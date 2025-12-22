हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरकेतु गोचर 2026: इन 3 राशियों की किस्मत देगी साथ! धन, सफलता और खुशियों का होगा आगमन?

केतु गोचर 2026: इन 3 राशियों की किस्मत देगी साथ! धन, सफलता और खुशियों का होगा आगमन?

Ketu Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में केतु एक छाया ग्रह है, जो व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित बदलाव लाने की क्षमता रखता है. नया साल 2026 पर केतु गोचर हो रहा है, जिसका कुछ राशियों को लाभ मिलेगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Dec 2025 12:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Ketu Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में, केतु को एक रहस्यमय छाया ग्रह माना जाता है, जिसमें व्यक्ति के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की क्षमता होती है. केतु ग्रह का कोई भौतिक रूप ने होने के बावजूद इसका प्रभाव गहरा, तीव्र और जीवन को बदल देने वाला माना जाता है.

ज्योतिष मान्यताओं में केतु का संबंध पिछले जन्म के कर्म, वैराग्य, आध्यात्मिकता और भौतिक भ्रमों से मुक्ति से है. 

नया साल 2026 आने में अब गिनती के ही कुछ दिन बचें हैं. ऐसे में केतु राशि चक्र में अपनी स्थिति बदलने वाला है, और वर्ष 2026 के केतु गोचर का कई राशियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है. हालांकि यह गोचर कुछ लोगों के जीवन में चुनौतियों का कारण बन सकता है.

वहीं तीन खास राशियों के लिए केतु का गोचर वृद्धि, समृद्धि और सफलता दिला सकता है.

केतु गोचर 2026 में कब?

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के मुताबिक, केतु 25 जनवरी 2026 को गोचर करेगा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेगा. यह गोचर काफी अहम खगोलीय घटना का प्रतीक है, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र क्रिएटिविटी, सुख, समृद्धि और जीवन के आनंद से जुड़ा है. 

केतु का गोचर उन लोगों के लिए काफी खास साबित होता है, जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं,लेकिन उन्हें इच्छित परिणाम की प्राप्ति नहीं हो रही है. ग्रहों के इस बदलाव के अत में मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, जिससे नए अवसर, आर्थिक स्थिरता और व्यक्तिगत विकास के द्वार खुलेंगे. 

हालांकि केतु ग्रह को अक्सर भ्रम और बाधा उत्पन्न करने का कारक भी माना जाता है. लेकिन ये जातक को स्पष्टता, ज्ञान, आंतरिक परिवर्तन और मार्गदर्शन करने का भी काम करता है.

कई मामलों में केतु का प्रभाव प्रगति में बाधा डालनी वाली रुकावटों को दूर करता है और लोगों को अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्यों को हासिल कराने में मदद करता है. 

केतु गोचर 2026 से इन राशियों क होगा लाभ

वृषभ राशि के जातकों के लिए केतु गोचर काफी अनुकूल और फलदायी साबित हो सकता है. लंबे समय से जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें पूरा करने का समय मिलेगा. इस दौरान धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपका झुकाव बढ़ने के साथ मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर संतुलन की प्राप्ति होगी. 

आर्थिक लिहाज से निवेश के नए अवसर प्राप्त होंगे और संपत्ति या वाहन खरीदने के प्रबल संकेत बन रहे हैं. विवाह के इच्छुक व्यक्ति को शादी के प्रस्ताव मिल सकते हैं. परिवार में खुश का माहौल रहेगा.

कुल मिलाकर केतु का गोचर व्यक्तिगत और बिजनेस में नई आशा, सफलता और प्रगति लेकर आएगा.

सिंह राशि (Leo)

केतु का गोचर सिंह राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत लेकर आ सकता है. आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में गहरा प्रभाव दिखा सकता है.

जो भी लोग नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है. प्रेम संबंधों में सुधार होने के साथ साथी की भावनात्मक समझ बढ़ेगी. 

इसके साथ ही विदेश यात्रा या अंतरराष्ट्रीय टूर पर जाने का मौका मिलेगा, जो करियर में तरक्की दिला सकते हैं. रोजगार की तलाश कर रहे जातकों को मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी.

लंबे समय से चली आ रही है पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होने के साथ धन के तगड़े योग बनेंगे. केतु का गोचर सिंह राशि के जातकों के जीवन में अनिश्चितता से ऊपर उठने के साथ आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा. 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु गोचर 2026 उनके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है. नई नौकरी से लेकर पदोन्नति के साथ जिम्मेदारियां बढ़ेगी.

