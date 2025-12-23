Budh Gochar 2025: बुध का गोचर 29 दिसंबर को, मिथुन राशि वालों के लव लाइफ और सेहत में लाएगा बदलाव
Budh Gochar 2025: बुध का गोचर 29 दिसंबर 2025 को है. बुध के राशि परिवर्तन से राशियों के व्यापार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है. जानें बुध का गोचर मिथुन राशि वालों पर क्या असर डालेगा.
Budh Gochar in December 2025: इस साल बुध का अंतिम गोचर 29 दिसंबर 2025 को होने वाला है. ग्रहों के राजकुमार बुध इस दिन वृश्चिक राशि से निकलकर गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी 2026 तक बुध यहीं रहेंगे. इसके अलावा सूर्य, मंगल और शुक्र पहले से ही धनु राशि में विराजमान है. ऐसे में चार ग्रहों की युति से चतुर्ग्रही योग बनेगा.
साथ ही बुध-गुरु का परिवर्तन नामक राजयोग भी बन रहा है. बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं. जब भी बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है. बुध का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों पर क्या असर करेगा यहां देखें.
जन्म कुंडली में बुध की स्थिति व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है. यूँ तो बुध से प्रभावित जातक शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन मानसिक रुप से बहुत उर्वरक और तेज दिमाग वाले होते हैं जो अपने बड़े से बड़े विरोधी का सामना करने की हिम्मत रखते हैं.
मिथुन राशि - बुध आपकी राशि व 4th हाउस के लॉर्ड होकर 7th हाउस में विराजित है.
- बिजनेस एसेट और प्रोजेक्ट में इजाफा होगा.
- प्रोफेशनल लाइफ और ग्रोथ उपर की और जाऐगा और जल्द ही कुछ खुशखबरी मिल सकती है.
- लव लाइफ में पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है, शब्दों का चयन सोच समझ कर करे.
- छात्रों के लिए समय अनुकुल है उम्मीद के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे.
- स्वास्थ संबंधित पूरानी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा.
उपाय- बुधवार के दिन हरा कपड़ा 1 मीटर, खड़े मूंग 250 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, नारियल, पूजा की सुपारी, गुड़ 250 ग्राम, सिंदूर की पूड़ी, गणेश अथर्वशीर्ष की पुस्तक।
Rahu Gochar 2026: साल 2026 में राहु का डबल गेम, मिथुन समेत 3 राशियों की नैया होगी पार, तो 2 राशियों पर गिरेगी गाज
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL