Singh Rashifal: 11 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना व मां शैलपुत्री पूजा) रात्रि 09:32 तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:33 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और पारिजात योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:04 के बाद कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, संचय, व्यवहार कुशलता, कॉर्पोरेट वर्चस्व, संडे प्रॉफिट व नेटवर्किंग स्थान) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका ध्यान उपयोगी भौतिक साधनों, उत्तम वस्त्रों एवं खाद्यान्न/अनाज के व्यवस्थित संचय और खरीदारी पर रहेगा; आपकी दूरदर्शिता परिवार के काम आएगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए लक्जरी गुड्स में भारी मुनाफे, कॉर्पोरेट वर्चस्व और सरकारी दस्तावेजों की सतर्कता का रहेगा.

फैशन, कॉस्मेटिक्स व लक्जरी आइटम्स में बंपर प्रॉफिट: संडे और नवरात्र के पहले दिन की शुरुआत होने से फैशन, कॉस्मेटिक्स, आभूषण (Jewellery) और लक्जरी आइटम्स के कारोबारियों की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ेगी; आज आपको अप्रत्याशित और बंपर प्रॉफिट प्राप्त होगा.

कॉर्पोरेट मीटिंग में आपका वर्चस्व: किसी भी औपचारिक बिजनेस या कॉर्पोरेट मीटिंग में आपके उत्तम और प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा सहज व्यवहार कुशलता की बदौलत आपका एकतरफा दबदबा व वर्चस्व कायम रहेगा; लोग आपकी बातों से आसानी से सहमत होंगे.

सरकारी दस्तावेज रखें मजबूत, हो सकता है निरीक्षण: आगामी फेस्टिव सीजन की भारी बिक्री को देखते हुए अपने व्यापारिक व सरकारी दस्तावेज पूरी तरह दुरुस्त और अपडेट कर लें; संडे होने के बावजूद संबंधित विभाग की टीम औचक निरीक्षण (Inspection) के लिए आ सकती है, इसलिए किसी भी स्तर पर कागजी लापरवाही न बरतें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस व सीनियर्स की कृपा, नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति और करियर समाधान तलाशने का रहेगा.

बॉस व सीनियर्स की कृपा, काम पर रहेगा फोकस: वर्कप्लेस पर बॉस और उच्चाधिकारियों (Seniors) की विशेष कृपा और स्नेह आपके ऊपर बना रहेगा; उनके संरक्षण और सहयोग के बल पर आप बिना किसी तनाव के अपने मुख्य कार्यों पर पूरा फोकस बनाए रखेंगे.

ऑफिस में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां: एंप्लॉयड पर्सन की योग्यता को देखते हुए ऑफिस में उनकी जिम्मेदारियां (Responsibilities) बढ़ सकती हैं; इसे बोझ समझने के बजाय पदोन्नति की सीढ़ी मानें.

करियर की समस्याओं से बाहर निकलने की तलाश: करियर में चल रही किसी पुरानी समस्या या दुविधा से बाहर निकलने के लिए सक्रिय होकर नए रास्तों की तलाश करें; शांत बैठकर सोचने के बजाय सक्रिय प्रयास करने पर ही समाधान का सही रास्ता निकलेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तृतीय चंद्रमा शारदीय नवरात्र के पहले दिन प्रेम और वैवाहिक जीवन में गहरी मिठास लेकर आया है.

लव और मैरिड लाइफ में खुशनुमा माहौल: प्रेम जीवन (Love Life) बिता रहे जातकों के लिहाज से दिन बेहद रोमांटिक और अनुकूल रहेगा; वहीं दांपत्य जीवन जीने वाले जातक भी आपसी तालमेल के साथ बेहद खुशनुमा और सुकून भरा माहौल महसूस करेंगे.

परिवार के साथ संडे का आनंद: रविवार का दिन होने और घर में घटस्थापना की पावन रौनक होने से परिजनों के साथ बैठकर बातचीत करें, त्योहार का स्वागत करें और पूरे परिवार के साथ इस संडे का भरपूर आनंद लें.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन पूरी तरह अनुकूल और उत्साहवर्धक रहने वाला है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपनी नियमित दिनचर्या और अभ्यास में सकारात्मक परिणाम देखेंगे; आपके प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 3rd हाउस के चंद्रमा और शुभ योगों के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य सामान्यतः ऊर्जावान और सक्रिय रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ और बाजार के कामकाज के चलते शाम को हल्की शारीरिक थकान या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है. संतुलित सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय देवी आराधना व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घटस्थापना के उपरांत देवी शैलपुत्री को गाय के दूध से बनी मिठाई, पेड़े या मखाने की खीर का भोग लगाएं और 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' अथवा 'ॐ ह्रीं श्रीं शैलपुत्री दुर्गायै नमः' मंत्र का एक माला जप करें.

इसके साथ ही भगवान सूर्य नारायण को तांबे के पात्र से जल में रोली, लाल चंदन व अक्षत डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें. किसी जरूरतमंद छोटी कन्या को लाल/गुलाबी फल या मीठा भोजन भेंट करें; इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से पराक्रम और संचय में वृद्धि होगी, व्यापार में बंपर प्रॉफिट मिलेगा, सरकारी निरीक्षण की परेशानियां टलेंगी और परिवार में सुख-शांति व दांपत्य प्रेम बना रहेगा.

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