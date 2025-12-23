Budh Gochar 2025: मकर राशि पर बरसेगी बुध की कृपा, बॉस देंगे इनाम, बेरोजगारों को मिलेगा नया मौका
Budh Gochar 2025: बुध 29 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे, जिसके प्रभाव से मकर राशि के बिजनेस में विस्तार, नौकरी में इंसेंटिव व नए अवसर बन सकते हैं. परिवार मजबूत रहेगा और छात्र बेहतर परिणाम पाएंगे.
Budh Gochar 2025: ग्रहों के राजकुमार बुध 29 दिसंबर 2025 को वृश्चिक राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी 2026 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे.
जब भी बुद्धि, व्यापार, वाणी और गणना के कारक बुध ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है. किसी राशि के लिए यह परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होता है, तो किसी के लिए सतर्क रहने का संकेत देता है. आइए जानते हैं इस गोचर का मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा.
बुध गोचर 2025 मकर राशिफल (Capricorn Horoscope mercury transit)
बुध ग्रह आपकी कुंडली में छठे और नौवें भाव के स्वामी होकर इस गोचर के दौरान बारहवें भाव में विराजमान रहेंगे. बुध का यह स्थान खर्च, विदेश, योजनाओं और बैकिंग स्ट्रैटेजी से जुड़ा माना जाता है. इसलिए इसका प्रभाव आपके जीवन में सोच-समझकर निर्णय लेने और दूरगामी प्लानिंग पर अधिक रहेगा.
व्यापार- मकर राशि के व्यापारियों के लिए यह समय बिजनेस एक्सपेंशन, री-वैल्यूएशन या नई योजना की शुरुआत के लिए अनुकूल है. यदि आप एक सही रोडमैप और बजट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, तो भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. विदेश या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कामों में भी गति आ सकती है.
नौकरीपेशा- जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए यह समय शुभ संकेत लेकर आ रहा है. बॉस या सीनियर अधिकारियों की ओर से नई जिम्मेदारी, प्रोत्साहन या इंसेंटिव मिल सकता है. आपके काम की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
बेरोजगार- बेरोजगार जातकों को अपने प्रोफेशन से हटकर किसी अलग फील्ड से जॉब ऑफर मिल सकता है. शुरुआत में यह अलग लगेगा, लेकिन आगे चलकर यही अवसर लाभदायक सिद्ध हो सकता है.
पारिवारिक जीवन- परिवार एक टीम की तरह मजबूत नजर आएगा. आपसी सहयोग और समझ बढ़ेगी, जिससे घरेलू माहौल सकारात्मक रहेगा.
शिक्षा- विद्यार्थियों के लिए यह समय आत्ममंथन का है. यदि आप अपने स्किल सेट पर काम करते हैं और कमजोरियों को सुधारते हैं, तो आने वाले समय में परिणाम बेहतर हो सकते हैं.
मकर राशि वालों के लिए उपाय- बुधवार के दिन स्नान के बाद भगवान गणेश को शुद्ध घी और गुड़ का भोग अर्पित करें. ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं में कमी आती है और धन प्राप्ति के योग प्रबल होते हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL