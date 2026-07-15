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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSurya Grahan 2026: शेयर बाजार में किया है निवेश? सूर्य ग्रहण से पहले जान लें मार्केट पर क्या होगा असर

Surya Grahan 2026: शेयर बाजार में किया है निवेश? सूर्य ग्रहण से पहले जान लें मार्केट पर क्या होगा असर

Surya Grahan 2026: क्या सूर्य ग्रहण से प्रभावित होगा शेयर बाजार? ज्योतिषीय संकेतों से जानिए ग्रहण से पहले मार्केट पर होने वाले असर का सच, ताकि निवेशक हानि से बच सकें

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 15 Jul 2026 03:24 PM (IST)
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Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को लगने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों के बीच चर्चा तेज है. हर बार ग्रहण के दौरान यह सवाल उठता है कि क्या इसका प्रभाव केवल व्यक्ति के जीवन और राशियों पर पड़ता है या फिर अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार जैसी गतिविधियों पर भी देखने को मिल सकता है. इसी वजह से कई निवेशक भी यह जानना चाहते हैं कि क्या ग्रहण के दिन निवेश रणनीति में कोई बदलाव करना चाहिए.

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है. कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में ग्रहण को सामूहिक मनोविज्ञान, बाजार की धारणा और अनिश्चितता से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, इसे शेयर बाजार की दिशा तय करने वाला निश्चित संकेत नहीं माना जा सकता.

क्या कहते हैं ज्योतिष?

वैदिक ज्योतिष में सूर्य शासन, नेतृत्व, प्रशासन और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है. ग्रहण के समय कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि लोगों की मानसिकता और निर्णय लेने की प्रवृत्ति में अस्थायी बदलाव देखने को मिल सकता है. इसी आधार पर कुछ लोग शेयर बाजार में भी उतार-चढ़ाव की संभावना की चर्चा करते हैं.

हालांकि, यह एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण है और इसका कोई सार्वभौमिक वित्तीय नियम या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

शेयर बाजार वास्तव में किन कारणों से चलता है?

वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार शेयर बाजार की दिशा मुख्य रूप से इन कारकों से प्रभावित होती है-

  • कंपनियों के तिमाही नतीजे
  • RBI और अन्य केंद्रीय बैंकों की नीतियां
  • महंगाई और ब्याज दरें
  • विदेशी निवेशकों (FII) की गतिविधियां
  • वैश्विक आर्थिक घटनाएं
  • भू-राजनीतिक परिस्थितियां
  • निवेशकों का विश्वास और बाजार की धारणा

यानी किसी एक खगोलीय घटना के आधार पर बाजार की दिशा तय नहीं की जा सकती.

क्या निवेशकों को रणनीति बदलनी चाहिए?

डा. अनीष व्यास का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष में आस्था रखता है, तो वह ग्रहण के समय आध्यात्मिक साधना, मंत्र जाप या ध्यान कर सकता है. लेकिन निवेश से जुड़े फैसले हमेशा आर्थिक विश्लेषण, जोखिम क्षमता और प्रमाणित वित्तीय सलाह के आधार पर ही लेने चाहिए.

निवेशकों के लिए 5 जरूरी बातें

  • ग्रहण के आधार पर घबराकर निवेश निर्णय न लें.
  • किसी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें.
  • निवेश से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करें.
  • लंबी अवधि की रणनीति पर ध्यान दें.
  • जरूरत पड़ने पर SEBI-पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 15 Jul 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Investment Stock Market Stock Market Stock Market Astrology SHARE MARKET Solar Eclipse 2026 Surya Grahan 2026
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