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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरGrah Gochar April 2026: अप्रैल में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का बदलाव, राशियों से लेकर राजनीति और बाजार तक असर!

Grah Gochar April 2026: अप्रैल में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का बदलाव, राशियों से लेकर राजनीति और बाजार तक असर!

Grah Gochar April 2026: अप्रैल में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे ग्रहों का गोचर होगा, जिसका असर राशि, राजनीति और बाजार पर पड़ेगा. ग्रहों की युति से तनाव और विवाद की आशंका भी है, वही राजयोग भी बनेंगे.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 31 Mar 2026 06:55 AM (IST)
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Grah Gochar April 2026: अप्रैल महीने से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है. हिंदू कैलेंडर और धार्मिक लिहाज से अप्रैल का महीना बहुत खास महत्व का होता है. सनातन धर्म में इस माह कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं. मार्च-अप्रैल के महीने में ही हिंदू नववर्ष का आरंभ भी होता है.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि ग्रह गोचर के लिहाज से अप्रैल का महीना बड़ा ही ख़ास माना जा रहा है. सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ये चार बड़े ग्रह अप्रैल के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे. महीने की शुरुआत में मंगल का गोचर मीन राशि में होगा. इसके बाद बुध 11 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे. वहीं सूर्य का गोचर 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में होगा. 19 अप्रैल को शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ में गोचर कर जाएंगे.

इस महीने सूर्य, मंगल, बुध और शनि की युति मीन राशि में होगी. शनि और सूर्य पहले से ही मीन राशि में मौजूद हैं. वहीं, इस महीने शुक्र का गोचर भी स्वराशि वृषभ में होगा. शुक्र के स्वराशि वृषभ में गोचर करने से मालव्य राजयोग बनेगा. ज्योतिष शास्त्र में मालव्य राजयोग को प्रभावशाली और शक्तिशाली राजयोग माना गया है.

2 अप्रैल 2026 को मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे, जिससे भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होगी. इसके बाद 11 अप्रैल को बुध भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे. फिर 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां वह उच्च के माने जाते हैं. वहीं 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो सुख-सुविधाओं, प्रेम और भौतिक सुखों में वृद्धि का संकेत देता है. वहीं महीने के अंत में 30 अप्रैल को बुध मेष राशि में गोचर करेंगे, जिससे निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी. ऐसे में ग्रहों के इस महत्वपूर्ण बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा.

2 अप्रैल को मंगल का मीन राशि में गोचर

अप्रैल माह में पृथ्वी पुत्र और युद्ध के देवता मंगल गुरु ग्रह की राशि मीन में प्रवेश करेंगे. 02 अप्रैल को मंगल मीन राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां पर पहले से शनिदेव विराजमान हैं जिसके कारण मीन राशि में शनि-मंगल की युति बनेगी. मीन राशि पर देवगुरु बृहस्पति का स्वामित्व होता है. वहीं ज्योतिष में शनिदेव को कर्मफलदाता और मंगल को युद्ध, साहस, पराक्रम और भूमि आदि का कारक ग्रह माना जाता है. शनि और मंगल दोनों की ही गिनती पाप ग्रहों में होती है और दोनों का एक ही राशि में आने से प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा. हालांकि कुंडली में ग्रहों की स्थिति से कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे कुछ राशि वालों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को भी मिल सकता है.

11 अप्रैल को बुध का मीन राशि में गोचर

बुध 11 अप्रैल 2026 को मेष राशि की यात्रा को विराम देते हुए मीन राशि में गोचर करेंगे. बुध के राशि परिवर्तन से लोगों में रचनात्मकता बढ़ेगी. शेयर मार्केट बढ़ने की संभावना है. बाजार में खरीदारी बढ़ सकती है. बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा. अनाज और खाने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं. बुध के मीन राशि में गोचर करते ही राशि के जातकों को अच्छा धनलाभ हो सकता है.

14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में गोचर

सूर्य हर एक माह में अपनी राशि बदलते हैं, जिसे सूर्य संक्रांति के नाम से जाना जाता है. ज्योतिष में सूर्य ग्रहों के राजा हैं. सूर्य 14 अप्रैल को मीन राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे. मेष राशि में सूर्य उच्च का फल देते हैं. ज्योतिष में सूर्य को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है. सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी कहा गया है. सूर्य शुभ होने पर व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना गया है. सूर्य के मीन से निकलकर मेष राशि में गोचर के साथ मीन मलमास समाप्त हो जायेगा और इसकी वजह से रुके हुए मांगलिक कार्यक्रम, विवाह आदि फिर से शुरू हो जाएंगे.

