाव निम्नलिखित हैं:
|तिथि
|ग्रह
|राशि परिवर्तन
|विशेष योग
|11 मई
|मंगल
|मेष राशि में प्रवेश
|रूचक राजयोग का निर्माण
|14 मई
|शुक्र
|मिथुन राशि में प्रवेश
|सुख-वैभव में वृद्धि
|15 मई
|सूर्य
|वृषभ राशि में प्रवेश
|आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा
|15 मई
|बुध
|वृषभ राशि में प्रवेश
|बुधादित्य राजयोग का निर्माण
|29 मई
|बुध
|मिथुन राशि में प्रवेश
|लक्ष्मी नारायण राजयोग (शुक्र के साथ)
प्रमुख ग्रहों के गोचर का विश्लेषण
मेष राशि में मंगल: बनेगा रूचक राजयोग
ग्रहों के सेनापति मंगल 11 मई को अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे और 20 जून तक यहीं रहेंगे. केंद्र भाव में होने के कारण यहाँ 'रूचक राजयोग' बनेगा.
- प्रभाव: व्यक्ति साहसी और ऊर्जावान बनता है. सेना, पुलिस और प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए यह समय स्वर्णिम सफलता लेकर आ सकता है.
मिथुन राशि में शुक्र का गोचर
14 मई को वैभव और रोमांस के कारक शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. शुक्र का यह बदलाव भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा और कला-मनोरंजन के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा.
वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति
15 मई को सूर्य और बुध दोनों वृषभ राशि में होंगे.
- सूर्य: करियर में पद-प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता बढ़ाएगा.
- बुध: बुद्धि, तर्कशक्ति और व्यापार का कारक है. सूर्य के साथ इसकी युति से 'बुधादित्य राजयोग' बनेगा, जो निर्णय क्षमता को सटीक बनाएगा.
बुध का मिथुन में गोचर
29 मई को बुध अपनी स्वराशि मिथुन में प्रवेश करेंगे. यहाँ पहले से मौजूद शुक्र के साथ मिलकर बुध 'लक्ष्मी नारायण राजयोग' बनाएंगे (जो 8 जून तक रहेगा). यह योग व्यापार और आर्थिक लाभ के लिए अत्यंत शुभ है.
राशियों पर प्रभाव: किसे लाभ, किसे सावधानी?
ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, 12 राशियों पर इसका प्रभाव इस प्रकार होगा:
- शुभ प्रभाव (भाग्यशाली): मिथुन, वृश्चिक, मकर और मीन.
- अशुभ प्रभाव (सावधानी बरतें): वृष, सिंह, तुला और कुंभ.
- मिलाजुला प्रभाव: मेष, कर्क, कन्या और धनु.
देश-दुनिया पर गोचर का संभावित असर
ग्रहों की यह स्थिति प्राकृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है:
- प्राकृतिक घटनाएं: भारी बारिश, तूफान, भूकंप और भूस्खलन जैसी आपदाओं की आशंका है.
- दुर्घटनाएँ: वायुयान, रेल और समुद्री जहाजों से जुड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के प्रति सावधानी जरूरी है.
- अर्थव्यवस्था और राजनीति: व्यापार में तेजी आएगी लेकिन राजनीतिक दलों में कड़ा संघर्ष और आंदोलन की स्थितियां बन सकती हैं.
अशुभ प्रभावों से बचने के ज्योतिषीय उपाय
ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:
- मंत्र जाप: 'हं हनुमते नमः', 'ॐ नमः शिवाय' और 'हं पवननंदनाय स्वाहा' का नियमित जाप करें.
- हनुमान सेवा: सुबह-शाम हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें पान व बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं.
- दान: शाम 7 बजे के बाद हनुमान मंदिर में लाल मसूर की दाल चढ़ाएं.
- विशेष पाठ: महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत कल्याणकारी रहेगा.
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Frequently Asked Questions
मई 2026 में कौन से प्रमुख ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं?
11 मई को मंगल के मेष राशि में प्रवेश से कौन सा योग बनेगा?
11 मई को मंगल अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे और 'रूचक राजयोग' का निर्माण करेंगे। यह योग सेना, पुलिस और प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है।
15 मई को सूर्य और बुध की वृषभ राशि में युति से क्या प्रभाव पड़ेगा?
15 मई को सूर्य और बुध वृषभ राशि में होंगे, जिससे 'बुधादित्य राजयोग' बनेगा। यह योग करियर में पद-प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और निर्णय क्षमता को सटीक बनाएगा।
कौन सी राशियाँ मई 2026 में ग्रहों के गोचर से सबसे अधिक प्रभावित होंगी?
मिथुन, वृश्चिक, मकर और मीन राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। वृष, सिंह, तुला और कुंभ राशियों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जबकि अन्य राशियों पर मिलाजुला प्रभाव रहेगा।
मई 2026 में ग्रहों के गोचर से देश-दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है?
इस गोचर के कारण प्राकृतिक आपदाओं, जैसे भारी बारिश, तूफान और भूकंप की आशंका है। साथ ही, वायुयान, रेल और समुद्री जहाजों से जुड़ी दुर्घटनाओं के प्रति भी सावधानी जरूरी है।
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