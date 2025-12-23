हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरBudh Gochar 2025: बुध गोचर का धनु राशि के लिए शुभ संकेत, ई-कॉमर्स और बिजनेस में होगा जबरदस्त मुनाफा

Budh Gochar 2025: बुध गोचर का धनु राशि के लिए शुभ संकेत, ई-कॉमर्स और बिजनेस में होगा जबरदस्त मुनाफा

Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध के धनु राशि में गोचर से कई शुभ योग का निर्माण होगा. धनु राशि के लिए 17 जनवरी 2026 समय व्यापार, करियर, शिक्षा और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. पढ़ें पूरा राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 23 Dec 2025 06:23 PM (IST)
Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि की यात्रा को विराम देते हुए धनु राशि में गोचर करेंगे. यह साल 2025 में बुध का आखिरी गोचर होगा. धनु राशि में बुध 17 जनवरी 2026 तक रहेंगे.

बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं. जब भी बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है. ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली से जानते हैं साल के आखिर में बुध का यह गोचर धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा.

बुध गोचर 2025 धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope mercury transit)

बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली में सातवें और दसवें भाव के स्वामी होकर इस गोचर के दौरान आपकी ही राशि धनु में विराजमान रहेंगे. बुध की यह स्थिति व्यापार, करियर, साझेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसका प्रभाव आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है.

व्यापार और आय: ई-कॉमर्स, रीसेलिंग (Deselling), स्टोरेज यूनिट, लॉजिस्टिक्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े व्यापारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने के संकेत हैं. नए क्लाइंट्स और ऑर्डर मिलने से व्यापार का दायरा बढ़ सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में भी लाभ के योग बन रहे हैं, बशर्ते आप स्पष्ट संवाद बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: सही प्रोडक्शन प्लानिंग, समय पर डिलीवरी और व्यवस्थित कार्यशैली के चलते आपको अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम के कारण बोनस, इंसेंटिव या अतिरिक्त आय के अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

पारिवारिक जीवन- परिवार में बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. इसकी मुख्य वजह आपकी बेवजह की जिद्द या अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति हो सकती है. इस समय संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा, ताकि रिश्तों में कड़वाहट न आए.

शिक्षा और करियर- उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल है. पढ़ाई के साथ ही पार्ट-टाइम जॉब, इंटर्नशिप या रिसर्च वर्क मिलने की संभावना है, जिससे अनुभव के साथ आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य- स्वास्थ्य के सितारे आपके पक्ष में रहेंगे. आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान, फिट और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे.

उपाय- बुधवार के दिन साबूत मूंग के सात दाने, हरा पत्थर, कांसे का गोल टुकड़ा और हरे वस्त्र में लपेटकर बहते जल में प्रवाहित करना शुभ फलदायी माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Dec 2025 06:23 PM (IST)