19 अप्रैल को शुक्र का वृषभ राशि में गोचर

रविवार 19 अप्रैल दोपहर 3:28 बजे शुक्र ग्रह अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे. वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सुख, यश, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है. जब शुक्र अपनी ही राशि में प्रवेश करते है तो उसकी शक्ति और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. वृषभ एक स्थिर राशि है जो पृथ्वी तत्व से संबंधित है और भौतिक सुख-सुविधाओं से इसका गहरा जुड़ाव है. यह प्रभाव केवल भौतिक सुखों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन में संतुलन, सौंदर्य और रचनात्मकता भी लाता है. शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश जीवन को अधिक सुखी और संतुलित बनाता है. 

30 अप्रैल को बुध का मेष राशि में गोचर

बुध देव 30 अप्रैल 2026 को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वे इस स्थिति में 14 मई तक रहेंगे. बुध के राशि परिवर्तन होने से इनकम, निवेश और लेन-देन पर असर पड़ता है. जिससे कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो कुछ लोगों को नुकसान भी होता है. इस ग्रह के कारण शेयर मार्केट से जुड़े लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं. साथ ही शरीर में नसें, तंत्रिका तंत्र, गले और स्किन से जुड़ी बीमारी भी बुध की वजह से होती है. इस ग्रह के कारण तर्क शक्ति पर असर पड़ता है. साथ ही पत्रकारिता, शिक्षा, लेखन और वकालात से जुड़े लोगों के कामकाज में भी बड़े बदलाव होते हैं.

यह होगा असर

देश की राजनीति में बड़े बदलाव होंगे. नए चेहरे और युवाओं को मौका मिलेगा. कुछ नेताओं को हानि होगी. पड़ोसी देशों से तनाव बढ़ेगा. अनचाही घटनाएं होगी, वाद विवाद ज्यादा होंगे, भूकंप, आगजनी रेल और वायुयान दुर्घटना होगी. किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन. सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होगी. बाजार और व्यापार को फायदा होगा. किसानो को फायदा होगा, अन्न उत्पादन ज्यादा होगा, लोहा-इस्पात मेडिकल और केमिकल्स व्यापार तरक्की करेंगे. आंखों एवं त्वचा के रोग बढ़ेंगे, सोने की कीमत और विदेशी करेंसी में उतार-चढ़ाव रहेगा. पेट्रोल, डीजल और तेल के दाम बढ़ने का अनुमान है. देश में विवाद होंगे. चोरी-डकैती, अपहरण और दुष्कर्म भी बढ़ने की आशंका है, जिससे लोगों में डर और तनाव रहेगा. नई-पुरानी बीमारियों से लोग परेशान हो सकते हैं. महंगाई और टैक्स बढ़ने के योग हैं.

उपाय

हनुमानजी की पूजा करनी चाहिए. लाल चंदन या सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए. मसूर की दाल का दान करें. शहद खाकर घर से निकलें. हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें. मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं. भगवान श्री विष्णु की उपासना करें. बंदर, पहाड़ी गाय या कपिला गाय को भोजन कराएं. रोज उगते सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें. जन्मदाता पिता का सम्मान करें, प्रतिदिन उनके चरण छुकर आशीर्वाद लें.

4 ग्रहों के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर असर

  • मेष:- आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बीमारी का अंदेशा है.
  • वृष:- प्रमोशन के योग बनेंगे. सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं.
  • मिथुन:- रोजगार मिलेगा, समृद्धि बढ़ेगी.
  • कर्क:- तनाव और दौड़-भाग रहेगी. समस्याएं सुलझ जाएंगी.
  • सिंह:- मेहनत ज्यादा होगी और उसका फायदा मिलेगा.
  • कन्या:- मांगलिक कामों के योग बनेंगे. खर्चा भी बढ़ेगा.
  • तुला:- प्रॉपर्टी खरीदी-बिक्री के साथ ही रियल एस्टेट में निवेश के योग हैं.
  • वृश्चिक:- परिवार से मदद मिलेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें.
  • धनु:- मेहनत के मुताबिक सफलता मिलेगी. संतान संबंधी चिंता रहेगी.
  • मकर:- खर्चा बढ़ेगा. सेहत संबंधी परेशानी भी रहेगी.
  • कुंभ:- सेहत संबंधी परेशानी रहेगी. तनाव बढ़ेगा.
  • मीन:- धन हानि और सेहत संबंधी परेशानी होगी. स्थान परिवर्तन के योग हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 06:40 AM (IST)
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