एक्टर बनना है? कुंडली में ये ग्रह योग दिलाएंगे फिल्मी जगत में सफलता, जानें ज्योतिष रहस्य!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Mercury and Venus connection to acting: आज के समय में हर तीसरा आदमी एक्टर बनने का सपना देखता है. ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्मी दुनिया में ग्लैमर, पैसा, नाम और शोहरत है. लेकिन यह हर किसी की किस्मत में नहीं होता है कि वह बॉलीवुड फिल्मों का एक्टर या एक्टर्स बन जाए.

ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे ग्रह भी हैं, जो स्टार बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं.

कौन से ग्रह अभिनय से जुड़े हैं?

अभिनय के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति का प्रबल होना जरूरी है. ज्योतिष शास्त्र में बुध (Jupiter) और शुक्र (Venus) ग्रह कला से जुड़े क्षेत्र के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं.

जातक की कुंडली में दोनों ग्रह पंचम या पंचमेश भाव में हो तो अभिनय के क्षेत्र में जाने की संभावना अधिक होती है. जहां बुध वाणी का कारक है, वही शुक्र ग्रह का संबंध कला से है.

बुध-शुक्र का मेल कला से जुड़ा

बुध चंद्र और शुक्र के साथ संबंध बनाए तो व्यक्ति डायलॉग में बेहतर बोल सकता है. वही शुक्र की अच्छी कला प्रदर्शन के मामले में व्यक्ति को माहिर बनाती हैं.

शुक्र ग्रह को आनंद, भोग, ऐश्वर्य, मनोरंजन और सुंदरता का ग्रह माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में इन ग्रहों के मजबूत होने से व्यक्ति को फिल्म और नाट्य जगत में सफलताएं मिलती है.

कुंडली में लग्न व लग्नेश भाव मजबूत होने से फिल्म और टेलीविजन में कैरियर में आने वाली बाधाएं दूर होती है. इसके साथ व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने में भी कामयाब होता है.

ग्रह से भी ज्यादा मेहनत और समर्पण जरूरी

कुंडली का पांचवां घर और उसका स्वामी मजबूत होने से भी फिल्मी जगत में सफलता मिलती है. हालांकि इस सबसे इतर किसी भी क्षेत्र में नाम कमाने के लिए आपकी मेहनत और सच्ची समर्पण बड़ी भूमिका निभाती है. कुंडली में नौ ग्रह भी उन्हीं का साथ देते हैं, जो मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.