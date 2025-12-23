Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि की यात्रा को विराम देते हुए धनु राशि में गोचर करेंगे. यह साल 2025 में बुध का आखिरी गोचर होगा. धनु राशि में बुध 17 जनवरी 2026 तक रहेंगे.

बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं. जब भी बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है. ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली से जानते हैं साल के आखिर में बुध का यह गोचर धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा.

बुध गोचर 2025 धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope mercury transit)

बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली में सातवें और दसवें भाव के स्वामी होकर इस गोचर के दौरान आपकी ही राशि धनु में विराजमान रहेंगे. बुध की यह स्थिति व्यापार, करियर, साझेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसका प्रभाव आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है.

व्यापार और आय: ई-कॉमर्स, रीसेलिंग (Deselling), स्टोरेज यूनिट, लॉजिस्टिक्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े व्यापारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने के संकेत हैं. नए क्लाइंट्स और ऑर्डर मिलने से व्यापार का दायरा बढ़ सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में भी लाभ के योग बन रहे हैं, बशर्ते आप स्पष्ट संवाद बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: सही प्रोडक्शन प्लानिंग, समय पर डिलीवरी और व्यवस्थित कार्यशैली के चलते आपको अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम के कारण बोनस, इंसेंटिव या अतिरिक्त आय के अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

पारिवारिक जीवन- परिवार में बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. इसकी मुख्य वजह आपकी बेवजह की जिद्द या अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति हो सकती है. इस समय संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा, ताकि रिश्तों में कड़वाहट न आए.

शिक्षा और करियर- उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल है. पढ़ाई के साथ ही पार्ट-टाइम जॉब, इंटर्नशिप या रिसर्च वर्क मिलने की संभावना है, जिससे अनुभव के साथ आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य- स्वास्थ्य के सितारे आपके पक्ष में रहेंगे. आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान, फिट और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे.

उपाय- बुधवार के दिन साबूत मूंग के सात दाने, हरा पत्थर, कांसे का गोल टुकड़ा और हरे वस्त्र में लपेटकर बहते जल में प्रवाहित करना शुभ फलदायी माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.