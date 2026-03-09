IND vs NZ T20: क्या काली जर्सी बनी न्यूजीलैंड के हार की वजह! ज्योतिष ने पहले ही दी थी चेतावनी

IND vs NZ T20 World Cup Final: रविवार 8 मार्च को टी20 विश्वकप का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ. मैच बहुत ही शानदार और रोमांचक रहा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 विश्वकप का फाइनल हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की और विश्वकप का खिताब अपने नाम किया.

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय टीम ने जीत के लिए 256 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन न्यूजीलैंड टीम 159 रन बनाकर ऑलआउट हो गई.

भारत से मिली हार के बाद न्यूजीलैंड टीम को लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो रही. इस बीच सोशल मीडिया पर भी ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी से जुड़ी कई वीडियो वायरल हो रही है. इन्हीं में एक वायरल वीडियो है Numero Astro Queen का.

ज्योतिषाचार्य की चेतावनी

यह वीडियो एक पोडकास्ट है, जिसमें Numero Astro Queen कहती हैं कि, इस बार का टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत ही लेकर जाएगा. ज्योतिषाचार्य की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई.

न्यूजीलैंड की काली जर्सी बनी हार का कारण!

वीडियो में ज्योतिषाचार्य कहती हैं कि- न्यूजीलैंज वाले प्लीज अपनी जर्सी चेंज करा लें. क्योंकि ब्लैक जर्सी की वजह से वो हार जाते हैं. इसलिए ज्योतिषाचार्य ने पहले ही चेतावनी दी थी.

मंगल की महादशा ने दिलाई ट्रॉफी

साथ ही ज्योतिषाचार्य ने, मैच शुरू होने से पहले सुबह यह भी पोस्ट की थी कि, हमारी मंगल की महादशा चल रही है, इसलिए इंडिया ही ट्रॉफी जीतने वाली है. लग्नेश छठे भाव में जा रहा है जोकि हानि को भी दिखाता है. इसलिए बहुत ही टक्कर का मुकाबला हो सकता है. लेकिन बैटिंग अगर पहले इंडिया को मिल सकती है तो बहुत चांसेस है जीतने के. अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमने कभी मैच नहीं जीता है, लेकिन इस बार हम इतिहास बना सकते हैं.

