Shukra Vakri 2026: कार पसंद कर ली. बुकिंग का पैसा भी दे दिया. अब डिलीवरी से पहले किसी ने कह दिया, शुक्र वक्री हो गया है, अभी गाडी मत लेना. क्या सच में खरीदारी रोक देनी चाहिए? शादी के लिए गहने लेने हैं तो क्या उसके लिए भी इंतजार जरूरी है?

सिर्फ शुक्र के वक्री होने से हर नई कार, ज्वेलरी या महंगी चीज की खरीदारी अशुभ नहीं हो जाती. खरीदारी का मुहूर्त कई बातों को देखकर तय होता है. एक ग्रह की चाल के आधार पर सभी लोगों को एक जैसा फैसला सुनाना अधूरी ज्योतिषीय सलाह है.

हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्र 3 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:45 बजे वक्री और 14 नवंबर को सुबह 5:57 बजे मार्गी होगा. ये समय भारतीय मानक समय के अनुसार हैं.

शुक्र का नाम आते ही खरीदारी की चिंता क्यों?

ज्योतिषीय परंपरा में शुक्र को सुंदरता, आभूषण, आराम और भौतिक सुखों से जोडा जाता है. इसलिए नई कार या लग्जरी सामान खरीदने की चर्चा में शुक्र की स्थिति देखी जाती है.

लेकिन यहां एक फर्क समझना जरूरी है. किसी वस्तु का कारक ग्रह होना और उसके वक्री होते ही उस वस्तु की खरीद पर रोक लग जाना, दो अलग बातें हैं. शुक्र वक्री है, इसलिए खरीदी गई हर चीज नुकसान देगी जैसे दावे को निश्चित नियम मानना सही नहीं है.

वाहन खरीदने का मुहूर्त कैसे देखा जाता है?

हिंदू पंचांग की वाहन खरीद मुहूर्त पद्धति में वार, तिथि और नक्षत्र की शुद्धि देखी जाती है. इसके बाद उपयुक्त लग्न से समय को मजबूत करने और मुहूर्त में राहुकाल पडने पर उससे बचने की सलाह दी गई है. समय शहर के अनुसार बदलता है. यानी केवल शुक्रवार होना या शुक्र का मार्गी होना पर्याप्त नहीं है.

इसीलिए कोई व्यक्ति मुहूर्त का पालन करना चाहता है तो उसे खरीदारी की तय तारीख और अपने शहर का पंचांग देखना चाहिए. किसी पोस्ट में बताया गया समय पूरे देश के लिए लागू नहीं होता.

वक्री और अस्त को एक न समझें

वक्री होने का अर्थ है कि पृथ्वी से देखने पर ग्रह की चाल पीछे जाती हुई दिखाई देती है. अस्त होने का संबंध सूर्य के निकट आने और ग्रह की दृश्यता से है.

इन दोनों स्थितियों को मिलाकर शुक्र खराब है, सब शुभ काम बंद कहना भ्रम पैदा करता है. विवाह, वाहन खरीद और सामान्य सामान लेने के नियम भी बिना जांचे एक-दूसरे पर लागू नहीं करने चाहिए.

कार बुक है तो अब क्या करें?

सिर्फ वक्री होने की खबर सुनकर बुकिंग रद्द करने की जरूरत नहीं है. पहले समझें कि आपकी चिंता किस बात की है. मुहूर्त की आस्था है तो डिलीवरी का स्थानीय समय जांचें. खरीदारी को लेकर संदेह है तो गाडी, कुल कीमत, भुगतान की शर्तें और जरूरी कागजात दोबारा देखें.

बुकिंग, भुगतान और डिलीवरी अलग चरण हैं. सलाह लेते समय साफ बताएं कि इनमें से किस काम का समय तय करना है.

ज्वेलरी और महंगे सामान के लिए क्या समझें?

शादी की जरूरी ज्वेलरी और अचानक पसंद आया महंगा हार, दोनों की जरूरत अलग है. केवल डर के कारण जरूरी खरीद टालना और केवल ऑफर देखकर गैरजरूरी खरीद करना, दोनों से बचें.

ज्वेलरी में शुद्धता, वजन, मेकिंग चार्ज और वापसी की शर्तें समझें. महंगे फोन या दूसरे सामान में उपयोग और वारंटी देखें. ये जांच हर तारीख पर काम आती है.

शुक्र वक्री होने को खरीदारी पर पूरी रोक समझना सही नहीं है. आस्था के अनुसार मुहूर्त चुनें, लेकिन वस्तु की गुणवत्ता और अपनी जरूरत की जांच भी करें. ग्रह की चाल खरीदारी खराब होने का प्रमाण नहीं है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.