Budh Gochar 2025: कुंभ राशि वालों पर पर बुध का असर, बिजनेस ग्रोथ और लग्जरी लाइफ के बन रहे योग
Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध का धनु राशि में गोचर होगा. बुध का यह गोचर कुंभ राशि के लिए व्यापार, करियर, शिक्षा और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. यहां पढ़ें पूरा राशिफल (Kumbh Rashifal).
Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर 2025 को धनु राशि में गोचर कर बुध ग्रह आपकी कुंडली में पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर ग्यारहवें भाव में विराजमान रहेंगे. बुध का यह स्थान लाभ, नेटवर्किंग, इच्छापूर्ति और सामाजिक दायरे से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इसका प्रभाव आपके जीवन में उन्नति और सकारात्मक बदलाव के रूप में दिखाई देगा.
बुध गोचर 2025 कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope mercury transit)
व्यापार और करियर- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत का फल देने वाला है. बिजनेस में ग्रोथ के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. जिन लोगों ने पिछले समय में योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, उन्हें अब उसका लाभ मिलेगा. नए संपर्क और नेटवर्क के माध्यम से आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं.
वर्कस्पेस- कार्यस्थल पर आपका नजरिया सकारात्मक रहेगा. आप अपने आसपास के लोगों में भी पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेंगे, जिसके कारण सहकर्मी आपको एक पॉजिटिव क्रिएटर के रूप में देख सकते हैं. टीमवर्क और सहयोग से कार्यों में सफलता मिलेगी.
पारिवारिक जीवन- परिवार में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा. घर में पहले से अधिक आरामदायक और लग्ज़री वस्तुओं की वृद्धि हो सकती है. पारिवारिक माहौल शांत और संतुलित रहेगा.
लव लाइफ- प्रेम संबंधों में शुरुआत में थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है. नए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ बॉन्डिंग तुरंत सहज न लगे, लेकिन समय के साथ आपसी समझ और लगाव बढ़ेगा. धैर्य और संवाद से रिश्ता मजबूत होगा.
शिक्षा- विद्यार्थियों और सीखने वालों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है. आपकी ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स मजबूत होंगी, जिससे आप किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. ध्यान और एकाग्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.
कुंभ राशि के लिए उपाय- बुधवार के दिन श्री गणेश मंदिर में दूर्वा और लाल पुष्प अर्पित करें. वहीं बैठकर “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 13 बार जाप करें. इसके बाद थोड़ी दूर्वा और लाल पुष्प घर लाकर पूजा स्थान में रखें. इससे गणपति की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग बनते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL