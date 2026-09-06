Weekly Love Horoscope: सितंबर 2026 का यह नया सप्ताह (6 से 12 सितंबर) आपके निजी और दांपत्य जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आने वाला है? ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस सप्ताह ग्रहों और नक्षत्रों की चाल सभी 12 राशियों के प्रेम संबंधों, पारिवारिक सौहार्द और वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालने जा रही है. जहां कुछ राशियों के लिए यह समय पुराने विवादों को सुलझाकर रिश्तों में नई मिठास घोलने का रहेगा, वहीं कुछ जातकों को संवाद और समझदारी से काम लेने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, जानिए मेष से लेकर मीन तक का संपूर्ण साप्ताहिक लव राशिफल, लकी अंक, शुभ रंग और रिश्तों को मजबूत बनाने के आसान ज्योतिषीय उपाय.

मेष राशि

इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का माहौल रहेगा और पुराने पारिवारिक विवादों के सुलझने के योग बनेंगे. शादीशुदा लोगों के लिए समय अनुकूल है; आपसी समझ बढ़ेगी, लेकिन बातचीत के दौरान एक-दूसरे की कमियां निकालने से बचें. अविवाहित जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, हालांकि रिश्ते को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी न करें. प्रेमी जोड़ों के बीच तालमेल मजबूत होगा, संवाद बनाए रखें और साथी को कोई उपहार देकर प्रसन्न करें. इस हफ्ते आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लाल रहेगा. अनुकूलता के लिए प्रतिदिन 19 बार "ॐ भौमाय नमः" का जप करें.

वृषभ राशि

प्रेम संबंधों में कुछ निराशा हाथ लग सकती है, फिर भी धैर्य बनाए रखें. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन मनमुटाव से बचने के लिए परिजनों से खुलकर बात करें और बच्चों की भावनाओं का आदर करें. दांपत्य जीवन में शब्दों के चयन में सावधानी बरतें, अन्यथा जीवनसाथी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. सिंगल्स को अपेक्षा के विपरीत प्रतिक्रिया मिलने से हताश होने की बजाय खुद पर ध्यान देना चाहिए. रिश्ते में अहंकार और ईर्ष्या को स्थान न दें. आपका लकी अंक 3 और लकी रंग पीला है. प्रतिदिन "श्री ललिता सहस्रनाम" का पाठ करना लाभकारी रहेगा.

मिथुन राशि

कामकाज की व्यस्तता के कारण आप परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे अपनों की शिकायतें सुननी पड़ सकती हैं. वैवाहिक जीवन में बातचीत की कमी के चलते भावनात्मक दूरी और अकेलापन महसूस हो सकता है, इसलिए साथी से दिल की बात साझा करें. सिंगल जातकों को अभी सही जीवनसाथी के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है; करियर और निजी जीवन में संतुलन बनाएं. प्रेमीजन के लिए नियमित रूप से समय निकालना जरूरी है. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग मैजेंटा रहेगा. मानसिक शांति और संबंधों की मजबूती के लिए प्रतिदिन 41 बार "ॐ नमो नारायण" का जाप करें.

कर्क राशि

पारिवारिक जीवन में छोटी-मोटी बहस संभव है, जिसे बड़ों की सलाह और समझदारी से सुलझाया जा सकता है. दांपत्य जीवन में साथी की अनुचित मांगों पर विवाद करने के बजाय शांत रहकर संवाद करें, ताकि बात मायके जाने जैसी स्थिति तक न पहुंचे. अविवाहित जातकों के लिए आकर्षण तो बढ़ेगा, लेकिन किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें. प्रेम संबंधों में मतभेद होने पर शांति से समाधान निकालें. इस सप्ताह आपका लकी अंक 2 और लकी रंग पीकॉक ब्लू है. शुभ फलों के लिए प्रतिदिन 11 बार "ॐ चंद्राय नमः" का जप करें और सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

सिंह राशि

परिवार में मांगलिक कार्यों की तैयारी शुरू हो सकती है और बड़े-बुजुर्गों का पूरा सहयोग मिलेगा. लंबे समय की गलतफहमियों के बाद जीवनसाथी के साथ नजदीकी और प्रेम बढ़ेगा, जिससे रिश्ता मजबूत होगा. सिंगल्स अपनी निजी बातें हर किसी से साझा न करें और नए संपर्कों में जल्दबाजी से बचें. प्रेमी के साथ तनाव से बचने के लिए रिश्ते की बातें दूसरों से न कहें और साथ में यात्रा की योजना बनाएं. आपका लकी अंक 1 और लकी रंग नारंगी रहेगा. कष्टों से राहत के लिए प्रतिदिन 11 बार "ॐ भास्कराय नमः" का जप करें और रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

घर-परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और बड़ों का स्नेह प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में रोमांस भरपूर रहेगा, लेकिन विलासिता के कारण अपनी जरूरी जिम्मेदारियों को टालने से बचें. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है, हालांकि रिश्ते को स्वीकारने से पहले भरोसा कायम करें. यदि प्रियजन नाराज हैं, तो प्यार भरे शब्दों और उपहार से उन्हें मनाएं. इस हफ्ते आपका लकी अंक 7 और लकी रंग लेमन यलो है. संबंधों में मिठास के लिए रोजाना 41 बार "ॐ नमो नारायणाय" का जप करें.

