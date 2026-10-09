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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरआज शाम शनि बदलेंगे नक्षत्र... साढ़ेसाती झेल रहीं इन 3 राशियों के लिए क्या हैं संकेत

आज शाम शनि बदलेंगे नक्षत्र... साढ़ेसाती झेल रहीं इन 3 राशियों के लिए क्या हैं संकेत

Shani Nakshatra Gochar 2026: आज 9 अक्टूबर को शाम 7:28 बजे शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. जानें कुंभ, मीन और मेष राशि की साढ़ेसाती पर क्या असर होगा.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 09 Oct 2026 08:56 AM (IST)
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Shani Gochar 9 October 2026: आज शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को शाम 7 बजकर 28 मिनट पर शनि अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं. वक्री शनि रेवती नक्षत्र से निकलकर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. खास बात यह है कि उत्तराभाद्रपद के स्वामी स्वयं शनि हैं. इससे पहले शनि 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक इसी नक्षत्र में थे.

अब उनकी वापसी ऐसे समय हो रही है, जब कुंभ, मीन और मेष राशि पर साढ़ेसाती चल रही है. ऐसे में सवाल है कि क्या शनि के इस बदलाव से इन तीन राशियों को राहत मिलेगी या परेशानियां बढ़ेंगी?

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अपने नक्षत्र में शनि की वापसी क्यों महत्वपूर्ण?

ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म, न्याय और अनुशासन का कारक माना गया है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में आता है और इसके स्वामी शनि हैं. इसलिए अपने नक्षत्र में शनि की वापसी को महत्वपूर्ण माना जाता है. इस समय शनि वक्री हैं, इसलिए पुराने फैसलों, अधूरे कामों और जिम्मेदारियों की दोबारा समीक्षा के संकेत मिलते हैं. हालांकि नक्षत्र बदलने से साढ़ेसाती का चरण नहीं बदलता.

कुंभ राशि: साढ़ेसाती के आखिरी चरण में क्या बदलेगा?

कुंभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है. शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में हैं. यह भाव धन, परिवार और वाणी से जुड़ा है. शनि के नक्षत्र परिवर्तन से पुराने आर्थिक मामलों में हलचल हो सकती है. रुका हुआ पैसा, बचत और पारिवारिक खर्च से जुड़े विषय दोबारा सामने आ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपनी आर्थिक योजनाओं पर ध्यान देना होगा. हालांकि साढ़ेसाती अभी समाप्त नहीं होगी.

मीन राशि: क्या शनि का दबाव कम होगा?

मीन राशि वालों पर साढ़ेसाती का दूसरा यानी मध्य चरण चल रहा है. शनि इसी राशि में विराजमान हैं. इसलिए नक्षत्र परिवर्तन का ज्योतिषीय महत्व इस राशि के लिए अधिक है. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. पुराने प्रोजेक्ट या अधूरे फैसले फिर सामने आ सकते हैं. जो लोग नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी से बचना चाहिए. हालांकि केवल इस गोचर के आधार पर नौकरी जाने या बड़ा नुकसान होने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती.

मेष राशि: खर्च बढ़ेंगे या नए अवसर मिलेंगे?

मेष राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है. शनि आपकी राशि से बारहवें भाव में हैं. यह भाव खर्च, विदेश और दूर स्थानों से जुड़ा माना जाता है. इस दौरान पुराने खर्चों और विदेश से जुड़े कामों पर ध्यान देना पड़ सकता है. नौकरी के सिलसिले में स्थान परिवर्तन की योजना भी चर्चा में आ सकती है. आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा.

शनि कब होंगे मार्गी, क्या तब मिलेगी राहत?

शनि 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इससे अटके कामों को आगे बढ़ाने के अवसर बन सकते हैं. लेकिन कुंभ, मीन और मेष राशि की साढ़ेसाती समाप्त नहीं होगी. शनि के प्रभाव का व्यक्तिगत आकलन जन्मकुंडली, चंद्र राशि और दशा के आधार पर ही किया जाना चाहिए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 09 Oct 2026 08:56 AM (IST)
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