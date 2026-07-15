धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVastu Tips: घर में इस दिशा में भूलकर भी न रखें झाड़ू, वरना बढ़ सकती हैं आर्थिक परेशानियां

Vastu Tips: घर में इस दिशा में भूलकर भी न रखें झाड़ू, वरना बढ़ सकती हैं आर्थिक परेशानियां

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू रखने की सही दिशा क्या है? जानिए किन दिशाओं में झाड़ू रखने से बचने की सलाह दी जाती है और क्या हैं इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 15 Jul 2026 03:46 PM (IST)
Preferred Sources

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की प्रत्येक वस्तु के लिए उचित स्थान का विशेष महत्व बताया गया है. इन्हीं वस्तुओं में से एक है झाड़ू, जिसे केवल सफाई का साधन नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी और घर की समृद्धि से भी जोड़कर देखा जाता है.

धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को सही दिशा में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जबकि गलत स्थान पर रखने से आर्थिक परेशानियां और नकारात्मकता बढ़ने की मान्यता है.भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, वास्तु शास्त्र में झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखने की सलाह दी जाती है, जहां वह सबकी नजर में न आए और उसका सम्मान बना रहे.

किस दिशा में नहीं रखनी चाहिए झाड़ू?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में झाड़ू रखने से बचना चाहिए. ईशान कोण को भगवान शिव, देवताओं और सकारात्मक ऊर्जा का स्थान माना जाता है. मान्यता है कि इस दिशा में झाड़ू रखने से घर की शुभ ऊर्जा प्रभावित हो सकती है और आर्थिक उन्नति में बाधाएं आने की आशंका मानी जाती है.

झाड़ू रखने की सही दिशा क्या है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण, पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम दिशा में झाड़ू रखना अधिक उपयुक्त माना जाता है. यदि संभव हो तो झाड़ू को अलमारी, स्टोर रूम या किसी ऐसे स्थान पर रखें, जहां वह खुली नजर में न रहे.

झाड़ू से जुड़े ये नियम भी माने जाते हैं शुभ

  • झाड़ू को हमेशा जमीन पर सीधा लिटाकर रखें.
  • झाड़ू को खड़ा करके रखने से बचने की सलाह दी जाती है.
  • मुख्य दरवाजे के ठीक सामने झाड़ू न रखें.
  • टूटी या बहुत पुरानी झाड़ू का लंबे समय तक उपयोग न करें.
  • झाड़ू पर पैर रखना या उसे अनादरपूर्वक फेंकना अशुभ माना जाता है.

कब खरीदें नई झाड़ू?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार, अमावस्या, दीपावली या किसी शुभ मुहूर्त में नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है. हालांकि, यह परंपरा अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकती है.

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास का कहना है कि वास्तु शास्त्र का उद्देश्य घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना है. झाड़ू रखने के नियम धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं. इनका पालन श्रद्धा के साथ किया जा सकता है, लेकिन आर्थिक सफलता के लिए मेहनत, सही योजना और वित्तीय अनुशासन भी उतने ही आवश्यक हैं.

वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में रखने से बचने और दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखने की सलाह दी जाती है. साथ ही झाड़ू का सम्मान करना और उसे व्यवस्थित स्थान पर रखना शुभ माना जाता है. हालांकि, ये मान्यताएं पारंपरिक वास्तु सिद्धांतों पर आधारित हैं और इन्हें आस्था के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए.

यह भी पढ़े- Jagannath Rath Yatra 2026: रथ की रस्सी खींचने से पहले जान लें ये नियम, क्यों मनाई जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 15 Jul 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Positive Energy Goddess Lakshmi Broom Home Vastu Vastu Tips Vastu Shastra Wealth Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Vastu Tips: घर में इस दिशा में भूलकर भी न रखें झाड़ू, वरना बढ़ सकती हैं आर्थिक परेशानियां
Vastu Tips: घर में इस दिशा में भूलकर भी न रखें झाड़ू, वरना बढ़ सकती हैं आर्थिक परेशानियां
ऐस्ट्रो
Surya Grahan 2026: शेयर बाजार में किया है निवेश? सूर्य ग्रहण से पहले जान लें मार्केट पर क्या होगा असर
Surya Grahan 2026: शेयर बाजार में किया है निवेश? सूर्य ग्रहण से पहले जान लें मार्केट पर क्या होगा असर
ऐस्ट्रो
FIFA World Cup 2026: कौन-सी राशि के खिलाड़ी बनते हैं बड़े मैचों के हीरो? ज्योतिष में छिपा है दिलचस्प राज
FIFA World Cup 2026: कौन-सी राशि के खिलाड़ी बनते हैं बड़े मैचों के हीरो? ज्योतिष में छिपा है दिलचस्प राज
ऐस्ट्रो
कॉर्पोरेट मंदी और CXOs में भारी भ्रम क्या किसी बड़े बदलाव की आहट है? ज्योतिष से समझिए पूरी तस्वीर
कॉर्पोरेट मंदी और CXOs में भारी भ्रम क्या किसी बड़े बदलाव की आहट है? ज्योतिष से समझिए पूरी तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

MG Hector Hawk PHEV vs Toyota Innova Hycross hybrid | #mghector #toyotainnova #autolive
Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Fire Live: नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग, ईवी स्कूटी में स्पार्किंग से हादसा, 2 लोगों की मौत
Live: नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग, ईवी स्कूटी में स्पार्किंग से हादसा, 2 लोगों की मौत
इंडिया
सीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट
सीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट
विश्व
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
क्रिकेट
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
इंडिया
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
इंडिया
Explained: ब्रिटेन की व्हिस्की से पाउडर-क्रीम तक! क्या सस्ता हुआ और किसकी बढ़ेगी डिमांड, भारत-UK FTA से आपको क्या फायदा?
ब्रिटेन की व्हिस्की से लेकर पाउडर-क्रीम तक! भारत-UK FTA से क्या सस्ता हुआ और आपको क्या फायदा?
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: अब BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का रद्द होगा नामांकन? कोर्ट जा रही RJD, जानें मामला
बांकीपुर उपचुनाव: अब BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का रद्द होगा नामांकन? कोर्ट जा रही RJD, जानें मामला
ABP NEWS
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
ABP NEWS
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
ABP NEWS
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
ABP NEWS
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
ABP NEWS
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
Embed widget