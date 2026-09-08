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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 8 सितंबर 2026, भौम प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें

आज 8 सितंबर 2026, भौम प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 8 September 2026: आज भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तिथि और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 08 Sep 2026 06:40 AM (IST)
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Hindi Panchang, 8 September 2026: आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और मंगलवार है. भौम मंगल ग्रह से जुड़ा नाम है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की आराधना के साथ मंगल से संबंधित परेशानियों के निवारण की कामना की जाती है. धार्मिक मान्यता में भौम प्रदोष को कर्ज, भूमि-संपत्ति और साहस से जुड़े मामलों के लिए विशेष माना गया है. प्रदोष काल में शिव-पार्वती की पूजा करना इस व्रत का प्रमुख विधान है.

8 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, दोपहर लगभग 2:42 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी
  • वारमंगलवार
  • नक्षत्रपुष्य, सुबह लगभग 7:09 बजे तक, इसके बाद आश्लेषा
  • योगपरिघ, दोपहर लगभग 3:10 बजे तक, इसके बाद शिव योग
  • चंद्र राशिकर्क
  • सूर्य राशिसिंह
  • सूर्योदय – सुबह लगभग 6:02 बजे
  • सूर्यास्त – शाम लगभग 6:35 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:31 से 5:16 बजे
  • प्रातः संध्या: सुबह लगभग 5:37 से 6:02 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह लगभग 11:54 से 12:44 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:25 से 3:15 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:35 से 6:57 बजे
  • सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:35 से 7:42 बजे
  • निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:56 से अगले दिन 12:42 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: दोपहर लगभग 3:27 से 4:59 बजे
  • यमगण्ड: सुबह लगभग 9:10 से 10:44 बजे
  • गुलिक काल: दोपहर लगभग 12:19 से 1:53 बजे
  • दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 8:52 से 9:43 बजे और 11:32 से 12:23 बजे

ग्रहों की स्थिति – 8 सितंबर 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – कर्क राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कन्या राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – तुला राशि
  • शनि – मीन राशि, वक्री
  • राहु – कुंभ राशि, वक्री
  • केतु – सिंह राशि, वक्री

8 सितंबर का राशिफल

मेष: रुके काम पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन बढ़ते काम के दबाव के बीच आराम का ध्यान रखें.

वृषभ: नया ऑर्डर या काम मिल सकता है, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और रिश्तों में बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी.

मिथुन: नए संपर्क लाभ दिला सकते हैं, कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और धन के लेन-देन में सावधानी बरतें.

कर्क: पुराने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा, परिवार का सहयोग रहेगा और घरेलू खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

सिंह: पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है, नेतृत्व क्षमता निखरेगी और आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें.

कन्या: नया अनुबंध या ऑर्डर मिलने के योग हैं, योजना बनाकर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी और निवेश में जल्दबाजी न करें.

तुला: साझेदारी और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा, घर में खुशियां रहेंगी और दिखावे की खरीदारी से बचना बेहतर होगा.

वृश्चिक: पुराने काम पूरे करने पर ध्यान दें, कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है.

धनु: नए संपर्क कारोबार में फायदा देंगे, करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और रुका धन वापस मिलने के योग हैं.

मकर: पुराने प्रोजेक्ट दोबारा गति पकड़ेंगे, संपत्ति मामलों में प्रगति होगी और मेहनत से करियर में फायदा मिलेगा.

कुंभ: नए विचारों से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग रहेगा और निवेश में सावधानी बरतें.

मीन: अनुभव से लिए फैसले लाभ देंगे, काम में मेहनत अधिक रहेगी और घरेलू खर्चों के साथ अपनी दिनचर्या का भी ध्यान रखें.

आज का उपाय

ये बजरंगबली का दिन है,ऐसे में जरुरतमंदों की मदद करें, आर्थिक या जो संभव मदद हो वो दें. 

आज का लकी कलर

ऑरेंज, पीला

FAQ

  1. भौम प्रदोष व्रत क्या है?
    मंगलवार को पड़ने वाली त्रयोदशी को भौम प्रदोष कहा जाता है.
  2. भौम प्रदोष में किसकी पूजा होती है?
    प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है.
  3. भौम प्रदोष क्यों रखा जाता है?
    कर्ज, भूमि-संपत्ति और मंगल संबंधी परेशानियों से राहत की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है.
  4. भौम प्रदोष पर क्या करना चाहिए?
    शिव पूजा के साथ जरूरतमंदों की यथाशक्ति मदद करना शुभ माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 08 Sep 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Shiv Ji Bhaum Pradosh Vrat 2026
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