धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरBudh Gochar 2026: बुध का कन्या राशि में प्रवेश आज, 26 सितंबर तक ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी

Budh Gochar 2026: बुध का कन्या राशि में प्रवेश आज, 26 सितंबर तक ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी

Budh Gochar 2026: बुध 7 सितंबर को उच्च और स्वराशि कन्या में प्रवेश कर रहे हैं. जानें 26 सितंबर तक किन 5 गलतियों से बचना चाहिए और 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 07 Sep 2026 12:11 PM (IST)
Preferred Sources

Budh Gochar 2026: बुध 7 सितंबर 2026 दोपहर को अपनी उच्च और स्वराशि कन्या में प्रवेश कर रहे हैं. इस राशि में बुध 26 सितंबर तक रहेंगे. मजबूत बुध जहां कामकाज, कारोबार और पढ़ाई में आगे बढ़ने का अवसर देंगे, वहीं छोटी-सी चूक बड़ा नुकसान भी करा सकती है. जानें इस दौरान किन राशियों को किस बात से सावधान रहना होगा.

किसी जरूरी ईमेल में गलत अटैचमेंट भेज देना, बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देना या डिजिटल पेमेंट करते समय एक अंक गलत लिख देना, ये ऐसी छोटी गलतियां हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. लेकिन ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार 7 सितंबर से शुरू हो रहा बुध का गोचर इन्हीं छोटी चूकों को महत्वपूर्ण बना सकता है.

बुद्धि, वाणी, गणना, व्यापार और संचार के कारक बुध 7 सितंबर 2026 को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं. कन्या बुध की अपनी राशि होने के साथ उनकी उच्च राशि भी मानी जाती है. बुध 26 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे. इसलिए आने वाले करीब 19 दिन केवल आर्थिक लाभ के लिहाज से ही नहीं, बल्कि काम में सटीकता और सही निर्णय लेने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेंगे.

यह भी पढ़ें- Budh Gochar 2026: बुध का बड़ा राशि परिवर्तन 7 सितंबर 2026 को व्यापार, करियर और शिक्षा में किसे मिलेगा सबसे बड़ा फायदा?

कन्या राशि में बुध का गोचर क्यों है खास?

ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि का संबंध व्यवस्था, हिसाब-किताब, विश्लेषण, स्वास्थ्य, सेवा और छोटी बातों पर ध्यान देने से माना गया है. वहीं बुध बुद्धि, तर्क, संवाद, लेखन, बैंकिंग, कारोबार और तकनीक के कारक हैं. ऐसे में कन्या राशि में बुध की स्थिति व्यक्ति को व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक बना सकती है.

हालांकि मजबूत बुध का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना प्रयास के धन या सफलता मिल जाएगी. यह गोचर अवसरों के साथ काम की कमियां भी सामने ला सकता है. खासकर वे गलतियां, जिनका संबंध दस्तावेज, संवाद, पैसे और आंकड़ों से है.

कन्या राशि में बुध होने से भद्र महापुरुष योग की चर्चा भी की जाती है. लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में केवल इस गोचर से पूर्ण भद्र महापुरुष योग नहीं बनेगा. इसके लिए लग्न, बुध का भाव, जन्मकुंडली में उनकी स्थिति और चल रही दशा-अंतर्दशा देखना जरूरी होता है.

यह भी पढ़ें- Weekly Love Horoscope: इस हफ्ते किन राशियों की लव लाइफ में आएगा नया मोड़? पढ़ें 6 से 12 सितंबर 2026 का साप्ताहिक लव राशिफल

26 सितंबर तक किन 5 गलतियों से बचना चाहिए?

1. बिना पढ़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना

नौकरी का ऑफर लेटर, प्रॉपर्टी पेपर, बैंक फॉर्म, बीमा दस्तावेज या कारोबारी समझौता हस्ताक्षर करने से पहले दोबारा पढ़ें. मजबूत बुध जल्द समझने की क्षमता देते हैं, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण व्यक्ति जरूरी शर्त नजरअंदाज भी कर सकता है.

