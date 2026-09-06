धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरBudh Gochar 2026: बुध का बड़ा राशि परिवर्तन 7 सितंबर 2026 को व्यापार, करियर और शिक्षा में किसे मिलेगा सबसे बड़ा फायदा?

Budh Gochar 2026: बुध का बड़ा राशि परिवर्तन 7 सितंबर 2026 को व्यापार, करियर और शिक्षा में किसे मिलेगा सबसे बड़ा फायदा?

Budh Gochar 2026: 7 सितंबर को बुध का कन्या राशि में महागोचर! व्यापार, शिक्षा और करियर में आएंगे बड़े बदलाव. जानें सभी 12 राशियों का सटीक भविष्यफल और बुध को मजबूत करने के अचूक उपाय.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Sep 2026 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को एक शुभ ग्रह माना जाता है. बुध मिथुन एवं कन्या राशि के स्वामी हैं. यह सूर्य और शुक्र के साथ मित्र भाव, चंद्रमा से शत्रुतापूर्ण और अन्य ग्रहों के प्रति तटस्थ रहते हैं. वैदिक ज्योतिष में बुध देव को वाणी, बुद्धि और व्यापार का दाता कहा जाता है. मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में बुध देव की स्थिति सकारात्मक होती है, वह जातक को व्यावहारिक और वाक्पटु बनाती है, जिससे जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर-जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, बुध ग्रह 7 सितंबर को दोपहर 1:33 बजे सिंह राशि की यात्रा समाप्त करके अपनी स्वराशि और उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे. यहां बुध 26 सितंबर तक रहेंगे और इसके बाद तुला राशि में गोचर कर जाएंगे.

गोचर का समय और स्वरूप

  • गोचर तिथि व समय: 7 सितंबर, दोपहर 1:33 बजे
  • अवधि: 7 सितंबर से 26 सितंबर तक कन्या राशि में
  • विशेष स्थिति: बुध अपनी उच्च राशि में रहेंगे, जिसका प्रभाव युवाओं, बैंकिंग सेक्टर और थोक व्यापार पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा.

बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकटतम और छोटे ग्रह हैं. यह व्यक्ति में बुद्धि, विवेक, हाज़िरजवाबी और हास्य-विनोद का प्रतिनिधित्व करते हैं. इनके अधिदेवता भगवान विष्णु हैं और इन्हें व्यापारियों का रक्षक माना जाता है.

देश-दुनिया और बाजार पर असर

भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, बुध के इस राशि परिवर्तन से निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलेंगे:

व्यापार व अर्थव्यवस्था: बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा. बड़े देशों के बीच आयात-निर्यात बढ़ेगा और नए व्यापारिक समझौते हो सकते हैं. कुछ देशों की करेंसी मजबूत होगी.

बाजार व महंगाई: शेयर बाजार में स्थिरता आएगी, खाद्यान्न वस्तुओं के भाव नियंत्रित होंगे और मूल्य वृद्धि पर रोक लगेगी.

शिक्षा व करियर: विद्यार्थियों के लिए यह समय अध्ययन की दृष्टि से उत्तम रहेगा. शिक्षा क्षेत्र की कमियों को दूर करने के प्रयास होंगे. वकालत और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल समय रहेगा.

कृषि व उद्योग: दूध उत्पादन और सब्जियों की पैदावार बढ़ने से किसानों को लाभ होगा. औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से कीमतों में स्थिरता आएगी.

बुध के अचूक उपाय

कुंडली में बुध कमजोर या पीड़ित स्थिति में हो, तो इन उपायों को करने की सलाह दी जाती है:

  • मां दुर्गा की नियमित आराधना करें.
  • बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और साबुत हरे मूंग का दान करें.
  • बुधवार को भगवान गणेश को सिंदूर और दूर्वा अर्पित करें (11 या 21 गांठ चढ़ाना फलदायी माना गया है).
  • पालक का दान करें.
  • बुधवार को कन्या पूजा कर हरी वस्तुओं का दान करें.

सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि: यात्रा-देशाटन का लाभ मिलेगा. लिए गए निर्णयों और कार्यों की सराहना होगी. विदेश में पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. षड्यंत्रों से सावधान रहें.

वृषभ राशि: संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और प्रेम विवाह के योग बनेंगे. ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी. सरकारी कार्यों की अड़चनें दूर होंगी.

मिथुन राशि: मित्रों और संबंधियों से सुखद समाचार प्राप्त होगा. नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या नया व्यापार शुरू करने के लिए समय अत्यंत अनुकूल है.

कर्क राशि: धर्म और आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी. धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. चुनाव संबंधी निर्णय लेने के लिए समय उपयुक्त है.

सिंह राशि: अपनी वाक्पटुता से कठिन परिस्थितियों को संभाल लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से बचें. परिवार में नए मेहमान के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा.

