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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरBudh Gochar 2026: उच्च के बुध के सामने वक्री शनि, 26 सितंबर तक कागज देखकर करें साइन

Budh Gochar 2026: उच्च के बुध के सामने वक्री शनि, 26 सितंबर तक कागज देखकर करें साइन

Budh Gochar 2026: बुध कन्या राशि में उच्च के हो चुके हैं और सामने मीन में वक्री शनि हैं. जानें 26 सितंबर तक नौकरी, लोन, निवेश और रिश्तों के फैसलों में क्या सावधानी रखें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 08 Sep 2026 12:49 PM (IST)
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Budh Gochar 2026: बुध 7 सितंबर को अपनी उच्च और स्वराशि कन्या में प्रवेश कर चुके हैं. लेकिन उनके ठीक सामने मीन राशि में वक्री शनि मौजूद हैं. एक ग्रह जल्दी जवाब खोजेगा, जबकि दूसरा हर बात का हिसाब मांगेगा. ऐसे में 26 सितंबर तक सही दिखने वाला फैसला भी बाद में उलझन बढ़ा सकता है.

नई नौकरी का ऑफर आया है, लोन लेने की तैयारी है या किसी जरूरी कागज पर साइन करने जा रहे हैं तो सिर्फ यह देखकर फैसला न करें कि सामने वाला मौका कितना अच्छा लग रहा है. उसकी शर्तें, समय और आगे आने वाला खर्च भी देख लें.

बुध के कन्या राशि में पहुंचने के बाद दिमाग तेज चलेगा. लोग अपनी बात ज्यादा साफ तरीके से रख पाएंगे और छोटी-छोटी कमियां भी जल्दी पकड़ेंगे. लेकिन सामने बैठे वक्री शनि हर फैसले की दोबारा जांच कराएंगे.

सीधी बात यह है, बुद्धि आपका साथ देगी, लेकिन जल्दबाजी नहीं.

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7 सितंबर से क्या बदल गया है?

बुध 7 सितंबर की दोपहर सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में आ चुके हैं. वे 26 सितंबर 2026 तक इसी राशि में रहेंगे. ज्योतिष में कन्या बुध की स्वराशि और उच्च राशि मानी जाती है. यहां बुध अपनी पूरी ताकत के साथ काम करते हैं.

बुध को बुद्धि, वाणी, गणना, व्यापार, पढ़ाई, लेखन, बैंकिंग, दस्तावेज और संचार का कारक माना गया है. कन्या राशि बारीकी से जांच करने, चीजों को क्रम में लगाने और व्यावहारिक फैसला लेने से जुड़ी है.

इसलिए यह गोचर उलझे हिसाब ठीक करने, पुराने ईमेल देखने, रिज्यूमे सुधारने और अधूरे कागज पूरे करने में मदद कर सकता है. विद्यार्थी पढ़ाई की कमजोर कड़ी पहचान सकते हैं. कारोबारी अपने खर्च में हो रही गड़बड़ी पकड़ सकते हैं.

लेकिन बुध के साथ इस समय एक ऐसी स्थिति भी बनी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

उच्च के बुध के सामने वक्री शनि

शनि इस समय मीन राशि में वक्री चल रहे हैं. कन्या और मीन राशि एक-दूसरे से सातवें स्थान पर हैं. इसलिए राशि के स्तर पर बुध और शनि आमने-सामने आ गए हैं.

बुध तेजी से सोचते हैं. उन्हें तुरंत जवाब और साफ नतीजा चाहिए. शनि धीमे चलते हैं. वे नियम, जिम्मेदारी, प्रमाण और समय की जांच करते हैं.

मान लीजिए आपने किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया. बुध के कारण बातचीत अच्छी हो सकती है और आप अपने जवाबों से सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं. लेकिन शनि के कारण कंपनी पुराने अनुभव का प्रमाण, दस्तावेज या अतिरिक्त टेस्ट मांग सकती है.

इसी तरह बैंक लोन मंजूर होने की सूचना दे सकता है, लेकिन बाद में कोई कागज अधूरा निकल सकता है. कोई कारोबारी सौदा पहली नजर में लाभ वाला लगे, मगर भुगतान की शर्त परेशानी पैदा कर सकती है.

यानी समस्या यह नहीं कि आपका फैसला गलत ही होगा. परेशानी तब हो सकती है जब आप आधी जानकारी पर उसे सही मान लें.

क्या बन गया है भद्र महापुरुष राजयोग?

बुध के कन्या राशि में आते ही भद्र महापुरुष राजयोग की चर्चा हो रही है. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि देश के हर व्यक्ति की कुंडली में यह राजयोग बन गया है.

पारंपरिक ज्योतिष के अनुसार भद्र महापुरुष योग तब बनता है, जब बुध अपनी राशि मिथुन या कन्या में होकर जन्म लग्न अथवा चंद्रमा से केंद्र के भाव में मौजूद हों. इसलिए इसका पूरा लाभ व्यक्ति की जन्मकुंडली पर निर्भर करेगा.

मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न या चंद्र राशि वालों के लिए बुध केंद्र के भाव से गुजर सकते हैं. फिर भी इन सभी को एक जैसा परिणाम नहीं मिलेगा. जन्मकुंडली में बुध की स्थिति, उन पर पड़ने वाली दृष्टि और चल रही दशा भी देखनी होगी.

इसलिए '26 सितंबर तक सभी को धन मिलेगा' कहना ज्योतिषीय रूप से अधूरा होगा.

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नौकरी बदलने जा रहे हैं तो यह गलती न करें

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए बुध का यह गोचर मददगार हो सकता है. इंटरव्यू, ईमेल, रिज्यूमे और सैलरी पर बातचीत में पहले से ज्यादा स्पष्टता आ सकती है.

लेकिन वक्री शनि बता रहे हैं कि कंपनियां केवल अच्छे शब्दों पर भरोसा नहीं करेंगी. वे आपके काम का प्रमाण, अनुभव और वास्तविक कौशल देख सकती हैं.

ऑफर लेटर मिलने पर इन बातों को जरूर जांचें

  • नौकरी स्थायी है या कॉन्ट्रैक्ट पर.
  • बताई गई सैलरी में कितनी रकम हाथ में आएगी.
  • प्रोबेशन और नोटिस पीरियड की शर्त क्या है.
  • काम घर से होगा, ऑफिस से या दोनों तरीके से.
  • पद का नाम और वास्तविक जिम्मेदारी एक जैसी है या नहीं.

सिर्फ फोन पर मिले भरोसे के आधार पर मौजूदा नौकरी न छोड़ें. नया ऑफर लिखित रूप में आने और जॉइनिंग की शर्त साफ होने का इंतजार करें.

लोन, EMI और निवेश में हिसाब दोबारा देखें

बुध का संबंध गणना और बैंकिंग से है. कन्या का बुध अच्छे और खराब सौदे के बीच का अंतर समझने में मदद कर सकता है. फिर भी शनि की स्थिति लंबी जिम्मेदारी और छिपे खर्च की ओर ध्यान दिलाती है.

उदाहरण के लिए कोई सामान आसान EMI पर सस्ता दिखाई दे सकता है. लेकिन प्रोसेसिंग फीस, ब्याज और लंबी अवधि जोड़ने पर उसकी वास्तविक कीमत काफी बढ़ सकती है.

लोन की EMI कम होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता. अवधि लंबी होने पर कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ सकता है. निवेश में दिखाया गया फायदा आकर्षक हो सकता है, लेकिन पैसा निकालने के नियम कठिन हो सकते हैं.

26 सितंबर तक कोई बड़ा आर्थिक फैसला करते समय तीन आंकड़े जरूर देखें, अभी कितना देना है, हर महीने कितना जाएगा और आखिर में कुल भुगतान कितना होगा.

सही बात भी विवाद क्यों करा सकती है?

उच्च के बुध कमियां जल्दी पकड़ते हैं. इससे व्यक्ति अपनी बात साफ और तर्क के साथ रख सकता है. लेकिन सामने वक्री शनि होने से भाषा जरूरत से ज्यादा सख्त या आलोचना वाली हो सकती है.

आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन उसे कहने का तरीका सामने वाले को गलत लग सकता है.

ऑफिस में सहकर्मी की गलती बतानी हो, घर में खर्च पर बात करनी हो या बच्चे की पढ़ाई को लेकर समझाना हो तो फैसला सुनाने के बजाय सवाल पूछें.

'तुमने फिर गलती कर दी' की जगह 'हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं?' कहना ज्यादा असरदार होगा.

किन राशियों पर ज्यादा असर दिखाई दे सकता है?

मिथुन राशि: घर, संपत्ति और परिवार से जुड़ा फैसला लेने से पहले सभी कागज जांचें. पुरानी बात फिर सामने आ सकती है.

कन्या राशि: आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी. लेकिन अपनी बात को ही अंतिम सच मानने से संबंध बिगड़ सकते हैं.

धनु राशि: नौकरी और करियर में जिम्मेदारी बढ़ सकती है. बॉस के सामने अपने काम का रिकॉर्ड और परिणाम तैयार रखें.

मीन राशि: रिश्ते, साझेदारी और समझौते में सामने वाला आपकी शर्तों पर सवाल उठा सकता है. बोलकर तय हुई बात को लिखित रूप दें.

दूसरी राशियों पर भी इसका असर होगा, लेकिन जीवन का क्षेत्र अलग रहेगा. व्यक्तिगत परिणाम जन्मकुंडली और दशा देखकर ही तय किया जा सकता है.

26 सितंबर तक काम आएगा यह छोटा नियम

कोई बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से तीन सवाल पूछें, क्या मेरे पास पूरी जानकारी है, क्या जरूरी बात लिखित रूप में है और क्या मैं किसी दबाव में फैसला कर रहा हूं?

अगर इनमें से किसी एक सवाल का जवाब 'नहीं' है तो थोड़ा रुकना बेहतर हो सकता है.

उच्च के बुध गलती पहचानने की समझ देंगे. सामने बैठे वक्री शनि उस गलती को सुधारने के लिए धैर्य मांगेंगे. इसलिए 26 सितंबर तक सबसे आगे वह नहीं निकलेगा जो सबसे जल्दी फैसला करेगा. फायदा उसे हो सकता है जो सही सवाल पूछेगा, कागज दोबारा पढ़ेगा और जरूरत पड़ने पर 'हां' कहने से पहले एक दिन का समय मांगेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 08 Sep 2026 12:13 PM (IST)
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