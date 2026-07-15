FIFA World Cup 2026 जैसे बड़े टूर्नामेंट में पूरी दुनिया की नजर स्टार खिलाड़ियों और उनकी टीमों पर रहती है. ऐसे मुकाबलों में जीत और हार का फैसला खिलाड़ियों की मेहनत, फिटनेस, रणनीति, मानसिक मजबूती और टीमवर्क से होता है. हालांकि, ज्योतिष में रुचि रखने वाले कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि क्या किसी खिलाड़ी की राशि उसके व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और खेल शैली पर प्रभाव डाल सकती है?

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, वैदिक ज्योतिष में राशि व्यक्ति के स्वभाव और प्रवृत्तियों के बारे में कुछ सामान्य संकेत दे सकती है, लेकिन किसी मैच के नतीजे या खिलाड़ी की सफलता का निश्चित आधार नहीं होती.

किसी भी मुकाबले का परिणाम खिलाड़ियों के प्रदर्शन, रणनीति और मैदान पर लिए गए फैसलों पर निर्भर करता है. आइए जानते हैं कि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार किन राशियों में ऐसे गुण माने जाते हैं, जो बड़े मुकाबलों में खिलाड़ियों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं.

मेष राशि: आक्रामक खेल और जीत का जुनून

मेष राशि का स्वामी मंगल माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस राशि के लोग साहसी, ऊर्जावान और चुनौती स्वीकार करने वाले होते हैं. खेलों में इन्हें आक्रामक रणनीति अपनाने वाला माना जाता है.

सिंह राशि: दबाव में भी दिखाते हैं नेतृत्व

सिंह राशि का स्वामी सूर्य है. इस राशि के लोगों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता अधिक मानी जाती है. बड़े मैचों में टीम का नेतृत्व करना और दबाव में शांत रहना इनकी विशेषता मानी जाती है.

वृश्चिक राशि: आखिरी पल तक नहीं मानते हार

वृश्चिक राशि के लोग दृढ़ निश्चयी और मानसिक रूप से मजबूत माने जाते हैं. कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानने की प्रवृत्ति इन्हें मजबूत प्रतियोगी बना सकती है.

धनु राशि: जोखिम उठाने से नहीं घबराते

धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है. इस राशि के लोगों को सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और बड़े लक्ष्य हासिल करने की इच्छा से जोड़ा जाता है. ये मौके मिलने पर बड़ा दांव लगाने से नहीं डरते.

मकर राशि: अनुशासन ही सबसे बड़ी ताकत

मकर राशि पर शनि का प्रभाव माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार इस राशि के लोग मेहनती, अनुशासित और धैर्यवान होते हैं. यही गुण उन्हें लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में मदद कर सकते हैं.

क्या केवल राशि से तय होती है सफलता?

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास का कहना है कि किसी खिलाड़ी की सफलता केवल उसकी राशि से तय नहीं होती. जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, मेहनत, प्रशिक्षण, मानसिक मजबूती और टीम का सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए केवल राशि के आधार पर किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का आकलन करना उचित नहीं है.

खेल और ज्योतिष का क्या है संबंध?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मंगल को साहस और ऊर्जा, सूर्य को नेतृत्व, शनि को अनुशासन तथा बृहस्पति को आत्मविश्वास और ज्ञान का कारक माना जाता है. यदि किसी खिलाड़ी की कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो, तो उसके व्यक्तित्व में कुछ सकारात्मक गुण देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, यह किसी जीत या हार की गारंटी नहीं है.

Sawan Pradosh Vrat 2026: सावन में सोम और भौम प्रदोष व्रत का संयोग, नोट करें डेट, प्रदोष काल पूजा मुहूर्त