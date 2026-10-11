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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का सिंह राशिफल 11 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से वस्त्र व अनाज का संचय, फैशन-लक्जरी बिजनेस में बंपर प्रॉफिट

आज का सिंह राशिफल 11 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से वस्त्र व अनाज का संचय, फैशन-लक्जरी बिजनेस में बंपर प्रॉफिट

आज का सिंह राशिफल 11 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से संचय में वृद्धि, फैशन-लक्जरी में बंपर प्रॉफिट, बॉस-सीनियर्स की रहेगी विशेष कृपा! पढ़ें मां शैलपुत्री का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Oct 2026 06:41 AM (IST)
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Singh Rashifal: 11 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना व मां शैलपुत्री पूजा) रात्रि 09:32 तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:33 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और पारिजात योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:04 के बाद कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, संचय, व्यवहार कुशलता, कॉर्पोरेट वर्चस्व, संडे प्रॉफिट व नेटवर्किंग स्थान) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका ध्यान उपयोगी भौतिक साधनों, उत्तम वस्त्रों एवं खाद्यान्न/अनाज के व्यवस्थित संचय और खरीदारी पर रहेगा; आपकी दूरदर्शिता परिवार के काम आएगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए लक्जरी गुड्स में भारी मुनाफे, कॉर्पोरेट वर्चस्व और सरकारी दस्तावेजों की सतर्कता का रहेगा.

फैशन, कॉस्मेटिक्स व लक्जरी आइटम्स में बंपर प्रॉफिट: संडे और नवरात्र के पहले दिन की शुरुआत होने से फैशन, कॉस्मेटिक्स, आभूषण (Jewellery) और लक्जरी आइटम्स के कारोबारियों की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ेगी; आज आपको अप्रत्याशित और बंपर प्रॉफिट प्राप्त होगा.

कॉर्पोरेट मीटिंग में आपका वर्चस्व: किसी भी औपचारिक बिजनेस या कॉर्पोरेट मीटिंग में आपके उत्तम और प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा सहज व्यवहार कुशलता की बदौलत आपका एकतरफा दबदबा व वर्चस्व कायम रहेगा; लोग आपकी बातों से आसानी से सहमत होंगे.

सरकारी दस्तावेज रखें मजबूत, हो सकता है निरीक्षण: आगामी फेस्टिव सीजन की भारी बिक्री को देखते हुए अपने व्यापारिक व सरकारी दस्तावेज पूरी तरह दुरुस्त और अपडेट कर लें; संडे होने के बावजूद संबंधित विभाग की टीम औचक निरीक्षण (Inspection) के लिए आ सकती है, इसलिए किसी भी स्तर पर कागजी लापरवाही न बरतें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस व सीनियर्स की कृपा, नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति और करियर समाधान तलाशने का रहेगा.

बॉस व सीनियर्स की कृपा, काम पर रहेगा फोकस: वर्कप्लेस पर बॉस और उच्चाधिकारियों (Seniors) की विशेष कृपा और स्नेह आपके ऊपर बना रहेगा; उनके संरक्षण और सहयोग के बल पर आप बिना किसी तनाव के अपने मुख्य कार्यों पर पूरा फोकस बनाए रखेंगे.

ऑफिस में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां: एंप्लॉयड पर्सन की योग्यता को देखते हुए ऑफिस में उनकी जिम्मेदारियां (Responsibilities) बढ़ सकती हैं; इसे बोझ समझने के बजाय पदोन्नति की सीढ़ी मानें.

करियर की समस्याओं से बाहर निकलने की तलाश: करियर में चल रही किसी पुरानी समस्या या दुविधा से बाहर निकलने के लिए सक्रिय होकर नए रास्तों की तलाश करें; शांत बैठकर सोचने के बजाय सक्रिय प्रयास करने पर ही समाधान का सही रास्ता निकलेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तृतीय चंद्रमा शारदीय नवरात्र के पहले दिन प्रेम और वैवाहिक जीवन में गहरी मिठास लेकर आया है.

लव और मैरिड लाइफ में खुशनुमा माहौल: प्रेम जीवन (Love Life) बिता रहे जातकों के लिहाज से दिन बेहद रोमांटिक और अनुकूल रहेगा; वहीं दांपत्य जीवन जीने वाले जातक भी आपसी तालमेल के साथ बेहद खुशनुमा और सुकून भरा माहौल महसूस करेंगे.

परिवार के साथ संडे का आनंद: रविवार का दिन होने और घर में घटस्थापना की पावन रौनक होने से परिजनों के साथ बैठकर बातचीत करें, त्योहार का स्वागत करें और पूरे परिवार के साथ इस संडे का भरपूर आनंद लें.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन पूरी तरह अनुकूल और उत्साहवर्धक रहने वाला है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपनी नियमित दिनचर्या और अभ्यास में सकारात्मक परिणाम देखेंगे; आपके प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 3rd हाउस के चंद्रमा और शुभ योगों के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य सामान्यतः ऊर्जावान और सक्रिय रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ और बाजार के कामकाज के चलते शाम को हल्की शारीरिक थकान या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है. संतुलित सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय देवी आराधना व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घटस्थापना के उपरांत देवी शैलपुत्री को गाय के दूध से बनी मिठाई, पेड़े या मखाने की खीर का भोग लगाएं और 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' अथवा 'ॐ ह्रीं श्रीं शैलपुत्री दुर्गायै नमः' मंत्र का एक माला जप करें.

इसके साथ ही भगवान सूर्य नारायण को तांबे के पात्र से जल में रोली, लाल चंदन व अक्षत डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें. किसी जरूरतमंद छोटी कन्या को लाल/गुलाबी फल या मीठा भोजन भेंट करें; इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से पराक्रम और संचय में वृद्धि होगी, व्यापार में बंपर प्रॉफिट मिलेगा, सरकारी निरीक्षण की परेशानियां टलेंगी और परिवार में सुख-शांति व दांपत्य प्रेम बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Oct 2026 06:41 AM (IST)
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