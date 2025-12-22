केतु गोचर 2026: इन 3 राशियों की किस्मत देगी साथ! धन, सफलता और खुशियों का होगा आगमन?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Ketu Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में, केतु को एक रहस्यमय छाया ग्रह माना जाता है, जिसमें व्यक्ति के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की क्षमता होती है. केतु ग्रह का कोई भौतिक रूप ने होने के बावजूद इसका प्रभाव गहरा, तीव्र और जीवन को बदल देने वाला माना जाता है.

ज्योतिष मान्यताओं में केतु का संबंध पिछले जन्म के कर्म, वैराग्य, आध्यात्मिकता और भौतिक भ्रमों से मुक्ति से है.

नया साल 2026 आने में अब गिनती के ही कुछ दिन बचें हैं. ऐसे में केतु राशि चक्र में अपनी स्थिति बदलने वाला है, और वर्ष 2026 के केतु गोचर का कई राशियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है. हालांकि यह गोचर कुछ लोगों के जीवन में चुनौतियों का कारण बन सकता है.

वहीं तीन खास राशियों के लिए केतु का गोचर वृद्धि, समृद्धि और सफलता दिला सकता है.

केतु गोचर 2026 में कब?

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के मुताबिक, केतु 25 जनवरी 2026 को गोचर करेगा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेगा. यह गोचर काफी अहम खगोलीय घटना का प्रतीक है, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र क्रिएटिविटी, सुख, समृद्धि और जीवन के आनंद से जुड़ा है.

केतु का गोचर उन लोगों के लिए काफी खास साबित होता है, जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं,लेकिन उन्हें इच्छित परिणाम की प्राप्ति नहीं हो रही है. ग्रहों के इस बदलाव के अत में मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, जिससे नए अवसर, आर्थिक स्थिरता और व्यक्तिगत विकास के द्वार खुलेंगे.

हालांकि केतु ग्रह को अक्सर भ्रम और बाधा उत्पन्न करने का कारक भी माना जाता है. लेकिन ये जातक को स्पष्टता, ज्ञान, आंतरिक परिवर्तन और मार्गदर्शन करने का भी काम करता है.

कई मामलों में केतु का प्रभाव प्रगति में बाधा डालनी वाली रुकावटों को दूर करता है और लोगों को अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्यों को हासिल कराने में मदद करता है.

केतु गोचर 2026 से इन राशियों क होगा लाभ

वृषभ राशि के जातकों के लिए केतु गोचर काफी अनुकूल और फलदायी साबित हो सकता है. लंबे समय से जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें पूरा करने का समय मिलेगा. इस दौरान धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपका झुकाव बढ़ने के साथ मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर संतुलन की प्राप्ति होगी.

आर्थिक लिहाज से निवेश के नए अवसर प्राप्त होंगे और संपत्ति या वाहन खरीदने के प्रबल संकेत बन रहे हैं. विवाह के इच्छुक व्यक्ति को शादी के प्रस्ताव मिल सकते हैं. परिवार में खुश का माहौल रहेगा.

कुल मिलाकर केतु का गोचर व्यक्तिगत और बिजनेस में नई आशा, सफलता और प्रगति लेकर आएगा.

सिंह राशि (Leo)

केतु का गोचर सिंह राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत लेकर आ सकता है. आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में गहरा प्रभाव दिखा सकता है.

जो भी लोग नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है. प्रेम संबंधों में सुधार होने के साथ साथी की भावनात्मक समझ बढ़ेगी.

इसके साथ ही विदेश यात्रा या अंतरराष्ट्रीय टूर पर जाने का मौका मिलेगा, जो करियर में तरक्की दिला सकते हैं. रोजगार की तलाश कर रहे जातकों को मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी.

लंबे समय से चली आ रही है पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होने के साथ धन के तगड़े योग बनेंगे. केतु का गोचर सिंह राशि के जातकों के जीवन में अनिश्चितता से ऊपर उठने के साथ आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु गोचर 2026 उनके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है. नई नौकरी से लेकर पदोन्नति के साथ जिम्मेदारियां बढ़ेगी.

यह समय आपको करियर में काफी कुछ नया सीखने को दे सकता है, जो आपके पेशेवर जीवन को मजबूत करने का काम करेगा.

भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे. जीवनसाथी के साथ वित्तीय योजना, विशेषकर संपत्ति या बड़े निवेश आकार ले सकती है. कार्यस्थल पर पहचान और सम्मान बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आपकी पेशेवर प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

वैवाहिक जीवन में स्थिरता और सामंजस्य बना रहेगा जो जीवनसाथियों के बीच बेहतर समझ और सहयोग की उम्मीद को बढ़ाने का काम करेगा. कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के लिए केतु का गोचर दीर्घकालिक स्थिरता, विकास और संतुष्टि लेकर आ सकता है.

वैदिक ज्योतिष में केतु को केवल नकारात्मक ग्रह नहीं माना जाता है. केतु अंहकार, भ्रम और भौतिक आसक्ति भंग करता है. केतु की शुभ स्थिति अप्रत्याशित धन लाभ, गहन अंतर्दृष्टि और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की पहल करता है.