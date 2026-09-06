Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को एक शुभ ग्रह माना जाता है. बुध मिथुन एवं कन्या राशि के स्वामी हैं. यह सूर्य और शुक्र के साथ मित्र भाव, चंद्रमा से शत्रुतापूर्ण और अन्य ग्रहों के प्रति तटस्थ रहते हैं. वैदिक ज्योतिष में बुध देव को वाणी, बुद्धि और व्यापार का दाता कहा जाता है. मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में बुध देव की स्थिति सकारात्मक होती है, वह जातक को व्यावहारिक और वाक्पटु बनाती है, जिससे जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर-जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, बुध ग्रह 7 सितंबर को दोपहर 1:33 बजे सिंह राशि की यात्रा समाप्त करके अपनी स्वराशि और उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे. यहां बुध 26 सितंबर तक रहेंगे और इसके बाद तुला राशि में गोचर कर जाएंगे.

गोचर का समय और स्वरूप

गोचर तिथि व समय: 7 सितंबर, दोपहर 1:33 बजे

7 सितंबर, दोपहर 1:33 बजे अवधि: 7 सितंबर से 26 सितंबर तक कन्या राशि में

7 सितंबर से 26 सितंबर तक कन्या राशि में विशेष स्थिति: बुध अपनी उच्च राशि में रहेंगे, जिसका प्रभाव युवाओं, बैंकिंग सेक्टर और थोक व्यापार पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा.

बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकटतम और छोटे ग्रह हैं. यह व्यक्ति में बुद्धि, विवेक, हाज़िरजवाबी और हास्य-विनोद का प्रतिनिधित्व करते हैं. इनके अधिदेवता भगवान विष्णु हैं और इन्हें व्यापारियों का रक्षक माना जाता है.

देश-दुनिया और बाजार पर असर

भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, बुध के इस राशि परिवर्तन से निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलेंगे:

व्यापार व अर्थव्यवस्था: बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा. बड़े देशों के बीच आयात-निर्यात बढ़ेगा और नए व्यापारिक समझौते हो सकते हैं. कुछ देशों की करेंसी मजबूत होगी.

बाजार व महंगाई: शेयर बाजार में स्थिरता आएगी, खाद्यान्न वस्तुओं के भाव नियंत्रित होंगे और मूल्य वृद्धि पर रोक लगेगी.

शिक्षा व करियर: विद्यार्थियों के लिए यह समय अध्ययन की दृष्टि से उत्तम रहेगा. शिक्षा क्षेत्र की कमियों को दूर करने के प्रयास होंगे. वकालत और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल समय रहेगा.

कृषि व उद्योग: दूध उत्पादन और सब्जियों की पैदावार बढ़ने से किसानों को लाभ होगा. औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से कीमतों में स्थिरता आएगी.

बुध के अचूक उपाय

कुंडली में बुध कमजोर या पीड़ित स्थिति में हो, तो इन उपायों को करने की सलाह दी जाती है:

मां दुर्गा की नियमित आराधना करें.

बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और साबुत हरे मूंग का दान करें.

बुधवार को भगवान गणेश को सिंदूर और दूर्वा अर्पित करें (11 या 21 गांठ चढ़ाना फलदायी माना गया है).

पालक का दान करें.

बुधवार को कन्या पूजा कर हरी वस्तुओं का दान करें.

मेष राशि: यात्रा-देशाटन का लाभ मिलेगा. लिए गए निर्णयों और कार्यों की सराहना होगी. विदेश में पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. षड्यंत्रों से सावधान रहें.

वृषभ राशि: संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और प्रेम विवाह के योग बनेंगे. ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी. सरकारी कार्यों की अड़चनें दूर होंगी.

मिथुन राशि: मित्रों और संबंधियों से सुखद समाचार प्राप्त होगा. नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या नया व्यापार शुरू करने के लिए समय अत्यंत अनुकूल है.

कर्क राशि: धर्म और आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी. धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. चुनाव संबंधी निर्णय लेने के लिए समय उपयुक्त है.

सिंह राशि: अपनी वाक्पटुता से कठिन परिस्थितियों को संभाल लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से बचें. परिवार में नए मेहमान के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा.

कन्या राशि: शासन-सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा और उच्चाधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे. सामाजिक पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा.

तुला राशि: धार्मिक कार्यों और तीर्थयात्रा का योग बनेगा. इस अवधि में किसी को भी बड़ा कर्ज देने से बचें. वाद-विवाद और कोर्ट-कचहरी के मामलों को बाहर ही सुलझाने का प्रयास करें.

वृश्चिक राशि: सरकारी विभागों में रुके हुए कार्यों का निपटारा होगा. संतान सुख के योग हैं. विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को सफलता मिल सकती है.

धनु राशि: माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. सरकारी टेंडर के आवेदन के लिए समय अनुकूल है. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों का समाधान होगा और नया वाहन खरीद सकते हैं.

मकर राशि: धर्म और सामाजिक कार्यों में रुचि रहेगी. परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा. विवाह संबंधी बातचीत सफल होगी और नवदंपति को संतान प्राप्ति के योग बनेंगे.

कुंभ राशि: कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें, विरोधी नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं. अपनी रणनीतियों को गोपनीय रखें. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सामाजिक सम्मान या पुरस्कार मिलने के योग हैं.

मीन राशि: वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होंगी और ससुराल पक्ष से संबंध मधुर रहेंगे. साझा व्यापार करने से बचें. सरकारी टेंडर और वाहन खरीद के लिए योग अनुकूल है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.