Budh Gochar 2026: बुध 7 सितंबर 2026 दोपहर को अपनी उच्च और स्वराशि कन्या में प्रवेश कर रहे हैं. इस राशि में बुध 26 सितंबर तक रहेंगे. मजबूत बुध जहां कामकाज, कारोबार और पढ़ाई में आगे बढ़ने का अवसर देंगे, वहीं छोटी-सी चूक बड़ा नुकसान भी करा सकती है. जानें इस दौरान किन राशियों को किस बात से सावधान रहना होगा.

किसी जरूरी ईमेल में गलत अटैचमेंट भेज देना, बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देना या डिजिटल पेमेंट करते समय एक अंक गलत लिख देना, ये ऐसी छोटी गलतियां हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. लेकिन ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार 7 सितंबर से शुरू हो रहा बुध का गोचर इन्हीं छोटी चूकों को महत्वपूर्ण बना सकता है.

बुद्धि, वाणी, गणना, व्यापार और संचार के कारक बुध 7 सितंबर 2026 को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं. कन्या बुध की अपनी राशि होने के साथ उनकी उच्च राशि भी मानी जाती है. बुध 26 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे. इसलिए आने वाले करीब 19 दिन केवल आर्थिक लाभ के लिहाज से ही नहीं, बल्कि काम में सटीकता और सही निर्णय लेने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेंगे.

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कन्या राशि में बुध का गोचर क्यों है खास?

ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि का संबंध व्यवस्था, हिसाब-किताब, विश्लेषण, स्वास्थ्य, सेवा और छोटी बातों पर ध्यान देने से माना गया है. वहीं बुध बुद्धि, तर्क, संवाद, लेखन, बैंकिंग, कारोबार और तकनीक के कारक हैं. ऐसे में कन्या राशि में बुध की स्थिति व्यक्ति को व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक बना सकती है.

हालांकि मजबूत बुध का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना प्रयास के धन या सफलता मिल जाएगी. यह गोचर अवसरों के साथ काम की कमियां भी सामने ला सकता है. खासकर वे गलतियां, जिनका संबंध दस्तावेज, संवाद, पैसे और आंकड़ों से है.

कन्या राशि में बुध होने से भद्र महापुरुष योग की चर्चा भी की जाती है. लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में केवल इस गोचर से पूर्ण भद्र महापुरुष योग नहीं बनेगा. इसके लिए लग्न, बुध का भाव, जन्मकुंडली में उनकी स्थिति और चल रही दशा-अंतर्दशा देखना जरूरी होता है.

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26 सितंबर तक किन 5 गलतियों से बचना चाहिए?

1. बिना पढ़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना

नौकरी का ऑफर लेटर, प्रॉपर्टी पेपर, बैंक फॉर्म, बीमा दस्तावेज या कारोबारी समझौता हस्ताक्षर करने से पहले दोबारा पढ़ें. मजबूत बुध जल्द समझने की क्षमता देते हैं, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण व्यक्ति जरूरी शर्त नजरअंदाज भी कर सकता है.

वृषभ, सिंह, धनु और कुंभ राशि के लोग कागजी काम में विशेष सावधानी रखें.

2. जल्दबाजी में ईमेल या मैसेज भेजना

बुध वाणी के साथ लिखित और डिजिटल संचार के भी कारक माने जाते हैं. गलत व्यक्ति को मैसेज भेजना, अधूरी जानकारी शेयर करना या गुस्से में जवाब देना ऑफिस और रिश्तों दोनों में परेशानी पैदा कर सकता है.

मेष, मिथुन, कन्या और वृश्चिक राशि को कोई महत्वपूर्ण मैसेज भेजने से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए.

3. हिसाब-किताब जांचे बिना भुगतान करना

व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को बिल, इनवॉइस, सैलरी स्लिप और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ध्यान से जांचने चाहिए. किसी पुराने भुगतान या उधार का हिसाब भी दोबारा सामने आ सकता है.

कर्क, सिंह, तुला और मकर राशि धन संबंधी आंकड़ों में लापरवाही न करें.

4. हर बात में कमी निकालना

कन्या राशि का बुध विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाता है, लेकिन इसका नकारात्मक रूप अत्यधिक आलोचना के रूप में दिखाई दे सकता है. बार-बार दूसरों की गलती निकालने से कार्यस्थल और परिवार में तनाव बढ़ सकता है.

मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि को अपनी बात रखने के तरीके पर ध्यान देना होगा.

5. कई काम एक साथ शुरू करना

तेज बुध एक साथ कई विचार दे सकते हैं. इससे व्यक्ति नई योजनाएं तो बना लेता है, लेकिन उन्हें पूरा करना कठिन हो सकता है. 26 सितंबर तक प्राथमिकता तय करके काम करना अधिक उपयोगी रहेगा.

मेष, तुला, कुंभ और मीन राशि नई योजना शुरू करने से पहले पुराने अधूरे कामों की सूची देखें.

12 राशियों पर बुध गोचर का प्रभाव

मेष राशि: नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. ईमेल, रिपोर्ट और दैनिक काम में छोटी भूल से बचें.

नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. ईमेल, रिपोर्ट और दैनिक काम में छोटी भूल से बचें. वृषभ राशि: रचनात्मक काम और पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. निवेश या प्रेम संबंध में जल्द निष्कर्ष न निकालें.

रचनात्मक काम और पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. निवेश या प्रेम संबंध में जल्द निष्कर्ष न निकालें. मिथुन राशि: घर, संपत्ति और नौकरी से जुड़ा निर्णय सामने आ सकता है. परिवार की बात पूरी सुने बिना प्रतिक्रिया न दें.

घर, संपत्ति और नौकरी से जुड़ा निर्णय सामने आ सकता है. परिवार की बात पूरी सुने बिना प्रतिक्रिया न दें. कर्क राशि: संपर्क और संवाद का दायरा बढ़ेगा. किसी महत्वपूर्ण जानकारी या दस्तावेज को बिना जांचे आगे न भेजें.

संपर्क और संवाद का दायरा बढ़ेगा. किसी महत्वपूर्ण जानकारी या दस्तावेज को बिना जांचे आगे न भेजें. सिंह राशि: धन और वाणी पर बुध का प्रभाव रहेगा. बजट, भुगतान और बैंक से जुड़े आंकड़े दोबारा जांचें.

धन और वाणी पर बुध का प्रभाव रहेगा. बजट, भुगतान और बैंक से जुड़े आंकड़े दोबारा जांचें. कन्या राशि: बुध का गोचर व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अत्यधिक आलोचनात्मक होने से बचें.

बुध का गोचर व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अत्यधिक आलोचनात्मक होने से बचें. तुला राशि: खर्च और विदेश से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. गोपनीय जानकारी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर सतर्क रहें.

खर्च और विदेश से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. गोपनीय जानकारी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर सतर्क रहें. वृश्चिक राशि: आय और नेटवर्किंग के अवसर मिल सकते हैं. किसी मित्र या सहकर्मी के मौखिक आश्वासन पर निर्भर न रहें.

आय और नेटवर्किंग के अवसर मिल सकते हैं. किसी मित्र या सहकर्मी के मौखिक आश्वासन पर निर्भर न रहें. धनु राशि: करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते समय शब्दों का चयन सावधानी से करें.

करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते समय शब्दों का चयन सावधानी से करें. मकर राशि: पढ़ाई, यात्रा और कानूनी दस्तावेजों से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं. आवेदन भरते समय जानकारी जांच लें.

पढ़ाई, यात्रा और कानूनी दस्तावेजों से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं. आवेदन भरते समय जानकारी जांच लें. कुंभ राशि: अचानक खर्च या पुराने आर्थिक मामले सामने आ सकते हैं. पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल सुरक्षित रखें.

अचानक खर्च या पुराने आर्थिक मामले सामने आ सकते हैं. पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल सुरक्षित रखें. मीन राशि: साझेदारी और संबंधों में बातचीत महत्वपूर्ण रहेगी. किसी समझौते की शर्त स्पष्ट किए बिना सहमति न दें.

बुध को मजबूत करने के सरल उपाय

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करना और “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है. विद्यार्थी अपनी किताबें व्यवस्थित रखें और कारोबारी हिसाब-किताब में पारदर्शिता बनाए रखें. हरी मूंग का दान भी बुध से जुड़ा पारंपरिक उपाय माना जाता है.

लेकिन इस गोचर का सबसे व्यावहारिक उपाय यही है कि जरूरी दस्तावेज, भुगतान और संदेश भेजने से पहले उनकी दोबारा जांच की जाए.

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