कन्या राशि: शासन-सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा और उच्चाधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे. सामाजिक पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा.

तुला राशि: धार्मिक कार्यों और तीर्थयात्रा का योग बनेगा. इस अवधि में किसी को भी बड़ा कर्ज देने से बचें. वाद-विवाद और कोर्ट-कचहरी के मामलों को बाहर ही सुलझाने का प्रयास करें.

वृश्चिक राशि: सरकारी विभागों में रुके हुए कार्यों का निपटारा होगा. संतान सुख के योग हैं. विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को सफलता मिल सकती है.

धनु राशि: माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. सरकारी टेंडर के आवेदन के लिए समय अनुकूल है. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों का समाधान होगा और नया वाहन खरीद सकते हैं.

मकर राशि: धर्म और सामाजिक कार्यों में रुचि रहेगी. परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा. विवाह संबंधी बातचीत सफल होगी और नवदंपति को संतान प्राप्ति के योग बनेंगे.

कुंभ राशि: कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें, विरोधी नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं. अपनी रणनीतियों को गोपनीय रखें. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सामाजिक सम्मान या पुरस्कार मिलने के योग हैं.

मीन राशि: वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होंगी और ससुराल पक्ष से संबंध मधुर रहेंगे. साझा व्यापार करने से बचें. सरकारी टेंडर और वाहन खरीद के लिए योग अनुकूल है.

करियर-रिश्तों की उलझन में कृष्ण को क्यों खोज रही Gen Z?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Budh Gochar 2026 Mercury Transit 2026 Share Market Astrology
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ग्रह गोचर
Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को पहनाएं ये दो रंग, शुक्र गोचर से बना खास संयोग
जन्माष्टमी से 48 घंटे पहले बदलेगा शुक्र, बाल गोपाल के श्रृंगार में रखें इस रंग का ध्यान
ग्रह गोचर
सितंबर 2026 में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का महागोचर: जानें किन राशियों पर बरसेगा धन और किसे रहना होगा सतर्क
सावधान! सितंबर में नीच राशि में प्रवेश करेंगे मंगल, 4 ग्रहों के गोचर से इन राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
ग्रह गोचर
सितंबर 2026 में तुला राशि में शुक्र की एंट्री, इन 4 राशियों को मिल सकता है बिछुड़ा प्यार!
सितंबर 2026 में तुला राशि में शुक्र की एंट्री, इन 4 राशियों को मिल सकता है बिछुड़ा प्यार!
ग्रह गोचर
Budh Gochar 2026: आज शाम 7:31 बजे बदलेगी बुध की चाल, 17 दिन न करें ये गलती
आज शाम 7:31 बजे बदलेगी बुध की चाल, 17 दिन न करें ये गलती
Advertisement

वीडियोज

Kharge On PM Modi: विपक्ष पर PM मोदी का बड़ा कटाक्ष, ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे भड़के
UP-Bihar Flood Alert: रौद्र रूप में गंगा..UP -Bihar -Jharkhand में हाहाकार। Flood Alert
Abhishek Malhan ने खोले Roadies Rebirth के राज, Elvish Yadav और Prince Narula पर कही बड़ी बात
Hanuman Ansh की Producer Anupriya Nagar ने खोले फिल्म की सफलता और Baba के चमत्कार के राज
US-IRAN CONFLICT ट्रंप के खतरनाक प्लान से बढ़ा तनाव, ईरान के Pickaxe Mountain पर हमले की धमकी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चेन्नई के दूसरे एयरपोर्ट के लिए विजय सरकार ने 2 जगहों को किया शॉर्टलिस्ट, क्या है पूरा मामला
चेन्नई के दूसरे एयरपोर्ट के लिए विजय सरकार ने 2 जगहों को किया शॉर्टलिस्ट, क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब आपके हाथ में वैध-अवैध...', सहारनपुर मस्जिद मामले पर बोले इमरान प्रतापगढ़ी
'अब आपके हाथ में वैध-अवैध...', सहारनपुर मस्जिद मामले पर बोले इमरान प्रतापगढ़ी
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट
दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट
बॉलीवुड
Miss World 2026 Winner: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
विश्व
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
विश्व
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
ट्रेंडिंग
जर्मन पुलिस के रवैये ने जीता भारतीयों का दिल, वीडियो देख कहेंगे वाह
जर्मन पुलिस के रवैये ने जीता भारतीयों का दिल, वीडियो देख कहेंगे वाह
ऑटो
360 डिग्री के साथ 6 एयरबैग, Tata ने लॉन्च की Osprey SUV, जानें खासियत
360 डिग्री के साथ 6 एयरबैग, Tata ने लॉन्च की Osprey SUV, जानें खासियत
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget