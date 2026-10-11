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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कर्क राशिफल 11 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से माता से वैचारिक मतभेद, व्यवसायिक यात्रा हो सकती है स्थगित, वर्कप्लेस पर क्रोध से बचें

आज का कर्क राशिफल 11 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से माता से वैचारिक मतभेद, व्यवसायिक यात्रा हो सकती है स्थगित, वर्कप्लेस पर क्रोध से बचें

आज का कर्क राशिफल 11 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से माता से वैचारिक मतभेद, व्यवसायिक यात्रा हो सकती है स्थगित, वर्कप्लेस पर बुरी खबर से रहें सतर्क! पढ़ें अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Oct 2026 06:36 AM (IST)
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Kark Rashifal: 11 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना व मां शैलपुत्री पूजा) रात्रि 09:32 तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:33 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:04 के बाद कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में, यानी आपकी राशि से 4वें भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख, मानसिक शांति, पारिवारिक वातावरण, कार्यक्षेत्र उलझनें व संयम स्थान) में संचरण करेंगे. चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज पारिवारिक स्तर पर माता जी के साथ किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद या विचारों का टकराव हो सकता है; घरेलू शांति बनाए रखने के लिए वाणी पर नियंत्रण और अत्यधिक संयम रखना आवश्यक रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए घरेलू कारणों से यात्रा स्थगित करने, फेस्टिव सीजन के नए अवसरों पर फोकस करने और तनावमुक्त रहने का रहेगा.

घरेलू कार्यों के चलते व्यवसायिक यात्रा स्थगित: घर-परिवार में अचानक किसी जरूरी काम या घरेलू दायित्व के आ जाने के कारण आपको अपनी पूर्व-निर्धारित किसी भी प्रकार की व्यावसायिक यात्रा (Business Trip) को स्थगित या कैंसिल करना पड़ सकता है.

फेस्टिव सीजन में नए अवसरों पर विचार: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए बिजनेसमैन को अपने दिमाग को अनावश्यक तनावों और चिंताओं से पूरी तरह दूर रखना होगा; यदि आप शांत मन से व्यापार में नए अवसर तलाशने के बारे में विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से लाभ के बेहतरीन नए अवसर प्राप्त होंगे.

वित्तीय स्थिरता पर ध्यान: बजट को संतुलित रखें और घरेलू खर्चों के चलते व्यावसायिक पूंजी पर असर न पड़ने दें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन वर्कप्लेस पर क्रोध व तनाव से बचने, समस्याओं से सतर्क रहने और मार्केटिंग में संयम बरतने का रहेगा.

वर्कप्लेस पर क्रोध और तनाव से बचें: नौकरीपेशा लोग (Employed Persons) कार्यक्षेत्र पर किसी बात या काम के दबाव को लेकर अचानक अत्यधिक क्रोध और मानसिक तनाव की स्थिति में आ सकते हैं; खुद को पूरी तरह रिलैक्स और शांत रखें, उत्तेजना में लिया गया फैसला नुकसानदेह हो सकता है.

कामकाज में उलझनें व बुरी खबर की आशंका: कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ अप्रत्याशित समस्याओं और पेचीदगियों में उलझने की प्रबल संभावना है; इसलिए बेहद सावधान रहें, कामकाज या प्रोजेक्ट को लेकर कोई निराशाजनक या अप्रिय खबर सुनने को मिल सकती है.

मार्केटिंग वाले रखें विचारों व स्वभाव में संयम: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग बाजार में क्लाइंट्स या सहयोगियों से बातचीत करते समय अपने विचारों और स्वभाव में पूरा संयम बरतें; किसी भी वाद-विवाद से दूर रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा परिजनों के सहयोग के साथ-साथ पड़ोसियों के विवाद से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है.

परिजनों का सहयोग, लेकिन पड़ोसियों से विवाद न करें: घर के सदस्यों का भावनात्मक सहयोग तो आपके साथ बना रहेगा, लेकिन किसी भी सूरत में पड़ोसियों के साथ वाद-विवाद या बहस में बिल्कुल न पड़ें; बाहरी झगड़ों से आपके पारिवारिक आचार-विचार और घर का माहौल बिगड़ सकता है.

माता जी के साथ संवाद में कोमलता: 4th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से माता के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए उनकी बातों को धैर्य से सुनें और सम्मानजनक व्यवहार करें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन मानसिक असमंजस को दूर करने का है. छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई (Study) के दौरान किसी जटिल टॉपिक या विषय को लेकर भारी पशोपेश और असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं; ऐसे समय में खुद उलझने के बजाय अपने शिक्षकों या वरिष्ठ साथियों की मदद लेकर कॉन्सेप्ट क्लीयर करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कारण सीने में भारीपन, गैस, एसिडिटी, मानसिक बेचैनी या रक्तचाप में उतार-चढ़ाव हो सकता है. क्रोध और तनाव स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं, अतः शांत रहें. सुपाच्य, ताजा और सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) व प्राणायाम को अवश्य दें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की विधिवत उपासना करें. घटस्थापना के शुभ मुहूर्त में माता रानी के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें. मां शैलपुत्री को सफेद पुष्प, गाय के दूध से बनी खीर अथवा पेड़े का भोग लगाएं और 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' अथवा 'ॐ ह्रीं श्रीं शैलपुत्री दुर्गायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य नारायण को तांबे के पात्र से जल में रोली व अक्षत डालकर अर्घ्य दें. माता जी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और किसी कन्या को फल या दूध से बनी मिठाई भेंट करें; इससे 4th हाउस के चंद्रमा से होने वाले वैचारिक मतभेद दूर होंगे, मालव्य योग से घरेलू सुख-शांति बनी रहेगी, कार्यक्षेत्र की बुरी खबरों और तनाव से रक्षा होगी और फेस्टिव सीजन में व्यापार को नई गति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Oct 2026 06:36 AM (IST)
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