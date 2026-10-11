Kal Ka Rashifal, 12 October 2026 (कल का राशिफल): सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए शारदीय नवरात्र के पावन पर्व (मां ब्रह्मचारिणी पूजन) और ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल रात 10:14 बजे तक आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि का आरंभ होगा. वहीं रात 11:52 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन अपनी तुला राशि में संचरण करेंगे.

सोमवार का दिन भगवान शिव और मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की उपासना के लिए समर्पित है. कल ग्रहों के विशेष संयोग से विष्कुम्भ योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का प्रभाव रहेगा. इसके शुभ प्रभाव से कन्या, धनु, वृषभ और कुंभ राशि के जातकों को सरकारी टैक्स विवादों से मुक्ति, विदेश से स्कॉलरशिप, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में नए अनुबंध और कार्यक्षेत्र में मनचाही जिम्मेदारी मिलने के मजबूत योग हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 10 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (12 अक्टूबर 2026, सोमवार)

तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया (रात 10:14 बजे तक), तत्पश्चात तृतीया

आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया (रात 10:14 बजे तक), तत्पश्चात तृतीया नक्षत्र: स्वाति नक्षत्र (रात 11:52 बजे तक), तत्पश्चात विशाखा

स्वाति नक्षत्र (रात 11:52 बजे तक), तत्पश्चात विशाखा चन्द्र राशि: तुला राशि

तुला राशि शुभ योग: विष्कुम्भ योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)

विष्कुम्भ योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

Business (व्यापार): विष्कुम्भ योग से जरूरी काम समय पर निपटेंगे. कॉर्पोरेट मीटिंग्स के दूरगामी और लाभदायक नतीजे मिलेंगे. त्योहारी सीजन में आमदनी बढ़ेगी लेकिन खर्चे बने रहने से बचत प्रभावित हो सकती है.

Career (करियर व शिक्षा): वर्कप्लेस पर जूनियर्स आपके काम से सीख लेंगे. सरकारी कर्मचारियों पर काम का दबाव रहेगा. छात्र अच्छी पुस्तकें पढ़कर व्यक्तित्व संवारेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार को प्राथमिकता देने से घर का माहौल मधुर रहेगा. प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बढ़ेंगी, हालांकि किसी बुजुर्ग की सेहत चिंता दे सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): त्योहारी सीजन में आमदनी के नए रास्ते बनेंगे, लेकिन घरेलू और व्यापारिक खर्चों के चलते बजट संतुलित रखना जरूरी होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति पाने के लिए काम के बीच विश्राम अवश्य लें.

शुभ कलर: ऑरेंज | शुभ नंबर: 8 | अशुभ नंबर: 1

वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): विष्कुम्भ योग के प्रभाव से नई मशीनरी और तकनीक अपनाने पर बात बनेगी. महिला उद्यमियों के लिए समय विशेष लाभ देने वाला है. नए व्यापारी प्रेम प्रसंगों में समय न गंवाएं.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में मनचाही जिम्मेदारी का इंतजार खत्म होगा. कामकाज की यात्रा उत्तम भविष्य के द्वार खोलेगी. कोडिंग, अकाउंट्स व गणित के छात्रों की उलझनें सुलझेंगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी के साथ भावनात्मक रिश्ता और गहरा होगा. पारिवारिक स्तर पर आपसी सामंजस्य देखने को मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने के रास्ते बनेंगे. नई तकनीक के प्रयोग से व्यापारिक बचत और मुनाफा दोनों में सुधार होगा.

Health (स्वास्थ्य): दिन की शुरुआत में हल्की थकान रह सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ऊर्जा लौट आएगी.

शुभ कलर: नेवी ब्लू | शुभ नंबर: 4 | अशुभ नंबर: 6

मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): दीर्घकालिक मुनाफे की नई योजनाओं पर काम शुरू होगा. आपकी बौद्धिक क्षमता के आगे प्रतिस्पर्धी नतमस्तक होंगे. गतिविधियों में किए गए प्रयास रंग लाएंगे.

Career (करियर व शिक्षा): बेहतर प्रबंधन से पदोन्नति और सफलता के रास्ते खुलेंगे. ऑफिस की राजनीति करने वाले लोग आपसे दूरी बनाकर रखेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): अनुशासित व्यवहार से घर में संतुलन रहेगा. प्रेम संबंधों को लेकर सतर्क रहें, किसी विवाद या बदनामी की आशंका बन सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): दीर्घकालिक योजनाओं से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयासों से अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य ठीक रहेगा. कलाकार और खिलाड़ी त्योहारों के बीच अपने अभ्यास को नजरअंदाज न करें.

