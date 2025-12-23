Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध का गोचर, मीन राशि के करियर और रिश्तों में आएंगे बड़े बदलाव
Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध के धनु राशि में गोचर से कई शुभ योग का निर्माण होगा. मीन राशि के लिए यह समय व्यापार, करियर, शिक्षा और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. यहां पढ़ें पूरा राशिफल.
Budh Gochar 2025: बुध ग्रह 29 दिसंबर 2025 को धनु राशि में गोचर कर आपकी कुंडली में चौथे और सातवें भाव के स्वामी होकर इस गोचर के दौरान दसवें भाव में विराजमान हैं. बुध का यह स्थान कर्म, करियर, व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जाता है. ऐसे में इसका प्रभाव आपके जीवन में निर्णायक बदलाव और नए अवसर लेकर आ सकता है.
बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है. ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली से जानते हैं साल के आखिर में बुध का यह गोचर मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा..
बुध गोचर 2025 मीन राशिफल (Pisces Horoscope mercury transit)
व्यापार- मीन राशि के जातकों के लिए नया व्यवसाय शुरू करना इस समय शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकता है. यदि आप किसी नए बिजनेस आइडिया या पार्टनरशिप को लेकर सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लकी चार्म की तरह काम करेगा. सही प्लानिंग और ईमानदार प्रयास से व्यापार में स्थिरता और निरंतर प्रगति के योग बन रहे हैं.
नौकरी और प्रोफेशन- नौकरीपेशा लोगों के लिए समय पर उठाया गया सही कदम शुभ फल देगा. प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या जॉब चेंज से जुड़ा कोई फैसला आपके करियर को नई दिशा दे सकता है. कार्यस्थल पर आपकी बुद्धिमत्ता और कम्युनिकेशन स्किल्स की सराहना होगी.
पारिवारिक जीवन- परिवार में किसी अनजान व्यक्ति के हस्तक्षेप से घर की शांति और सामंजस्य प्रभावित हो सकता है. इस समय घरेलू मामलों को निजी रखें और किसी पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करने से बचें.
प्रेम जीवन- लव लाइफ और रिश्तों के लिहाज से यह समय बेहद अनुकूल है. प्यार के हसीन लम्हें आपका इंतजार कर रहे हैं. पार्टनर के साथ बिताया गया समय न सिर्फ रिश्ते को मजबूत करेगा, बल्कि आपको खुद को सौभाग्यशाली भी महसूस कराएगा.
शिक्षा- विद्यार्थियों के लापरवाही या टालमटोल से विपरीत परिणाम सामने आ सकते हैं. नियमित पढ़ाई और अनुशासन से ही सफलता संभव है.
मीन राशि के लिए उपाय- बुधवार के दिन अपने व्यापार स्थल पर भगवान गणेश और श्री यंत्र की विधिवत स्थापना करें. इससे व्यापार में उन्नति, बाधाओं से मुक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