वृषभ, सिंह, धनु और कुंभ राशि के लोग कागजी काम में विशेष सावधानी रखें.

2. जल्दबाजी में ईमेल या मैसेज भेजना

बुध वाणी के साथ लिखित और डिजिटल संचार के भी कारक माने जाते हैं. गलत व्यक्ति को मैसेज भेजना, अधूरी जानकारी शेयर करना या गुस्से में जवाब देना ऑफिस और रिश्तों दोनों में परेशानी पैदा कर सकता है.

मेष, मिथुन, कन्या और वृश्चिक राशि को कोई महत्वपूर्ण मैसेज भेजने से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए.

3. हिसाब-किताब जांचे बिना भुगतान करना

व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को बिल, इनवॉइस, सैलरी स्लिप और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ध्यान से जांचने चाहिए. किसी पुराने भुगतान या उधार का हिसाब भी दोबारा सामने आ सकता है.

कर्क, सिंह, तुला और मकर राशि धन संबंधी आंकड़ों में लापरवाही न करें.

4. हर बात में कमी निकालना

कन्या राशि का बुध विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाता है, लेकिन इसका नकारात्मक रूप अत्यधिक आलोचना के रूप में दिखाई दे सकता है. बार-बार दूसरों की गलती निकालने से कार्यस्थल और परिवार में तनाव बढ़ सकता है.

मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि को अपनी बात रखने के तरीके पर ध्यान देना होगा.

5. कई काम एक साथ शुरू करना

तेज बुध एक साथ कई विचार दे सकते हैं. इससे व्यक्ति नई योजनाएं तो बना लेता है, लेकिन उन्हें पूरा करना कठिन हो सकता है. 26 सितंबर तक प्राथमिकता तय करके काम करना अधिक उपयोगी रहेगा.

मेष, तुला, कुंभ और मीन राशि नई योजना शुरू करने से पहले पुराने अधूरे कामों की सूची देखें.

12 राशियों पर बुध गोचर का प्रभाव

  • मेष राशि: नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. ईमेल, रिपोर्ट और दैनिक काम में छोटी भूल से बचें.
  • वृषभ राशि: रचनात्मक काम और पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. निवेश या प्रेम संबंध में जल्द निष्कर्ष न निकालें.
  • मिथुन राशि: घर, संपत्ति और नौकरी से जुड़ा निर्णय सामने आ सकता है. परिवार की बात पूरी सुने बिना प्रतिक्रिया न दें.
  • कर्क राशि: संपर्क और संवाद का दायरा बढ़ेगा. किसी महत्वपूर्ण जानकारी या दस्तावेज को बिना जांचे आगे न भेजें.
  • सिंह राशि: धन और वाणी पर बुध का प्रभाव रहेगा. बजट, भुगतान और बैंक से जुड़े आंकड़े दोबारा जांचें.
  • कन्या राशि: बुध का गोचर व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अत्यधिक आलोचनात्मक होने से बचें.
  • तुला राशि: खर्च और विदेश से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. गोपनीय जानकारी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर सतर्क रहें.
  • वृश्चिक राशि: आय और नेटवर्किंग के अवसर मिल सकते हैं. किसी मित्र या सहकर्मी के मौखिक आश्वासन पर निर्भर न रहें.
  • धनु राशि: करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते समय शब्दों का चयन सावधानी से करें.
  • मकर राशि: पढ़ाई, यात्रा और कानूनी दस्तावेजों से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं. आवेदन भरते समय जानकारी जांच लें.
  • कुंभ राशि: अचानक खर्च या पुराने आर्थिक मामले सामने आ सकते हैं. पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल सुरक्षित रखें.
  • मीन राशि: साझेदारी और संबंधों में बातचीत महत्वपूर्ण रहेगी. किसी समझौते की शर्त स्पष्ट किए बिना सहमति न दें.