शुभ कलर: पिंक | शुभ नंबर: 8 | अशुभ नंबर: 2

कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करने से आज बचें, नुकसान हो सकता है. व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों की चालों पर कड़ी नजर रखें और व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगाएं.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस के भीतरघाती तत्वों से सावधान रहें और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें. सही मित्रों की संगति चुनें ताकि सही दिशा मिले.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर के बड़े-बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा. परिवार में शांति बनाए रखने के लिए क्रोध से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): अनचाहे खर्चों की अधिकता रहेगी. आर्थिक जोखिम लेने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें.

Health (स्वास्थ्य): भागदौड़ के कारण कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. खानपान में पोषक तत्वों का ध्यान रखें.

शुभ कलर: रेड | शुभ नंबर: 3 | अशुभ नंबर: 7

सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): बिजनेस विस्तार की योजना सुबह 10:15 से 11:15 या शाम 04:00 से 06:00 के बीच बनाएं. सोशल मीडिया मार्केटिंग से नए ग्राहकों तक पहुंचेंगे और किसी राजनेता या अधिकारी से संपर्क काम आएगा.

Career (करियर व शिक्षा): जॉब स्विच या इंटरव्यू के लिए दिन सर्वोत्तम है. नौकरीपेशा लोगों के काम से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. मार्केटिंग वालों को टारगेट पूरे होने पर कीमती उपहार मिल सकता है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पति-पत्नी मिलकर घरेलू मसलों का हल निकालेंगे. प्रेम संबंधों को गुप्त रखें, उजागर होने का जोखिम है.

Finance (आर्थिक स्थिति): नई मार्केटिंग रणनीति और अधिकारियों के सहयोग से व्यावसायिक मुनाफा बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बुरी संगति और आदतों से दूरी बनाए रखें.

शुभ कलर: पर्पल | शुभ नंबर: 2 | अशुभ नंबर: 4

कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): पुराना टैक्स का मामला या सरकारी नोटिस आज शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझ जाएगा और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. लंबित विस्तार योजनाएं अब गति पकड़ेंगी.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में अनुशासित व्यवस्था से नई उपलब्धि हासिल होगी. सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा. मार्केटिंग वालों के नए संपर्क बनेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर में सौहार्द और प्रेम का माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों को परिवार की मंजूरी मिलने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे. घर में धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): टैक्स विवाद सुलझने और त्योहारी सीजन की बिक्री से बड़ी राहत मिलेगी. आमदनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव खत्म होने से सेहत बेहतरीन रहेगी. वाणी में मधुरता रखें.

शुभ कलर: ऑफ व्हाइट | शुभ नंबर: 1 | अशुभ नंबर: 6

तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): लक्ष्यों को पाने के लिए अतिरिक्त पसीना बहाना होगा. पैतृक कारोबार में लिए गए फैसलों पर पुनर्विचार करें. राजनीतिक रसूखदार लोगों की मदद से विस्तार में सहारा मिलेगा.

Career (करियर व शिक्षा): बेरोजगार युवाओं को किसी प्रतिष्ठित कंपनी से जॉब ऑफर लेटर मिल सकता है. कार्यस्थल पर बातचीत में कटु शब्दों से बचें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन की गलतफहमियां समय रहते दूर होंगी. प्रेम प्रसंगों में निकटता का अनुभव होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): नई नौकरी या नए संपर्कों से आय के स्रोत बनेंगे, हालांकि व्यापार में अपेक्षित लाभ पाने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा.

Health (स्वास्थ्य): वाहन बेहद सावधानी से चलाएं, चोट या दुर्घटना की आशंका है. मानसिक स्थिरता बनाए रखें.

शुभ कलर: स्काई ब्लू | शुभ नंबर: 3 | अशुभ नंबर: 5

वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): बाजार के काम थोड़े धीमे हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत से निपटा लेंगे. किसी सरकारी नोटिस का सामना करना पड़ सकता है. प्रोडक्शन के साथ मार्केटिंग पर भी नजर रखें.

Career (करियर व शिक्षा): चापलूसी करने वाले सहकर्मियों से दूर रहें. टारगेट पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और सामाजिक गतिविधियों के बजाय करियर को समय दें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक या अदालती विवाद को किसी अनुभवी व्यक्ति की मध्यस्थता से सुलझाएं. छोटी बात पर विवाद न बढ़ाएं.

Finance (आर्थिक स्थिति): कानूनी मामलों या सरकारी कागजी कार्रवाई पर व्यय हो सकता है. खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है. सतर्कता बरतें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें.

