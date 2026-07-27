Pushya Nakshatra 2026: कब बनेगा पुष्य नक्षत्र? क्या इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है?

Pushya Nakshatra 2026: वैदिक ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों का राजा माना गया है. यह नक्षत्र समृद्धि, शुभता और स्थायी लाभ का प्रतीक है. यही कारण है कि जब भी पुष्य नक्षत्र आता है, लोग सोना, चांदी, वाहन, प्रॉपर्टी और अन्य कीमती वस्तुओं की खरीदारी को शुभ मानते हैं.

साल 2026 में भी पुष्य नक्षत्र कई बार पड़ेगा, लेकिन इनमें कुछ विशेष संयोग ऐसे हैं जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत फलदायी माना गया है. आइए जानते हैं पुष्य नक्षत्र 2026 तिथि, गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, भौम पुष्य योग और इस दिन सोना खरीदने का महत्व.

पुष्य नक्षत्र 2026: कब-कब बनेगा पुष्य नक्षत्र?

वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2026 में पुष्य नक्षत्र लगभग हर महीने एक बार आएगा. हालांकि कुछ प्रमुख तिथियां विशेष महत्व रखती हैं.

11 अगस्त 2026 – भौम पुष्य योग

1 नवंबर 2026 – रवि पुष्य योग

25 दिसंबर 2026 – पुष्य नक्षत्र

इन तिथियों पर शुभ कार्य, निवेश और नई शुरुआत के लिए विशेष शुभ फल प्राप्त होने की मान्यता है.

क्यों कहा जाता है पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा?

'पुष्य' शब्द का अर्थ है पोषण करने वाला, वृद्धि देने वाला और समृद्धि प्रदान करने वाला. इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता देवगुरु बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, धन, सौभाग्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है. यही कारण है कि इस समय किए गए शुभ कार्यों के दीर्घकालिक और सकारात्मक परिणाम मिलने की मान्यता है.

क्या पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदना शुभ होता है?

धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय परंपराओं के अनुसार पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है.

ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि स्थायी समृद्धि और लक्ष्मी कृपा का प्रतीक बनता है. इसलिए कई परिवार इस दिन सोना, चांदी या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी करना पसंद करते हैं.

इस दिन लोग विशेष रूप से खरीदते हैं—

सोना और चांदी

नया वाहन

प्लॉट या मकान

व्यापार से जुड़े उपकरण

निवेश से संबंधित संपत्तियां

इस समय की गई खरीदारी भविष्य में आर्थिक स्थिरता और उन्नति का कारण बनती है.

11 अगस्त 2026 का भौम पुष्य योग क्यों है खास?

साल 2026 का सबसे चर्चित पुष्य नक्षत्र 11 अगस्त, मंगलवार को पड़ रहा है. मंगलवार और पुष्य नक्षत्र के संयोग से भौम पुष्य योग बनता है, जिसे भूमि, भवन और निवेश के लिए विशेष शुभ माना गया है.

पुष्य नक्षत्र का समय:

शुरुआत: 11 अगस्त 2026, मंगलवार सुबह 10:09 बजे

समाप्ति: 12 अगस्त 2026, बुधवार सुबह 8:00 बजे

करीब 21 घंटे 51 मिनट तक रहने वाला यह शुभ संयोग खरीदारी और मांगलिक कार्यों के लिए अच्छा अवसर माना जाता है.

भौम पुष्य योग में किन कार्यों को शुभ माना जाता है?

भौम पुष्य योग का संबंध मंगल ग्रह की ऊर्जा से भी माना जाता है. इसलिए इस दिन निम्न कार्य विशेष लाभकारी माने जाते हैं—

सोना और चांदी खरीदना

जमीन या प्लॉट खरीदना

नया मकान बुक करना

वाहन खरीदना

बिजनेस में नया निवेश करना

नई व्यापारिक शुरुआत करना

पुराने कर्ज का भुगतान करना

ज्योतिषीय मान्यता है कि इस दिन आर्थिक योजनाओं की शुरुआत भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकती है.

गुरु पुष्य और रवि पुष्य योग का क्या महत्व है?

अगर पुष्य नक्षत्र गुरुवार को पड़े तो उसे गुरु पुष्य योग कहा जाता है. वहीं रविवार को पड़ने पर रवि पुष्य योग बनता है.

गुरु पुष्य योग ज्ञान, शिक्षा, व्यापार और धन वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है.

रवि पुष्य योग प्रतिष्ठा, सफलता, करियर और नए कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम माना जाता है.

इसी कारण 1 नवंबर 2026 का रवि पुष्य योग भी विशेष महत्व रखता है.

क्या इस दिन राहुकाल का ध्यान रखना चाहिए?

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, भले ही पुष्य नक्षत्र अत्यंत शुभ माना जाता हो, लेकिन किसी भी शुभ कार्य या खरीदारी से पहले राहुकाल से बचना उचित माना जाता है. अगर आप 11 अगस्त 2026 को सोना, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो राहुकाल समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अधिक लाभकारी माना जाता है.

FAQs

Q1. क्या पुष्य नक्षत्र में नई नौकरी या बिजनेस शुरू करना शुभ माना जाता है?

A. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र नई नौकरी जॉइन करने, बिजनेस शुरू करने, निवेश करने और महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले लेने के लिए शुभ माना जाता है.

Q2. क्या पुष्य नक्षत्र में शादी या विवाह संस्कार किए जाते हैं?

A. सामान्यतः पुष्य नक्षत्र शुभ माना जाता है, लेकिन विवाह के लिए इसे हर स्थिति में उपयुक्त नहीं माना जाता. विवाह मुहूर्त हमेशा कुंडली और पंचांग देखकर ही तय करना चाहिए.

Q3. पुष्य नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है?

A. पुष्य नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है, जबकि इसके अधिष्ठाता देवता देवगुरु बृहस्पति हैं. इसलिए यह नक्षत्र अनुशासन, ज्ञान, समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है.

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