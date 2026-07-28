अगस्त में 15 दिन के अंदर लगेंगे 2 ग्रहण! क्या आपकी राशि और घर पर भी पड़ेगा असर?

August 2026 Eclipse: अगस्त 2026 में महज 16 दिनों के अंतराल में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं. पहला ग्रहण 12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जबकि दूसरा 28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा. यानी अगस्त में एक ही महीने के भीतर दो ग्रहण पड़ेंगे.

ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं. क्या ये दोनों ग्रहण भारत में दिखाई देंगे? क्या इनका सूतक काल मान्य होगा? और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इनका 12 राशियों और घर-परिवार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आइए जानते हैं.

12 अगस्त को लगेगा पहला ग्रहण

अगस्त का पहला ग्रहण 12 अगस्त 2026, बुधवार को लगेगा. यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा. खगोलीय रूप से यह ग्रहण यूरोप के कुछ हिस्सों, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और रूस समेत कई क्षेत्रों में दिखाई देगा. भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा.

28 अगस्त को लगेगा दूसरा ग्रहण

इसके ठीक 16 दिन बाद 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा. यह अगस्त का दूसरा ग्रहण होगा.

इस चंद्र ग्रहण की खास बात यह है कि भारत में यह दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत के अधिकांश हिस्सों में इसे लेकर धार्मिक सूतक मानने की परंपरा लागू नहीं होगी. नई दिल्ली के लिए भी चंद्र ग्रहण दिखाई न देने की जानकारी दी गई है.

क्या दोनों ग्रहण का सूतक काल लगेगा?

धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण का सूतक उस स्थान पर मान्य माना जाता है जहां ग्रहण दिखाई देता है. चूंकि अगस्त 2026 के दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए भारत में इनके सूतक काल को मान्य नहीं माना जाएगा, ऐसी धार्मिक मान्यता है.

इसका मतलब है कि भारत में सामान्य पूजा-पाठ और शुभ कार्यों पर ग्रहण के कारण रोक नहीं होगी. हालांकि, अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में मान्यताएं अलग हो सकती हैं.

क्या 12 राशियों पर पड़ेगा ग्रहण का असर?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव केवल उसके दिखाई देने वाले क्षेत्र तक सीमित नहीं माना जाता. ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा, राहु-केतु और संबंधित राशियों की स्थिति को देखकर अलग-अलग राशियों पर प्रभाव का आकलन किया जाता है.

ऐसे में कुछ राशि वालों के लिए यह समय करियर में बदलाव, आर्थिक अवसर और नई शुरुआत से जुड़ा माना जा सकता है, जबकि कुछ लोगों को निवेश, नौकरी और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जा सकती है.

करियर में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं. कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है. जल्दबाजी में आर्थिक फैसला लेने से बचें.

वृषभ राशि

आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी होगी. पुराने निवेश या रुके हुए पैसे से जुड़ी खबर मिल सकती है.

मिथुन राशि

कामकाज में नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो अच्छी तरह सोचकर कदम उठाएं.

कर्क राशि

परिवार और धन से जुड़े मामलों में संतुलन बनाकर चलना होगा. अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर रहेगा.

सिंह राशि

करियर में अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखें.

कन्या राशि

काम में व्यस्तता बढ़ सकती है. किसी भी कागजी या आर्थिक काम में जल्दबाजी न करें.

व्यापार और करियर में नए संपर्क लाभ दे सकते हैं. पुराने काम पूरे होने की संभावना बन सकती है.

वृश्चिक राशि

आर्थिक मामलों में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

धनु राशि

नौकरी और कारोबार में नई दिशा मिल सकती है. यात्रा से जुड़े अवसर भी सामने आ सकते हैं.

मकर राशि

काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना रहेगी. धैर्य बनाए रखें.

कुंभ राशि

करियर में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. नई जिम्मेदारी या नया अवसर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

मीन राशि

धन और परिवार से जुड़े मामलों में सावधानी रखें. करियर में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है.

घर-परिवार पर क्या असर माना जाता है?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान मन और वातावरण पर भी प्रभाव माना जाता है. हालांकि, ग्रहण के कारण घर में निश्चित रूप से कोई अशुभ घटना होगी, ऐसा कहना उचित नहीं है.

भारत में दोनों ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण धार्मिक दृष्टि से सामान्य दिनचर्या जारी रखी जा सकती है. घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का स्मरण, मंत्र जाप या ध्यान किया जा सकता है.

ज्योतिष में ग्रहण को सूर्य, चंद्रमा और राहु-केतु से जुड़ी घटना माना जाता है. इसलिए इसकी कुंडलीगत व्याख्या करते समय केवल राशि नहीं, बल्कि जन्म कुंडली, लग्न, चंद्र राशि, दशा और ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है.

इसलिए 12 राशियों के लिए बताए गए प्रभाव को सामान्य ज्योतिषीय आकलन के तौर पर ही देखना चाहिए.

FAQ

अगस्त 2026 में कितने ग्रहण लगेंगे?

अगस्त 2026 में दो ग्रहण लगेंगे. पहला 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण और दूसरा 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा.

क्या 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

नहीं. 12 अगस्त 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.

क्या 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा?

भारत के लिए यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देने वाला बताया गया है.

क्या भारत में दोनों ग्रहण का सूतक लगेगा?

धार्मिक मान्यता के अनुसार दिखाई न देने वाले ग्रहण का सूतक भारत में मान्य नहीं माना जाता.

क्या ग्रहण का 12 राशियों पर असर होगा?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का राशियों पर प्रभाव माना जाता है, लेकिन व्यक्तिगत परिणाम जन्म कुंडली के आधार पर अलग हो सकते हैं.

Camphor Vastu Tips: घर में रहती है कलह और मानसिक तनाव? कपूर का यह आसान उपाय दिलाएगा मुक्ति

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.