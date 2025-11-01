हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक्टर बनना है? कुंडली में ये ग्रह योग दिलाएंगे फिल्मी जगत में सफलता, जानें ज्योतिष रहस्य!

Planets associated with acting: फिल्म और टेलीवीजिन जगत में सफलता पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र के 2 ग्रह जिम्मेदार होते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वो दो ग्रह जो स्टार बनाने में मददगार साबित होते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 01 Nov 2025 03:30 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mercury and Venus connection to acting: आज के समय में हर तीसरा आदमी एक्टर बनने का सपना देखता है. ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्मी दुनिया में ग्लैमर, पैसा, नाम और शोहरत है. लेकिन यह हर किसी की किस्मत में नहीं होता है कि वह बॉलीवुड फिल्मों का एक्टर या एक्टर्स बन जाए.

ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे ग्रह भी हैं, जो स्टार बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं. 

कौन से ग्रह अभिनय से जुड़े हैं?

अभिनय के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति का प्रबल होना जरूरी है. ज्योतिष शास्त्र में बुध (Jupiter) और शुक्र (Venus) ग्रह कला से जुड़े क्षेत्र के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं.

जातक की कुंडली में दोनों ग्रह पंचम या पंचमेश भाव में हो तो अभिनय के क्षेत्र में जाने की संभावना अधिक होती है. जहां बुध वाणी का कारक है, वही शुक्र ग्रह का संबंध कला से है.

बुध-शुक्र का मेल कला से जुड़ा 

बुध चंद्र और शुक्र के साथ संबंध बनाए तो व्यक्ति डायलॉग में बेहतर बोल सकता है. वही शुक्र की अच्छी कला प्रदर्शन के मामले में व्यक्ति को माहिर बनाती हैं.

शुक्र ग्रह को आनंद, भोग, ऐश्वर्य, मनोरंजन और सुंदरता का ग्रह माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में इन ग्रहों के मजबूत होने से व्यक्ति को फिल्म और नाट्य जगत में सफलताएं मिलती है.

कुंडली में लग्न व लग्नेश भाव मजबूत होने से फिल्म और टेलीविजन में कैरियर में आने वाली बाधाएं दूर होती है. इसके साथ व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने में भी कामयाब होता है.

ग्रह से भी ज्यादा मेहनत और समर्पण जरूरी

कुंडली का पांचवां घर और उसका स्वामी मजबूत होने से भी फिल्मी जगत में सफलता मिलती है. हालांकि इस सबसे इतर किसी भी क्षेत्र में नाम कमाने के लिए आपकी मेहनत और सच्ची समर्पण बड़ी भूमिका निभाती है. कुंडली में नौ ग्रह भी उन्हीं का साथ देते हैं, जो मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 01 Nov 2025 03:30 PM (IST)
Venus Actor Mercury

Frequently Asked Questions

अभिनय के क्षेत्र में कौन से ग्रह महत्वपूर्ण माने जाते हैं?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध और शुक्र ग्रह अभिनय के क्षेत्र में सफलता के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। ये कला और वाणी के कारक होते हैं।

कुंडली में कौन से भाव अभिनय में सफलता के लिए शुभ होते हैं?

यदि बुध और शुक्र ग्रह कुंडली के पंचम भाव या पंचमेश के साथ संबंध बनाते हैं, तो व्यक्ति के अभिनय क्षेत्र में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है।

बुध और शुक्र का मेल किस प्रकार अभिनय में मदद करता है?

बुध वाणी का कारक है, जो संवादों को बेहतर बनाने में मदद करता है। शुक्र कलात्मक प्रदर्शन और मनोरंजन जगत से जुड़ा है, जिससे व्यक्ति कला में निपुण बनता है।

क्या केवल ग्रहों की स्थिति से अभिनय में सफलता मिल सकती है?

नहीं, ग्रहों की स्थिति के साथ-साथ व्यक्ति की मेहनत और समर्पण भी किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ग्रह उनका ही साथ देते हैं जो परिश्रम करते हैं।