यह समय आपको करियर में काफी कुछ नया सीखने को दे सकता है, जो आपके पेशेवर जीवन को मजबूत करने का काम करेगा.

भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे. जीवनसाथी के साथ वित्तीय योजना, विशेषकर संपत्ति या बड़े निवेश आकार ले सकती है. कार्यस्थल पर पहचान और सम्मान बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आपकी पेशेवर प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. 

वैवाहिक जीवन में स्थिरता और सामंजस्य बना रहेगा जो जीवनसाथियों के बीच बेहतर समझ और सहयोग की उम्मीद को बढ़ाने का काम करेगा. कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के लिए केतु का गोचर दीर्घकालिक स्थिरता, विकास और संतुष्टि लेकर आ सकता है. 

वैदिक ज्योतिष में केतु को केवल नकारात्मक ग्रह नहीं माना जाता है. केतु अंहकार, भ्रम और भौतिक आसक्ति भंग करता है. केतु की शुभ स्थिति अप्रत्याशित धन लाभ, गहन अंतर्दृष्टि और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की पहल करता है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 22 Dec 2025 12:05 PM (IST)
Tags :
Horoscope Scorpio Taurus Ketu Zodiac Singh Astrology Transit 2026 Ketu Gochar 2026

Frequently Asked Questions

केतु का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन लाता है?

केतु पिछले जन्म के कर्म, वैराग्य, आध्यात्मिकता और भौतिक भ्रमों से मुक्ति से जुड़ा है। यह स्पष्टता, ज्ञान और आंतरिक परिवर्तन भी लाता है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India Nuclear: भारत में किसके पास है परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल? कौन दे सकता है हमले का आदेश
भारत में किसके पास है परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल? कौन दे सकता है हमले का आदेश
महाराष्ट्र
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
विश्व
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
क्रिकेट
पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने अंडर-19 एशिया कप में मचाया तहलका, बना ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’
पाकिस्तान का वो 19 साल का बल्लेबाज जिसने अंडर-19 एशिया कप में मचाया तहलका, बना ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे से दिल झकझोरने वाली खबर, हवा में हल्दी उड़ाते समय लग गई आग |
Develop India 2047 Mission-इन 3 Sectors में सरकार का बड़ा दांव | Paisa Live
Elvish Yadav Donation Controversy: ₹9 करोड़ इलाज की अपील, Munawar Faruqui के आरोप और NGO Transparency पर बहस
Sunidhi Chauhan Interview: Filmfare की जीत, Bollywood की Powerhouse Singer बनने तक का सफर
UP Winter Session: यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन किन मुद्दों पर होगी चर्चा? | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India Nuclear: भारत में किसके पास है परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल? कौन दे सकता है हमले का आदेश
भारत में किसके पास है परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल? कौन दे सकता है हमले का आदेश
महाराष्ट्र
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
विश्व
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
क्रिकेट
पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने अंडर-19 एशिया कप में मचाया तहलका, बना ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’
पाकिस्तान का वो 19 साल का बल्लेबाज जिसने अंडर-19 एशिया कप में मचाया तहलका, बना ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’
बॉलीवुड
कुमार सानू ने एक्स वाइफ पर किया मानहानि का मुकदमा, अब रीता भट्टाचार्य बोलीं- 'हमें हैरेस करना बंद करो'
कुमार सानू ने एक्स वाइफ पर किया मानहानि का मुकदमा, अब रीता भट्टाचार्य बोलीं- 'हमें हैरेस करना...'
शिक्षा
RRB PO Mains 2025 का एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड
RRB PO Mains 2025 का एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड
ट्रेंडिंग
Video: UAE में भारी बारिश के बाद घाटियों में आई बाढ़, भीषण जल बहाव देख हैरान रह गए यूजर्स
UAE में भारी बारिश के बाद घाटियों में आई बाढ़, भीषण जल बहाव देख हैरान रह गए यूजर्स
हेल्थ
Early Signs of Infection: बॉडी में इंफेक्शन का पता बताते हैं ये 7 लक्षण, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इग्नोर
बॉडी में इंफेक्शन का पता बताते हैं ये 7 लक्षण, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इग्नोर
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget