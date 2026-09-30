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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोआपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है या कमजोर? फोन से 2 मिनट में ऐसे करें चेक

आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है या कमजोर? फोन से 2 मिनट में ऐसे करें चेक

Venus in Astrology: कुंडली में शुक्र मजबूत है या कमजोर, यह सिर्फ राशि देखकर तय नहीं होता. फोन पर शुक्र की राशि, भाव, युति, दृष्टि, डिग्री और वक्री-अस्त स्थिति ऐसे चेक करें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 30 Sep 2026 12:00 PM (IST)
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Shukra in Kundli: कुंडली में शुक्र को प्रेम, विवाह, आकर्षण, कला, सुंदरता, सुख-सुविधा और भौतिक सुखों से जोड़कर देखा जाता है. यही कारण है कि लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि उनकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत है या कमजोर.

लेकिन केवल यह देखकर फैसला नहीं किया जा सकता कि शुक्र किस राशि में है. कई बार नीच राशि में बैठा शुक्र भी दूसरे ग्रहों से सहारा पाकर बेहतर फल देने की स्थिति में आ सकता है. वहीं उच्च राशि का शुक्र भी पीड़ित हो तो उसके परिणाम बदल सकते हैं.

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अच्छी बात यह है कि अपनी कुंडली की कुछ सामान्य चीजें आप फोन पर दो मिनट में खुद भी देख सकते हैं.

सबसे पहले फोन में अपनी जन्म कुंडली खोलें

किसी भी भरोसेमंद वैदिक कुंडली ऐप या वेबसाइट पर जन्म तारीख, सही समय और जन्म स्थान डालकर Birth Chart या Lagna Kundli खोलें.

अब कुंडली में शुक्र, Shukra या Venus खोजें. इसके बाद ये 5 बातें देखें.

1. शुक्र किस राशि में है?

शुक्र की ताकत पहचानने का पहला संकेत उसकी राशि है.

  • मीन राशि में शुक्र उच्च का माना जाता है.
  • वृषभ और तुला शुक्र की अपनी राशियां हैं.
  • कन्या राशि में शुक्र नीच का माना जाता है.

ज्योतिष में मीन राशि के 27 अंश पर शुक्र का परम उच्च और कन्या के 27 अंश पर परम नीच बिंदु माना जाता है. इसलिए फोन में शुक्र के सामने केवल राशि ही नहीं, उसकी degree भी देखें.

यहां एक जरूरी बात है. कुंडली में Venus in Virgo दिखाई देने का मतलब यह नहीं कि शुक्र से जुड़ी हर चीज खराब हो जाएगी. नीचभंग, दूसरे ग्रहों की दृष्टि, भाव और नवांश इसकी स्थिति बदल सकते हैं.

2. शुक्र किस भाव में बैठा है?

इसके बाद देखें कि शुक्र कुंडली के किस भाव में है. यहीं सबसे ज्यादा गलती होती है. सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि छठे, आठवें या बारहवें भाव में ग्रह है तो वह कमजोर है. ज्योतिष में इतनी सीधी गणना नहीं होती.

भाव यह बताता है कि शुक्र का प्रभाव जीवन के किस क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन ग्रह वास्तव में कितना बलवान है, यह उसकी राशि, भावेशत्व, दृष्टि और दूसरी स्थितियों को मिलाकर देखा जाता है.

खास बात यह है कि शुक्र को चौथे भाव की दिशा में दिग्बल मिलता है. इसलिए केवल घर नंबर देखकर Strong या Weak लिख देना अधूरा विश्लेषण है.

3. शुक्र के साथ कौन-सा ग्रह बैठा है?

अब उसी खाने में देखें जिसमें शुक्र है. क्या उसके साथ सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, बुध या कोई दूसरा ग्रह भी है? इसे युति कहा जाता है. किस ग्रह के साथ शुक्र बैठा है, दोनों ग्रहों के बीच कितने अंश का अंतर है और वे किस भाव-राशि में हैं, इससे परिणाम बदल सकते हैं.

इसलिए केवल यह कहना कि शुक्र के साथ राहु है, इसलिए शुक्र खराब है या बुध के साथ शुक्र है इसलिए बहुत अच्छा है पर्याप्त नहीं है. Degree जितनी करीब होगी, युति का असर आम तौर पर उतना महत्वपूर्ण माना जाता है.

4. शुक्र पर किस ग्रह की दृष्टि है?

अब देखें कि शुक्र पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या नहीं. यह थोड़ा advanced हिस्सा है, इसलिए अगर आपके ऐप में Aspects या Drishti का विकल्प है तो वहां से इसे आसानी से देखा जा सकता है.

यहां भी केवल शुभ ग्रह की दृष्टि अच्छी और पाप ग्रह की दृष्टि खराब वाला फार्मूला हर कुंडली पर लागू नहीं किया जा सकता. ग्रह का भावेशत्व और लग्न भी देखना पड़ता है. यही कारण है कि एक ही राशि और भाव में शुक्र होने के बावजूद दो लोगों को बिल्कुल अलग परिणाम मिल सकते हैं.

5. शुक्र वक्री या अस्त है तो तुरंत कमजोर न मानें

यह सबसे जरूरी चेक है. अगर कुंडली में शुक्र के साथ R, Retro या Vakri लिखा है तो इसका अर्थ है कि जन्म के समय शुक्र वक्री था. वक्री शुक्र को सीधे कमजोर कहना ज्योतिषीय रूप से सही नहीं है.

षड्बल की गणना में ग्रह की गति से मिलने वाला चेष्टा बल भी देखा जाता है और वक्री ग्रह को इसमें अधिक बल मिल सकता है. इसका अर्थ यह नहीं कि उसके सभी फल अच्छे हो जाएंगे, लेकिन वक्री, कमजोर वाला नियम सही नहीं है.

इसी तरह शुक्र सूर्य के बहुत करीब हो तो उसके अस्त होने की स्थिति भी अलग से देखी जाती है.

2 मिनट का शुक्र चेक

फोन पर अपनी कुंडली खोलकर बस ये सवाल पूछें-

  1. शुक्र किस राशि में है?
  2. किस भाव में है?
  3. कितने अंश पर है?
  4. उसके साथ कौन-से ग्रह हैं?
  5. उस पर किसकी दृष्टि है?
  6. क्या शुक्र वक्री या अस्त है?

इन छह सवालों के बाद आपको शुक्र की स्थिति का शुरुआती अंदाजा मिल जाएगा. सिर्फ उच्च शुक्र देखकर खुश और नीच शुक्र देखकर परेशान न हों, कुंडली पढ़ने का सबसे बड़ा नियम यही है कि किसी एक ग्रह की एक स्थिति को देखकर फैसला न करें.

मीन का उच्च शुक्र पहली नजर में मजबूत दिखाई दे सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय के लिए भाव, भावेशत्व, युति, दृष्टि, नवांश और षड्बल भी देखना चाहिए. इसी तरह कन्या का नीच शुक्र अपने आप यह साबित नहीं करता कि विवाह, प्रेम या धन से जुड़ी समस्याएं जरूर आएंगी.

अगर बिल्कुल तकनीकी तरीके से शुक्र की शक्ति जाननी हो तो षड्बल सबसे उपयोगी अगला चरण है. इसमें स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृष्टि बल जैसे कई कारकों को जोड़कर ग्रह की शक्ति देखी जाती है.

इसलिए कुंडली में शुक्र को समझने का सही सवाल यह नहीं है कि मेरा शुक्र किस राशि में है? बल्कि यह है कि मेरी पूरी कुंडली में शुक्र किस स्थिति में काम कर रहा है? फिर भी यदि समझ न आए या भ्रम की स्थिति बने तो योग्य ज्योतिषाचार्य की मदद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 30 Sep 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Venus Shukra Astro Special Astrology
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