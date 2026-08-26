रक्षाबंधन पर राशि अनुसार भाई के लिए चुने राखी का रंग, देखें क्या मिलते हैं लाभ
Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने के लिए ट्रेंडिंग के अलावा राशि अनुसार राखी का रंग भी पसंद कर सकते हैं. ज्योतिष शास्त्र में रंगों का विशेष महत्व बताया गया है इससे क्या लाभ मिलता है जानें.
Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को है. इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं. राखी का रंग सिर्फ पसंद का विषय नहीं है बल्कि ज्योतिष में रंगों का संबंध ग्रहों और राशियों से भी बताया गया है.
ऐसे में भाई की राशि के अनुसार राखी का रंग चुनना उसके जीवन के लिए शुभ हो सकताहै, सही रंग का चुनाव सकारात्मक ऊर्जा और शुभ भावनाओं का प्रतीक माना जाता है.
- मेष और वृश्चिक राशि - भाई की राशि मेष है तो लाल, मैहरून या नारंगी रंग की राखी शुभ होती है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार ये रंग साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास से जुड़े हैं. भाई के उत्साह और कार्यक्षमता में सकारात्मकता की कामना के लिए यह रंग चुना जा सकता है.
- वृषभ और तुला राशि - वृषभ राशि वालों के लिए क्रीम या हल्के गुलाबी रंग की राखी चुनना शुभ माना जाता है. इसे भाई के कलाई पर बांधकर उसके जीवन में सुख-सुविधा और रिश्तों में मधुरता की कामना की जा सकती है.
- मिथुन और कन्या राशि - मिथुन वालों के लिए हरे रंग की राखी शुभ रहेगी. हरा रंग बुद्धि, संवाद और सीखने की क्षमता से जोड़ा जाता है. ये भाई के करियर और निर्णय क्षमता के लिए सकारात्मक हो सकता है.
- कर्क राशि - कर्क वालों के लिए सिल्वर रंग की राखी सही रहेगी. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है. चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक माना जाता है, इसलिए यह रंग मानसिक शांति प्रदान करता है.
- सिंह राशि - सुनहरी, नारंगी या लाल रंग की राखी सिंह वाले लोगों के लिए शुभ होती है.. ज्योतिष में सूर्य आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है.
- धनु और मीन राशि - धनु राशि वालों के लिए पीले या हल्के सुनहरे रंग की राखी शुभ रहेगी.ये रंग उन्नति और सकारात्मकता लाता है.
- मकर और कुंभ राशि - गहरे नीले, नेवी ब्लू या काले रंग की राखी ज्योतिषीय दृष्टि से खास मानी जाती है. ये रंग स्थिरता, अनुशासन और धैर्य से जुड़े माने जाते हैं.
FAQ
- क्या राशि के अनुसार राखी का रंग चुनने से भाई की किस्मत बदल सकती है?
ज्योतिषीय मान्यता में रंगों को ग्रहों की ऊर्जा से जोड़ा जाता है, इसलिए राशि के अनुकूल रंग को शुभ माना जाता है. हालांकि केवल राखी का रंग बदलने से भाग्य बदलने की बात शास्त्रों में निश्चित रूप से नहीं कही गई है.
- क्या भाई को पसंद न होने वाला राशि वाला रंग ही राखी में चुनना चाहिए?
ऐसा जरूरी नहीं है. अगर भाई को किसी रंग से परेशानी या नापसंदगी है तो उसकी पसंद का दूसरा रंग चुना जा सकता है. ज्योतिषीय रंग का उद्देश्य शुभ भावना और सकारात्मकता से जुड़ा है, इसे बाध्यता नहीं माना जाना चाहिए.
- क्या राखी में एक से ज्यादा शुभ रंग शामिल किए जा सकते हैं?
हां, बहन ऐसी राखी चुन सकती है जिसमें भाई की राशि से जुड़े शुभ रंग के साथ अन्य रंग भी हों. ज्योतिष में रंगों को प्रतीकात्मक रूप से देखा जाता है, इसलिए राखी का डिजाइन या उसमें कई रंग होना अपने आप में अशुभ नहीं माना जाता.
- क्या राशि के अनुसार राखी चुनते समय ग्रह के स्वामी को देखना जरूरी है?
राशि के अनुसार रंग चुनने की ज्योतिषीय पद्धति में सामान्यतः राशि स्वामी और उससे जुड़े रंगों को आधार माना जाता है. लेकिन केवल इसी आधार पर राखी का चुनाव करना अनिवार्य नहीं है. इसे भाई के लिए शुभकामना व्यक्त करने के एक ज्योतिषीय तरीके के रूप में अपनाया जा सकता है.
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