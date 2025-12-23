हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Budh Gochar 2025: कुंभ राशि वालों पर पर बुध का असर, बिजनेस ग्रोथ और लग्जरी लाइफ के बन रहे योग

Budh Gochar 2025: कुंभ राशि वालों पर पर बुध का असर, बिजनेस ग्रोथ और लग्जरी लाइफ के बन रहे योग

Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध का धनु राशि में गोचर होगा. बुध का यह गोचर कुंभ राशि के लिए व्यापार, करियर, शिक्षा और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. यहां पढ़ें पूरा राशिफल (Kumbh Rashifal).

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 23 Dec 2025 08:33 PM (IST)
Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर 2025 को धनु राशि में गोचर कर बुध ग्रह आपकी कुंडली में पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर ग्यारहवें भाव में विराजमान रहेंगे. बुध का यह स्थान लाभ, नेटवर्किंग, इच्छापूर्ति और सामाजिक दायरे से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इसका प्रभाव आपके जीवन में उन्नति और सकारात्मक बदलाव के रूप में दिखाई देगा.

बुध गोचर 2025 कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope mercury transit)

व्यापार और करियर- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत का फल देने वाला है. बिजनेस में ग्रोथ के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. जिन लोगों ने पिछले समय में योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, उन्हें अब उसका लाभ मिलेगा. नए संपर्क और नेटवर्क के माध्यम से आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं.

वर्कस्पेस- कार्यस्थल पर आपका नजरिया सकारात्मक रहेगा. आप अपने आसपास के लोगों में भी पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेंगे, जिसके कारण सहकर्मी आपको एक पॉजिटिव क्रिएटर के रूप में देख सकते हैं. टीमवर्क और सहयोग से कार्यों में सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन- परिवार में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा. घर में पहले से अधिक आरामदायक और लग्ज़री वस्तुओं की वृद्धि हो सकती है. पारिवारिक माहौल शांत और संतुलित रहेगा.

लव लाइफ- प्रेम संबंधों में शुरुआत में थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है. नए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ बॉन्डिंग तुरंत सहज न लगे, लेकिन समय के साथ आपसी समझ और लगाव बढ़ेगा. धैर्य और संवाद से रिश्ता मजबूत होगा.

शिक्षा- विद्यार्थियों और सीखने वालों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है. आपकी ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स मजबूत होंगी, जिससे आप किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. ध्यान और एकाग्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.

कुंभ राशि के लिए उपाय- बुधवार के दिन श्री गणेश मंदिर में दूर्वा और लाल पुष्प अर्पित करें. वहीं बैठकर ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 13 बार जाप करें. इसके बाद थोड़ी दूर्वा और लाल पुष्प घर लाकर पूजा स्थान में रखें. इससे गणपति की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग बनते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Dec 2025 08:33 PM (IST)
Mercury Transit Aquarius Horoscope Rashifal 2025 Gochar 2025 Budh Gochar 2025
Embed widget