तुला राशि

पारिवारिक वातावरण में मधुरता और सकारात्मकता बनी रहेगी, किसी मांगलिक आयोजन की चर्चा हो सकती है. वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद और रोमांटिक रहेगा; जीवनसाथी की ओर से कोई खास सरप्राइज मिल सकता है जो रिश्ते को नई ऊर्जा देगा. सिंगल्स की किसी सामाजिक कार्यक्रम में खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जो भविष्य में जीवनसाथी बन सकता है. प्रेम संबंधों में साथी के विचारों का सम्मान करें और छोटी गलतियों को नजरअंदाज करें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग गुलाबी रहेगा. प्रतिदिन 33 बार "ॐ भार्गवाय नमः" का जप करना शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशि

परिवार में सुख-शांति और आपसी सहयोग बना रहेगा, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी. जीवनसाथी से भावनात्मक और आर्थिक सहयोग मिलेगा, जिससे पुराना तनाव मिट जाएगा और दांपत्य जीवन का सुख चरम पर रहेगा. सिंगल्स के लिए समय अनुकूल है, लेकिन व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें और कोई भी फैसला हड़बड़ाहट में न लें. प्रेमी जोड़े पुरानी बातों को भुलाकर नई शुरुआत करें. इस सप्ताह आपका लकी अंक 5 और लकी रंग लाल है. शुभता के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और चोला अर्पित करें.

धनु राशि

घर के सदस्यों के साथ सद्भाव रहेगा और बड़े-बुजुर्ग महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करेंगे. दांपत्य जीवन में साथी से कोई महत्वपूर्ण बात न छिपाएं, अन्यथा किसी तीसरे के माध्यम से पता चलने पर अविश्वास पनप सकता है. प्रेम संबंधों को फिलहाल परिजनों से साझा न करें, सही समय की प्रतीक्षा करें. सिंगल्स की नई मुलाकातें रोमांचक रहेंगी, पर दिल की बात कहने में जल्दबाजी न करें. इस सप्ताह आपका लकी अंक 3 तथा लकी रंग जामुनी व पीला रहेगा. प्रतिदिन 21 बार "ॐ गुरवे नमः" का जप करना अत्यंत लाभकारी रहेगा.

मकर राशि

पारिवारिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, इसलिए धैर्य रखें और बड़ों की सलाह का पालन करें. वैवाहिक जीवन में साथी को खुश करने के नए तरीके उलटे पड़ सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है; क्रोध में आकर कोई कठोर फैसला न लें. नए प्रेम संबंध शुरू करने के लिए ग्रह-स्थिति अनुकूल नहीं है, अतः प्रपोज करने से बचें. प्रेमी के साथ कड़वे शब्दों का इस्तेमाल न करें और अपनी गलती स्वीकारें. आपका लकी अंक 8 और लकी रंग नीला है. शनिवार को दिव्यांगजनों को भोजन कराएं और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

परिवार में एकजुटता और स्नेह का माहौल रहेगा, बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा. जीवनसाथी के साथ लंबे समय बाद सुकून भरा वक्त बिताने का मौका मिलेगा, साथी को फूल या पसंदीदा किताब देकर खुश करें और कहीं घूमने जाएं. अविवाहित जातकों की नजदीकियां बढ़ेंगी, हालांकि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोस्तों की राय लें. प्रेम जीवन में पुरानी खराब आदतों को सुधारें और मनमुटाव सिर्फ बातचीत से हल करें. आपका लकी अंक 8 और लकी रंग पर्पल रहेगा. रोजाना 44 बार "ॐ मन्दाय नमः" का जप करें.

मीन राशि

घर-परिवार में आनंद और सुख-शांति का माहौल रहेगा; किसी मुद्दे पर अपनी राय शांतिपूर्वक रखें. शादीशुदा लोग जीवनसाथी के साथ बाहर घूमने या डिनर का आनंद लेंगे, जिससे रिश्ते में नया उत्साह आएगा. सिंगल्स की मुलाकात किसी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है, फिर भी सामने वाले को समझने के लिए पूरा समय दें. प्रेम जीवन में बिना वजह का शक और डर त्यागकर खुलकर संवाद करें. इस हफ्ते आपका लकी अंक 6 और लकी रंग क्रीम है. वैवाहिक सुख में वृद्धि के लिए गुरुवार के दिन जरूरतमंदों को भोजन का दान करें.

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