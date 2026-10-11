Kanya Rashifal: 11 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना व मां शैलपुत्री पूजा) रात्रि 09:32 तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:33 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और पारिजात योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज सुबह 10:04 के बाद कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, संचित पूंजी, भौतिक सुख-सुविधाएं, वाणी, कुटुंब, धार्मिक व्यय व शुभ समाचार स्थान) में संचरण करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप तमाम तरह की भौतिक सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य के साधनों का भरपूर आनंद उठाएंगे; घर-परिवार में समृद्धि और संपन्नता का वातावरण रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं—सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए इंटीरियर-एक्सटीरियर में शानदार रिटर्न, धन संबंधी खुशखबरी और धार्मिक कार्यों में निवेश का रहेगा.

इंटीरियर व एक्सटीरियर डिजाइनिंग में बेहतरीन नतीजे: जो कारोबारी होम डेकोर, इंटीरियर व एक्सटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर या रिनोवेशन के काम से जुड़े हैं, उन्हें आज त्योहारी मांग के चलते असाधारण और बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे; नए प्रोजेक्ट्स की भरमार रहेगी.

धन संबंधी मिलेगा शुभ समाचार: बिजनेसमैन को अटके हुए पेमेंट्स, नए निवेश या किसी बड़े कमर्शियल सौदे से जुड़ा धन संबंधी बहुत बड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा; लिक्विडिटी में सुधार होगा.

धार्मिक अनुष्ठानों पर धन खर्च: शारदीय नवरात्र घटस्थापना के पावन अवसर पर व्यापारियों का धन पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और दान-पुण्य पर खर्च हो सकता है; इस शुभ व्यय के बाद आपको आत्मिक शांति और अत्यंत सुखद अनुभव प्राप्त होंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यों की सराहना, ट्रांसफर के योग, प्रलोभनों से बचने और फिजूलखर्ची पर रोक लगाने का रहेगा.

कार्यों की सराहना व ट्रांसफर की संभावना: एंप्लॉयड पर्सन द्वारा ऑफिस के प्रोजेक्ट्स को लेकर की गई पूर्व प्लानिंग पूरी तरह सफल साबित होगी; आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कार्यक्षेत्र में भरपूर सराहना मिलेगी और मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर (स्थानांतरण) के मजबूत योग बन सकते हैं.

काम पूरा होने तक प्रलोभनों से रहें दूर: वर्कस्पेस पर जब तक आपका चालू कार्य या सौंपा गया असाइनमेंट पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तरह के बाहरी प्रलोभन, सोशल मीडिया या गपशप से दूर रहना ही आपके करियर के लिए हितकारी रहेगा.

फिजूलखर्ची से बचें, पैसे बर्बाद होने का खतरा: नौकरीपेशा जातकों को अपने व्यक्तिगत खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा; किसी अनावश्यक वस्तु या गैर-जरूरी योजना पर आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं, इसलिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा घरेलू सुख और प्रेम जीवन में मधुरता लेकर आया है, बस बहस से बचने की आवश्यकता है.

पारिवारिक जीवन रहेगा उत्तम, लेकिन बहस न करें: परिवार का वातावरण सामान्य रूप से बहुत उत्तम और सौहार्दपूर्ण रहेगा; हालांकि, घर के किसी भी सदस्य के साथ संवेदनशील मुद्दों या पुरानी बातों पर व्यर्थ की बहस में बिल्कुल न उलझें ताकि शांति बनी रहे.

प्रेम जीवन रहेगा शानदार: लव लाइफ बिता रहे जातकों के लिए आज का दिन बेहद खूबसूरत और रोमांटिक साबित होगा; पार्टनर के साथ आपसी समझ और प्यार गहरा होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

सामान्य और प्रतियोगी विद्यार्थियों (General & Competitive Students) के लिए आज का दिन अध्ययन की बाधाएं दूर होने और मित्रों से मदद मिलने का है. प्रतियोगी और सामान्य पाठ्यक्रमों की तैयारी में जुटे छात्रों के नोट्स, स्टडी मैटेरियल और गाइडेंस को लेकर काफी समय से चल रही परेशानियां आज पूरी तरह सुलझ जाएंगी; इस मामले में आपको अपने घनिष्ठ दोस्तों से पूरा सहयोग और सही मार्गदर्शन मिलेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दूसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम बना रहेगा. हालांकि, खान-पान में अनियमितता के कारण गले में हल्का संक्रमण या दांतों/मसूड़ों में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. गरिष्ठ और अत्यधिक मीठे भोजन से बचें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की विधिवत आराधना करें. घटस्थापना के शुभ मुहूर्त में माता रानी के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें. मां शैलपुत्री को पीले/सफेद पुष्प, गाय के दूध से बनी मिठाई अथवा पेड़े का भोग लगाएं और 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' अथवा 'ॐ ह्रीं श्रीं शैलपुत्री दुर्गायै नमः' मंत्र की एक माला का जप करें.

इसके साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से रोली, अक्षत और पीले फूल डालकर अर्घ्य दें. किसी जरूरतमंद छोटी कन्या को पीले फल या मिठाई भेंट करें; इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी, इंटीरियर डिजाइनिंग व व्यापार में धन लाभ होगा, कार्यक्षेत्र के प्रलोभन व बाधाएं दूर होंगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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