बुध को मजबूत करने के सरल उपाय

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करना और “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है. विद्यार्थी अपनी किताबें व्यवस्थित रखें और कारोबारी हिसाब-किताब में पारदर्शिता बनाए रखें. हरी मूंग का दान भी बुध से जुड़ा पारंपरिक उपाय माना जाता है.

लेकिन इस गोचर का सबसे व्यावहारिक उपाय यही है कि जरूरी दस्तावेज, भुगतान और संदेश भेजने से पहले उनकी दोबारा जांच की जाए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Mercury Transit Budh Gochar 2026 Transit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ग्रह गोचर
Budh Gochar 2026: बुध का बड़ा राशि परिवर्तन 7 सितंबर 2026 को व्यापार, करियर और शिक्षा में किसे मिलेगा सबसे बड़ा फायदा?
7 सितंबर 2026 को बुध का स्वराशि कन्या में गोचर: बाजार से लेकर आपकी जेब तक, 12 राशियों पर क्या होगा असर?
ग्रह गोचर
Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को पहनाएं ये दो रंग, शुक्र गोचर से बना खास संयोग
जन्माष्टमी से 48 घंटे पहले बदलेगा शुक्र, बाल गोपाल के श्रृंगार में रखें इस रंग का ध्यान
ग्रह गोचर
सितंबर 2026 में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का महागोचर: जानें किन राशियों पर बरसेगा धन और किसे रहना होगा सतर्क
सावधान! सितंबर में नीच राशि में प्रवेश करेंगे मंगल, 4 ग्रहों के गोचर से इन राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
ग्रह गोचर
सितंबर 2026 में तुला राशि में शुक्र की एंट्री, इन 4 राशियों को मिल सकता है बिछुड़ा प्यार!
सितंबर 2026 में तुला राशि में शुक्र की एंट्री, इन 4 राशियों को मिल सकता है बिछुड़ा प्यार!
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Delhi Building Collapse | Sandeep Chaudhary: दिल्ली हादसे ने खोली लापरवाह सिस्टम की पोल? | BJP
Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: दिल्ली में 'मौत का हॉस्टल'..जिम्मेदार कौन? | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हवा में विमान के इंजन से निकलने लगा तेल, मच गया हंगामा, जानें फिर क्या हुआ?
हवा में विमान के इंजन से निकलने लगा तेल, मच गया हंगामा, जानें फिर क्या हुआ?
पंजाब
अश्वनी मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस, मान सरकार के विरोध के बीच शपथ ग्रहण
अश्वनी मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस, मान सरकार के विरोध के बीच शपथ ग्रहण
इंडिया
'बाय-बाय पापा...' बोलकर चिनाब नदी में कूद गई लड़की, सुसाइड का वीडियो वायरल
'बाय-बाय पापा...' बोलकर चिनाब नदी में कूद गई लड़की, सुसाइड का वीडियो वायरल
क्रिकेट
पाकिस्तान बोर्ड PSL 2027 का शेड्यूल बदलने पर मजबूर, IPL नहीं है वजह
पाकिस्तान बोर्ड PSL 2027 का शेड्यूल बदलने पर मजबूर, IPL नहीं है वजह
टेलीविजन
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' Bigg Boss 20 में चाय पर बवाल, माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
इंडिया
सत्य निकेतन हादसे पर शशि थरूर का सवाल- छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन?
सत्य निकेतन हादसे पर शशि थरूर नाराज, पूछा- छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक रैली से बौखलाहट...', जयंत चौधरी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना
'एक रैली से बौखलाहट...', जयंत चौधरी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना
ट्रेंडिंग
रात 2:30 बजे मुंबई में अकेले निकली महिला, सेफ्टी देख रह गई हैरान
रात 2:30 बजे मुंबई में अकेले निकली महिला, सेफ्टी देख रह गई हैरान
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget