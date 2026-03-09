हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs NZ T20: क्या काली जर्सी बनी न्यूजीलैंड के हार की वजह! ज्योतिष ने पहले ही दी थी चेतावनी

IND vs NZ T20: क्या काली जर्सी बनी न्यूजीलैंड के हार की वजह! ज्योतिष ने पहले ही दी थी चेतावनी

IND vs NZ T20: टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत की जीत हुई और न्यूजीलैंड को करारी हार का सामना करना पड़ा. हार के बाद न्यूजीलैंड टीम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें काली जर्सी भी एक है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 09 Mar 2026 07:14 PM (IST)
IND vs NZ T20 World Cup Final: रविवार 8 मार्च को टी20 विश्वकप का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ. मैच बहुत ही शानदार और रोमांचक रहा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 विश्वकप का फाइनल हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की और विश्वकप का खिताब अपने नाम किया.

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय टीम ने जीत के लिए 256 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन न्यूजीलैंड टीम 159 रन बनाकर ऑलआउट हो गई.

भारत से मिली हार के बाद न्यूजीलैंड टीम को लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो रही. इस बीच सोशल मीडिया पर भी ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी से जुड़ी कई वीडियो वायरल हो रही है. इन्हीं में एक वायरल वीडियो है Numero Astro Queen का.

यह वीडियो एक पोडकास्ट है, जिसमें Numero Astro Queen कहती हैं कि, इस बार का टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत ही लेकर जाएगा. ज्योतिषाचार्य की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई.

न्यूजीलैंड की काली जर्सी बनी हार का कारण!

वीडियो में ज्योतिषाचार्य कहती हैं कि- न्यूजीलैंज वाले प्लीज अपनी जर्सी चेंज करा लें. क्योंकि ब्लैक जर्सी की वजह से वो हार जाते हैं. इसलिए ज्योतिषाचार्य ने पहले ही चेतावनी दी थी.

साथ ही ज्योतिषाचार्य ने, मैच शुरू होने से पहले सुबह यह भी पोस्ट की थी कि, हमारी मंगल की महादशा चल रही है, इसलिए इंडिया ही ट्रॉफी जीतने वाली है. लग्नेश छठे भाव में जा रहा है जोकि हानि को भी दिखाता है. इसलिए बहुत ही टक्कर का मुकाबला हो सकता है. लेकिन बैटिंग अगर पहले इंडिया को मिल सकती है तो बहुत चांसेस है जीतने के. अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमने कभी मैच नहीं जीता है, लेकिन इस बार हम इतिहास बना सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Weekly Love Horoscope 2026: 9-15 मार्च तक कैसी रहेगी राशियों की लव लाइफ, जानिए सितारों का हाल?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 09 Mar 2026 12:41 PM (IST)
T20 World Cup Final IND Vs NZ T20 INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ T20 World Cup
