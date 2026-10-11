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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कन्या राशिफल 11 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से भौतिक सुख-सुविधाओं का आनंद, इंटीरियर डिजाइनिंग में बेहतरीन नतीजे, धन संबंधी शुभ समाचार

आज का कन्या राशिफल 11 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से भौतिक सुख-सुविधाओं का आनंद, इंटीरियर डिजाइनिंग में बेहतरीन नतीजे, धन संबंधी शुभ समाचार

आज का कन्या राशिफल 11 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से भौतिक सुख, इंटीरियर बिजनेस में बेहतरीन नतीजे, धन लाभ के संकेत, स्टूडेंट्स को दोस्तों का साथ! पढ़ें अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Oct 2026 06:46 AM (IST)
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Kanya Rashifal: 11 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना व मां शैलपुत्री पूजा) रात्रि 09:32 तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:33 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और पारिजात योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज सुबह 10:04 के बाद कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, संचित पूंजी, भौतिक सुख-सुविधाएं, वाणी, कुटुंब, धार्मिक व्यय व शुभ समाचार स्थान) में संचरण करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप तमाम तरह की भौतिक सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य के साधनों का भरपूर आनंद उठाएंगे; घर-परिवार में समृद्धि और संपन्नता का वातावरण रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं—सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए इंटीरियर-एक्सटीरियर में शानदार रिटर्न, धन संबंधी खुशखबरी और धार्मिक कार्यों में निवेश का रहेगा.

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इंटीरियर व एक्सटीरियर डिजाइनिंग में बेहतरीन नतीजे: जो कारोबारी होम डेकोर, इंटीरियर व एक्सटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर या रिनोवेशन के काम से जुड़े हैं, उन्हें आज त्योहारी मांग के चलते असाधारण और बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे; नए प्रोजेक्ट्स की भरमार रहेगी.

धन संबंधी मिलेगा शुभ समाचार: बिजनेसमैन को अटके हुए पेमेंट्स, नए निवेश या किसी बड़े कमर्शियल सौदे से जुड़ा धन संबंधी बहुत बड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा; लिक्विडिटी में सुधार होगा.

धार्मिक अनुष्ठानों पर धन खर्च: शारदीय नवरात्र घटस्थापना के पावन अवसर पर व्यापारियों का धन पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और दान-पुण्य पर खर्च हो सकता है; इस शुभ व्यय के बाद आपको आत्मिक शांति और अत्यंत सुखद अनुभव प्राप्त होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यों की सराहना, ट्रांसफर के योग, प्रलोभनों से बचने और फिजूलखर्ची पर रोक लगाने का रहेगा.

कार्यों की सराहना व ट्रांसफर की संभावना: एंप्लॉयड पर्सन द्वारा ऑफिस के प्रोजेक्ट्स को लेकर की गई पूर्व प्लानिंग पूरी तरह सफल साबित होगी; आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कार्यक्षेत्र में भरपूर सराहना मिलेगी और मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर (स्थानांतरण) के मजबूत योग बन सकते हैं.

काम पूरा होने तक प्रलोभनों से रहें दूर: वर्कस्पेस पर जब तक आपका चालू कार्य या सौंपा गया असाइनमेंट पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तरह के बाहरी प्रलोभन, सोशल मीडिया या गपशप से दूर रहना ही आपके करियर के लिए हितकारी रहेगा.

फिजूलखर्ची से बचें, पैसे बर्बाद होने का खतरा: नौकरीपेशा जातकों को अपने व्यक्तिगत खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा; किसी अनावश्यक वस्तु या गैर-जरूरी योजना पर आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं, इसलिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा घरेलू सुख और प्रेम जीवन में मधुरता लेकर आया है, बस बहस से बचने की आवश्यकता है.

पारिवारिक जीवन रहेगा उत्तम, लेकिन बहस न करें: परिवार का वातावरण सामान्य रूप से बहुत उत्तम और सौहार्दपूर्ण रहेगा; हालांकि, घर के किसी भी सदस्य के साथ संवेदनशील मुद्दों या पुरानी बातों पर व्यर्थ की बहस में बिल्कुल न उलझें ताकि शांति बनी रहे.

प्रेम जीवन रहेगा शानदार: लव लाइफ बिता रहे जातकों के लिए आज का दिन बेहद खूबसूरत और रोमांटिक साबित होगा; पार्टनर के साथ आपसी समझ और प्यार गहरा होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

सामान्य और प्रतियोगी विद्यार्थियों (General & Competitive Students) के लिए आज का दिन अध्ययन की बाधाएं दूर होने और मित्रों से मदद मिलने का है. प्रतियोगी और सामान्य पाठ्यक्रमों की तैयारी में जुटे छात्रों के नोट्स, स्टडी मैटेरियल और गाइडेंस को लेकर काफी समय से चल रही परेशानियां आज पूरी तरह सुलझ जाएंगी; इस मामले में आपको अपने घनिष्ठ दोस्तों से पूरा सहयोग और सही मार्गदर्शन मिलेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दूसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम बना रहेगा. हालांकि, खान-पान में अनियमितता के कारण गले में हल्का संक्रमण या दांतों/मसूड़ों में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. गरिष्ठ और अत्यधिक मीठे भोजन से बचें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की विधिवत आराधना करें. घटस्थापना के शुभ मुहूर्त में माता रानी के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें. मां शैलपुत्री को पीले/सफेद पुष्प, गाय के दूध से बनी मिठाई अथवा पेड़े का भोग लगाएं और 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' अथवा 'ॐ ह्रीं श्रीं शैलपुत्री दुर्गायै नमः' मंत्र की एक माला का जप करें.

इसके साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से रोली, अक्षत और पीले फूल डालकर अर्घ्य दें. किसी जरूरतमंद छोटी कन्या को पीले फल या मिठाई भेंट करें; इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी, इंटीरियर डिजाइनिंग व व्यापार में धन लाभ होगा, कार्यक्षेत्र के प्रलोभन व बाधाएं दूर होंगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Oct 2026 06:46 AM (IST)
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