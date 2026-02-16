हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSurya Grahan 2026 Live: कल लगेगा साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण, जानें समय, सूतक काल से जुड़ी सारी डिटेल

Surya Grahan 2026 Live: कल लगेगा साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण, जानें समय, सूतक काल से जुड़ी सारी डिटेल

Surya Grahan 2026 Time in India Live: 17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या पर साल का पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण लगेगा. भारतीय समयानुसार ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:26 पर होगी और रात 07:57 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 16 Feb 2026 06:17 PM (IST)

LIVE

Key Events
Surya Grahan 2026 Time Live Updates Where To Watch Online Annular Solar Eclipse Februar Sutak Kaal Effects in India Surya Grahan 2026 Live: कल लगेगा साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण, जानें समय, सूतक काल से जुड़ी सारी डिटेल
सूर्य ग्रहण 2026 लाइव
Source : abp live

Background

Surya Grahan 2026 Live: साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही खास रहने वाला है, जोकि मंगलवार 17 फरवरी 2026 को लगेगा. इस दिन फाल्गुन महीने की अमावस्या तिथि रहेगी. खास बात यह है कि, यह वलयाकार (Annular) सूर्य ग्रहण है, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है. इसमें सूर्य आग के छल्ले की तरह नजर आता है. खगोल प्रेमियों के लिए यह नजारा बेहद अद्भुत होता है.  

कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2026 Time)

17 फरवरी को सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजकर 26 मिनट पर होगी, ग्रहण का मध्य शाम 5 बजकर 42 मिनट पर रहेगा और ग्रहण की समाप्ति रात 7 बजकर 57 मिनट पर होगी. सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट की रहेगी. हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.

कहां रहेगा सूर्य ग्रहण का प्रभाव (Solar Eclipse Visible)

साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा. इसलिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा और सूतक भी मान्य नहीं होगा. इस तरह से भारतीय पूजा-पाठ या अन्य कार्य सामान्य रूप से कर सकेंगे. लेकिन अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में सूर्य ग्रहण का खास प्रभाव पड़ेगा. इसलिए इस स्थानों पर रहने वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी.

आग के छल्ले की तरह दिखेगा सूरज

वलयाकार सूर्य ग्रहण, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है. यह तब बनता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य के मध्य भाग को ढक लेता है. लेकिन दूरी अधिक होने की वजह से सूर्य का बाहरी हिस्सा चमकता रहता है. इसी कारण आसमान में चमकती अंगूठी या आग के छल्ले जैसा दृश्य बनता है. वहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण में ऐसा नहीं होता और सूर्य ग्रहण के दौरान अंधेरा छा जाता है.

हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि, वलयाकार सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए. इसे सीधे नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं माना जाता है. आप ग्रहण देखने के लिए खासतौर पर बनाए गए इक्लिप्स ग्लासेज का प्रयोग कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

18:15 PM (IST)  •  16 Feb 2026

Surya Grahan 2026: रिंग ऑफ फायर में 96 फीसदी ढक जाता है सूर्य का हिस्सा

Forbes की रिपोर्ट और खलोगविदो की मानें तो, वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूरज की डिस्क को करीब 96 फीसदी तक ढक लेता है.

18:00 PM (IST)  •  16 Feb 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण का समय और अवधि

  • सूर्य ग्रहण की शुरुआत- दोपहर 3 बजकर 26 मिनट
  • सूर्य ग्रहण का मध्य- शाम 5 बजकर 42 मिनट
  • सूर्य ग्रहण की समाप्ति- रात 7 बजकर 57 मिनट
  • ग्रहण की कुल अवधि- 4 घंटे 31 मिनट
Load More
Tags :
Sutak Kal Annular Solar Eclipse Falgun Amavasya Surya Grahan 2026 Solar Eclipse 2026
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Surya Grahan 2026: सावधान! कल आसमान में दिखेगा 'रिंग ऑफ फायर', जानें भारत में किस समय दिखेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण?
Surya Grahan 2026: सावधान! कल आसमान में दिखेगा 'रिंग ऑफ फायर', जानें भारत में किस समय दिखेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण?
ऐस्ट्रो
India AI Impact Summit 2026: क्या सच हो रही है ABPLive की वो भविष्यवाणी? शनि-गुरु की चाल ने दुनिया को चौंकाया!
India AI Impact Summit 2026: क्या सच हो रही है ABPLive की वो भविष्यवाणी? शनि-गुरु की चाल ने दुनिया को चौंकाया!
राशिफल
Kal Ka Rashifal 17 February 2026: वृष और धनु राशि वालों को मिल सकते हैं नौकरी के नए अवसर, पढ़ें अपनी राशि का भविष्य
Kal Ka Rashifal 17 February 2026: वृष और धनु राशि वालों को मिल सकते हैं नौकरी के नए अवसर, पढ़ें अपनी राशि का भविष्य
ऐस्ट्रो
शादी के कई साल बाद भी नहीं मिल रहा संतान सुख? कुंडली के ये 3 'इशारे' बताते हैं कब लेनी चाहिए डॉक्टर की सलाह
संतान प्राप्ति में देरी? जानें कुंडली के 3 संकेत और IVF की सफलता का राज
Advertisement

वीडियोज

Copper Boom: Gravita India की Mega Entry से Recycling Sector में बड़ा Gamechanger | Paisa Live
Supreme Court का सख्त संदेश: RERA खत्म होगा, या बनेगा और ज्यादा मजबूत? | Paisa Live
Vasudha: 😮Chandrika Devi के सामने फूटा सच, Vasudha ने Divorce papers पर किए साइन #sbs (16.02.2026)
Bollywood News: एकता कपूर–इम्तियाज़ अली साथ ला रहे हैं ‘हीर रांझा’
CM Yogi का SP पर बड़ा बयान- 'UP में अराजकता से अब कानून का राज' | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन रचाएंगे शादी, वायरल हुआ शादी का कार्ड
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन रचाएंगे शादी, वायरल हुआ शादी का कार्ड
क्रिकेट
AFG vs UAE: यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
विश्व
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
ट्रेंडिंग
India vs pakistan: पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
हेल्थ
Poor Posture In Children: छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget