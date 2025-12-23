हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध का गोचर, मीन राशि के करियर और रिश्तों में आएंगे बड़े बदलाव

Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध का गोचर, मीन राशि के करियर और रिश्तों में आएंगे बड़े बदलाव

Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध के धनु राशि में गोचर से कई शुभ योग का निर्माण होगा. मीन राशि के लिए यह समय व्यापार, करियर, शिक्षा और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. यहां पढ़ें पूरा राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 23 Dec 2025 09:59 PM (IST)
Budh Gochar 2025: बुध ग्रह 29 दिसंबर 2025 को धनु राशि में गोचर कर आपकी कुंडली में चौथे और सातवें भाव के स्वामी होकर इस गोचर के दौरान दसवें भाव में विराजमान हैं. बुध का यह स्थान कर्म, करियर, व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जाता है. ऐसे में इसका प्रभाव आपके जीवन में निर्णायक बदलाव और नए अवसर लेकर आ सकता है.

बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है. ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली से जानते हैं साल के आखिर में बुध का यह गोचर मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा.. 

बुध गोचर 2025 मीन राशिफल (Pisces Horoscope mercury transit)

व्यापार- मीन राशि के जातकों के लिए नया व्यवसाय शुरू करना इस समय शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकता है. यदि आप किसी नए बिजनेस आइडिया या पार्टनरशिप को लेकर सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लकी चार्म की तरह काम करेगा. सही प्लानिंग और ईमानदार प्रयास से व्यापार में स्थिरता और निरंतर प्रगति के योग बन रहे हैं.

नौकरी और प्रोफेशन- नौकरीपेशा लोगों के लिए समय पर उठाया गया सही कदम शुभ फल देगा. प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या जॉब चेंज से जुड़ा कोई फैसला आपके करियर को नई दिशा दे सकता है. कार्यस्थल पर आपकी बुद्धिमत्ता और कम्युनिकेशन स्किल्स की सराहना होगी.

पारिवारिक जीवन- परिवार में किसी अनजान व्यक्ति के हस्तक्षेप से घर की शांति और सामंजस्य प्रभावित हो सकता है. इस समय घरेलू मामलों को निजी रखें और किसी पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करने से बचें.

प्रेम जीवन- लव लाइफ और रिश्तों के लिहाज से यह समय बेहद अनुकूल है. प्यार के हसीन लम्हें आपका इंतजार कर रहे हैं. पार्टनर के साथ बिताया गया समय न सिर्फ रिश्ते को मजबूत करेगा, बल्कि आपको खुद को सौभाग्यशाली भी महसूस कराएगा.

शिक्षा- विद्यार्थियों के लापरवाही या टालमटोल से विपरीत परिणाम सामने आ सकते हैं. नियमित पढ़ाई और अनुशासन से ही सफलता संभव है.

मीन राशि के लिए उपाय- बुधवार के दिन अपने व्यापार स्थल पर भगवान गणेश और श्री यंत्र की विधिवत स्थापना करें. इससे व्यापार में उन्नति, बाधाओं से मुक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Dec 2025 09:59 PM (IST)
Mercury Transit Pisces Horoscope Meen Rashifal Rashifal 2025 Gochar 2025 Budh Gochar 2025
Embed widget