शुभ कलर: ब्राउन | शुभ नंबर: 6 | अशुभ नंबर: 8

धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): पार्टियों के साथ सौदे सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर 04:00 से 06:00 के बीच करें. विष्कुम्भ योग से नेटवर्किंग व सेल्स में बड़े मौके मिलेंगे. पैतृक कारोबार में आपके फैसलों को पूरा मान मिलेगा.

Career (करियर व शिक्षा): नई नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और ऑफिस की गंदी राजनीति का अंत होगा. विदेशी पढ़ाई कर रहे छात्रों को स्कॉलरशिप मिलने की खुशखबरी मिलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. किसी रिश्तेदार के यहां से निमंत्रण आ सकता है. प्रेम प्रसंगों में ज्यादा अपेक्षाएं रखने से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): एकादश भाव के चंद्रमा से आमदनी में अच्छी वृद्धि होगी. स्कॉलरशिप और नए सौदों से धन लाभ होगा.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक रूप से प्रसन्न और तनावमुक्त रहेंगे. दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी.

शुभ कलर: ब्लैक | शुभ नंबर: 7 | अशुभ नंबर: 4

मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): विस्तार की योजनाओं पर एक बार पुनर्विचार करें. बहीखाते और टैक्स से जुड़े दस्तावेज दुरुस्त रखें, अधूरा काम परेशानी दे सकता है. प्रभावशाली तरीके से कार्य निपटाएंगे.

Career (करियर व शिक्षा): आपके प्रयासों से कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. खिलाड़ियों को किसी बड़ी खेल लीग में खेलने का अवसर मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): विपरीत परिस्थितियों में जीवनसाथी और परिवार की मदद से हौसला बढ़ेगा. आपसी रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): कंपनी को बड़ा ऑर्डर दिलाने से आपका कद और वित्तीय स्थिति दोनों सुधरेंगे. कागजात व्यवस्थित रखें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पिता के साथ किसी वैचारिक मतभेद को तूल न दें.

शुभ कलर: रेड | शुभ नंबर: 2 | अशुभ नंबर: 5

कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): नई और पुरानी तकनीक के तालमेल से नए उद्यमियों को पैर जमाने में मदद मिलेगी. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में नए अनुबंध मिलेंगे. कर्मचारियों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता की चर्चा रहेगी. रुकावटों के बावजूद अपनी सूझबूझ से काम पूरा करेंगे. एथलीट्स प्रतियोगिता में पदक जीत सकते हैं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): किसी पुराने मित्र से मिलकर सुखद यादें ताजा होंगी. दांपत्य जीवन में मिठास रहेगी और गलतफहमियां दूर होंगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के अनुबंधों से बड़ा धन लाभ होगा. व्यापारिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. शारीरिक स्फूर्ति और आत्मविश्वास बना रहेगा.

शुभ कलर: ब्राउन | शुभ नंबर: 9 | अशुभ नंबर: 3

मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): फाइनेंस और कागजी कामों में बिल्कुल आलस्य न करें, वित्तीय नुकसान हो सकता है. पार्टियों के साथ पारदर्शिता रखें. पैतृक कारोबार में परिवार के अनुभव काम आएंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर बड़े निर्णय सोच-समझकर लें. वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों को कुछ असुविधा हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत रंग लाएगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर की व्यवस्था को लेकर सदस्यों में हल्की कहासुनी हो सकती है. बातचीत में धैर्य रखें और तनाव से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय मामलों में अत्यधिक सतर्कता रखें. बिना जांचे-परखे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से बचें. नियमित योग और पर्याप्त नींद से ऊर्जा बनाए रखें.

शुभ कलर: गोल्डन | शुभ नंबर: 7 | अशुभ नंबर: 1

FAQs

12 अक्टूबर 2026 सोमवार को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ और राहत मिलेगी?

कन्या, धनु, कुंभ और वृषभ राशि के जातकों को विष्कुम्भ योग के प्रभाव से सरकारी टैक्स विवादों में राहत, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में बड़े अनुबंध, विदेश से स्कॉलरशिप और तकनीकी बदलाव से बंपर लाभ होगा.

कल किन राशि वालों को वाहन चलाने और साझेदारियों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?

तुला राशि वालों को वाहन सावधानी से चलाने की सख्त सलाह दी गई है, जबकि कर्क और वृश्चिक राशि वालों को फ्रेंचाइजी मॉडल, सरकारी नोटिस और ऑफिस के भीतरघातियों से सतर्क रहना होगा.

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