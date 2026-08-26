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रक्षाबंधन पर राशि अनुसार भाई के लिए चुने राखी का रंग, देखें क्या मिलते हैं लाभ

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने के लिए ट्रेंडिंग के अलावा राशि अनुसार राखी का रंग भी पसंद कर सकते हैं. ज्योतिष शास्त्र में रंगों का विशेष महत्व बताया गया है इससे क्या लाभ मिलता है जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 26 Aug 2026 03:57 PM (IST)
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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को है. इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं. राखी का रंग सिर्फ पसंद का विषय नहीं है बल्कि ज्योतिष में रंगों का संबंध ग्रहों और राशियों से भी बताया गया है.

ऐसे में भाई की राशि के अनुसार राखी का रंग चुनना उसके जीवन के लिए शुभ हो सकताहै, सही रंग का चुनाव सकारात्मक ऊर्जा और शुभ भावनाओं का प्रतीक माना जाता है.

  • मेष और वृश्चिक राशि -  भाई की राशि मेष है तो लाल, मैहरून या नारंगी रंग की राखी शुभ होती है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार ये रंग साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास से जुड़े हैं. भाई के उत्साह और कार्यक्षमता में सकारात्मकता की कामना के लिए यह रंग चुना जा सकता है.
  • वृषभ और तुला राशि - वृषभ राशि वालों के लिए क्रीम या हल्के गुलाबी रंग की राखी चुनना शुभ माना जाता है. इसे भाई के कलाई पर बांधकर उसके जीवन में सुख-सुविधा और रिश्तों में मधुरता की कामना की जा सकती है.
  • मिथुन और कन्या राशि - मिथुन वालों के लिए हरे रंग की राखी शुभ रहेगी. हरा रंग बुद्धि, संवाद और सीखने की क्षमता से जोड़ा जाता है. ये भाई के करियर और निर्णय क्षमता के लिए सकारात्मक हो सकता है.
  • कर्क राशि - कर्क वालों के लिए सिल्वर रंग की राखी सही रहेगी. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है. चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक माना जाता है, इसलिए यह रंग मानसिक शांति प्रदान करता है. 
  • सिंह राशि - सुनहरी, नारंगी या लाल रंग की राखी सिंह वाले लोगों के लिए शुभ होती है.. ज्योतिष में सूर्य आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है.
  • धनु और मीन राशि - धनु राशि वालों के लिए पीले या हल्के सुनहरे रंग की राखी शुभ रहेगी.ये  रंग उन्नति और सकारात्मकता लाता है. 
  • मकर और कुंभ राशि - गहरे नीले, नेवी ब्लू या काले रंग की राखी ज्योतिषीय दृष्टि से खास मानी जाती है. ये रंग स्थिरता, अनुशासन और धैर्य से जुड़े माने जाते हैं.

FAQ

  1. क्या राशि के अनुसार राखी का रंग चुनने से भाई की किस्मत बदल सकती है?
    ज्योतिषीय मान्यता में रंगों को ग्रहों की ऊर्जा से जोड़ा जाता है, इसलिए राशि के अनुकूल रंग को शुभ माना जाता है. हालांकि केवल राखी का रंग बदलने से भाग्य बदलने की बात शास्त्रों में निश्चित रूप से नहीं कही गई है.
  2. क्या भाई को पसंद न होने वाला राशि वाला रंग ही राखी में चुनना चाहिए?
    ऐसा जरूरी नहीं है. अगर भाई को किसी रंग से परेशानी या नापसंदगी है तो उसकी पसंद का दूसरा रंग चुना जा सकता है. ज्योतिषीय रंग का उद्देश्य शुभ भावना और सकारात्मकता से जुड़ा है, इसे बाध्यता नहीं माना जाना चाहिए.
  3. क्या राखी में एक से ज्यादा शुभ रंग शामिल किए जा सकते हैं?
    हां, बहन ऐसी राखी चुन सकती है जिसमें भाई की राशि से जुड़े शुभ रंग के साथ अन्य रंग भी हों. ज्योतिष में रंगों को प्रतीकात्मक रूप से देखा जाता है, इसलिए राखी का डिजाइन या उसमें कई रंग होना अपने आप में अशुभ नहीं माना जाता.
  4. क्या राशि के अनुसार राखी चुनते समय ग्रह के स्वामी को देखना जरूरी है?
    राशि के अनुसार रंग चुनने की ज्योतिषीय पद्धति में सामान्यतः राशि स्वामी और उससे जुड़े रंगों को आधार माना जाता है. लेकिन केवल इसी आधार पर राखी का चुनाव करना अनिवार्य नहीं है. इसे भाई के लिए शुभकामना व्यक्त करने के एक ज्योतिषीय तरीके के रूप में अपनाया जा सकता है.

राखी बांधते समय भाई किस दिशा में बैठे? ग्रहण के दिन जान लें नियम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 26 Aug 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Rakhi 2026 Raksha Bandhan 2026
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