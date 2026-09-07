Aaj Ka Meen Rashifal 7 September 2026: 7 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 05:05 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 06:14 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वरीयान योग और आपकी राशि मीन होने के कारण दोपहर 01:32 के बाद बुध के कन्या राशि में प्रवेश करते ही बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 12:38 बजे के बाद आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी आकस्मिक धन लाभ, संतान, बुद्धि, रचनात्मक प्रतिभा, नए अनुबंध व उच्च विवेक स्थान) में संचार करेंगे (कर्क राशि में गोचर करेंगे). 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको किसी अप्रत्याशित स्रोत से अचानक धन लाभ (Sudden Financial Gain) हो सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए आय के नए मार्ग खोलने और विदेशी संपर्कों से लाभ उठाने का रहेगा. ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में बना हुआ है, जिसके चलते विदेशी व्यापार, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े कारोबारियों को अपनी अपेक्षा के अनुसार निरंतर आर्थिक फायदा मिलता रहेगा. वरीयान योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से आपकी कुल इनकम में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. बिजनेसमैन को परिवार के किसी प्रभावशाली रिलेटिव (रिश्तेदार) के माध्यम से कुछ नए और बड़े व्यावसायिक सौदे हासिल हो सकते हैं, जो आपके बिजनेस को बाजार में एक नई पहचान और विस्तार दिलाएंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों में बदलाव और आत्मविश्वास की पुनर्बहाली का रहेगा. दैनिक कार्यों के ढर्रे के चलते एंप्लॉयड पर्सन को काम के सिलसिले में मन में कुछ नीरसता और बोरियत का अनुभव हो सकता है. वर्कप्लेस पर आप वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, प्रबंधन द्वारा उसके अतिरिक्त आपको कोई दूसरा नया कार्य या प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है. ऑफिस में सीनियर और बॉस के सकारात्मक मार्गदर्शन व सपोर्ट से आपके भीतर खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः जागृत होगा. नए जुड़े कर्मचारियों (New Employed Person) को वर्तमान की मौज-मस्ती छोड़ अपने आने वाले दीर्घकालिक करियर और फ्यूचर के बारे में गंभीरता से योजना बनानी चाहिए.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज अजा एकादशी का पावन दिन नई उम्मीदें लेकर आया है. इस बात को गहराई से समझें कि जीवन में परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं; इसलिए धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें. जो जातक अविवाहित (Unmarried) हैं, उनके लिए आज विवाह से संबंधित बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकती है और किसी अच्छे रिश्ते पर मुहर लगने के योग बनेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन समय प्रबंधन और पूरी एकाग्रता बरतने का है. छात्र व्यर्थ के कामों में समय बिल्कुल न गंवाते हुए अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करें; किसी भी प्रकार की लापरवाही या आलस्य के चलते आपका आगामी परीक्षा परिणाम गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है.

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण से बौद्धिक ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, कार्यक्षेत्र की नीरसता के कारण मानसिक थकान या आलस्य की अनुभूति हो सकती है. अजा एकादशी के दिन पूर्ण सात्विक और पौष्टिक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और मन को तरोताजा रखें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: अजा एकादशी और सोमवार के पावन महासंयोग पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल, पीले पुष्प व केसर अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल, पीले वस्त्र या भोजन का दान करें; इससे 5वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, भद्र व गजकेसरी योग से अचानक धन लाभ होगा, विदेशी व्यापार चमकेगा और विवाह संबंधी चर्चाएं सफल होंगी.

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