Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को लगने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों के बीच चर्चा तेज है. हर बार ग्रहण के दौरान यह सवाल उठता है कि क्या इसका प्रभाव केवल व्यक्ति के जीवन और राशियों पर पड़ता है या फिर अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार जैसी गतिविधियों पर भी देखने को मिल सकता है. इसी वजह से कई निवेशक भी यह जानना चाहते हैं कि क्या ग्रहण के दिन निवेश रणनीति में कोई बदलाव करना चाहिए.

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है. कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में ग्रहण को सामूहिक मनोविज्ञान, बाजार की धारणा और अनिश्चितता से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, इसे शेयर बाजार की दिशा तय करने वाला निश्चित संकेत नहीं माना जा सकता.

क्या कहते हैं ज्योतिष?

वैदिक ज्योतिष में सूर्य शासन, नेतृत्व, प्रशासन और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है. ग्रहण के समय कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि लोगों की मानसिकता और निर्णय लेने की प्रवृत्ति में अस्थायी बदलाव देखने को मिल सकता है. इसी आधार पर कुछ लोग शेयर बाजार में भी उतार-चढ़ाव की संभावना की चर्चा करते हैं.

हालांकि, यह एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण है और इसका कोई सार्वभौमिक वित्तीय नियम या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

शेयर बाजार वास्तव में किन कारणों से चलता है?

वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार शेयर बाजार की दिशा मुख्य रूप से इन कारकों से प्रभावित होती है-

कंपनियों के तिमाही नतीजे

RBI और अन्य केंद्रीय बैंकों की नीतियां

महंगाई और ब्याज दरें

विदेशी निवेशकों (FII) की गतिविधियां

वैश्विक आर्थिक घटनाएं

भू-राजनीतिक परिस्थितियां

निवेशकों का विश्वास और बाजार की धारणा

यानी किसी एक खगोलीय घटना के आधार पर बाजार की दिशा तय नहीं की जा सकती.

क्या निवेशकों को रणनीति बदलनी चाहिए?

डा. अनीष व्यास का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष में आस्था रखता है, तो वह ग्रहण के समय आध्यात्मिक साधना, मंत्र जाप या ध्यान कर सकता है. लेकिन निवेश से जुड़े फैसले हमेशा आर्थिक विश्लेषण, जोखिम क्षमता और प्रमाणित वित्तीय सलाह के आधार पर ही लेने चाहिए.

निवेशकों के लिए 5 जरूरी बातें

ग्रहण के आधार पर घबराकर निवेश निर्णय न लें.

किसी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें.

निवेश से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करें.

लंबी अवधि की रणनीति पर ध्यान दें.

जरूरत पड़ने पर SEBI-पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श लें.

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