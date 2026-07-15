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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSwapna Shastra: सपने में दिखें ये 5 चीजें तो समझिए आने वाला है धन लाभ, स्वप्न शास्त्र में बताए गए हैं शुभ संकेत

Swapna Shastra: सपने में दिखें ये 5 चीजें तो समझिए आने वाला है धन लाभ, स्वप्न शास्त्र में बताए गए हैं शुभ संकेत

Swapna Shastra के अनुसार कुछ सपनों को धन, समृद्धि और शुभ समाचार का संकेत माना जाता है. जानिए ऐसे 5 सपनों के बारे में, जिन्हें शुभ माना गया है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 15 Jul 2026 04:13 PM (IST)
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Swapna Shastra: सनातन परंपरा में स्वप्न शास्त्र का विशेष महत्व माना गया है. धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को आने वाले कुछ शुभ और अशुभ संकेत सपनों के माध्यम से भी मिल सकते हैं. हालांकि, हर सपना भविष्य का संकेत नहीं माना जाता, लेकिन स्वप्न शास्त्र में कुछ विशेष सपनों को सुख, समृद्धि और धन लाभ से जोड़कर देखा गया है.

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, स्वप्न शास्त्र में सपनों की व्याख्या व्यक्ति की परिस्थितियों, समय और मानसिक स्थिति के अनुसार भी की जाती है. इसलिए किसी भी सपने को निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जाना चाहिए.

सपने में कमल का फूल दिखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि सपने में खिला हुआ कमल दिखाई दे, तो इसे माता लक्ष्मी की कृपा और आर्थिक उन्नति का शुभ संकेत माना जाता है. मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति को जल्द ही कोई शुभ समाचार या आर्थिक अवसर मिल सकता है.

सोना या आभूषण दिखाई देना

यदि सपने में सोना, आभूषण या चमकदार धातु दिखाई दे, तो इसे भी शुभ माना गया है. स्वप्न शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार यह धन, सम्मान और नए अवसर मिलने का संकेत हो सकता है.

हाथी का दर्शन होना

हाथी को भगवान गणेश और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है. यदि सपने में शांत और सफेद हाथी दिखाई दे, तो इसे सुख-समृद्धि, पद-प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ का संकेत माना जाता है.

साफ बहता हुआ पानी दिखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार साफ और निर्मल बहता हुआ पानी सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. कई परंपराओं में इसे आर्थिक स्थिति में सुधार का भी संकेत माना गया है.

मंदिर या भगवान के दर्शन होना

यदि सपने में किसी मंदिर, भगवान की मूर्ति, पूजा या दीपक का दर्शन हो, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा सपना जीवन में शुभ अवसर, बाधाओं से राहत और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे सकता है.

क्या हर सपना सच होता है?

डा. अनीष व्यास का कहना है कि हर सपना भविष्य का संकेत नहीं होता. कई बार दिनभर की घटनाएं, तनाव, इच्छाएं और मानसिक स्थिति भी सपनों को प्रभावित करती हैं. इसलिए केवल एक सपना देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है.

स्वप्न शास्त्र क्या सलाह देता है?

यदि आपको कोई शुभ सपना दिखाई दे, तो उसे सकारात्मक संकेत मानते हुए अपने कर्म, मेहनत और ईमानदारी पर ध्यान देना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित पूजा, दान और सकारात्मक सोच जीवन में शुभ फल प्राप्त करने में सहायक मानी जाती है.

यह भी पढ़े- Jagannath Rath Yatra 2026: रथ की रस्सी खींचने से पहले जान लें ये नियम, क्यों मनाई जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 15 Jul 2026 04:07 PM (IST)
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Dream Astrology Swapna Shastra Dream Meaning Wealth Dreams Money Signs Lucky Dreams
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