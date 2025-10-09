हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोShukra Gochar 2025: कन्या राशि में शुक्र और सूर्य की युति से बनेगा शुक्रादित्य योग, इन राशियों को होगा लाभ

Shukra Gochar 2025: कन्या राशि में शुक्र और सूर्य की युति से बनेगा शुक्रादित्य योग, इन राशियों को होगा लाभ

Shukra Gochar 2025: 9 अक्टूबर को कन्या राशि में शुक्र गोचर होगा. कन्या में पहले से सूर्य विराजमान हैं. ऐसे में शुक्र और सूर्य की युति से शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा जो कई राशियों के लिए शुभ रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 09 Oct 2025 06:35 AM (IST)
Preferred Sources

Shukra Gochar 2025: दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, धन, वैभव, सुख, विलासिता, संपन्नता और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है. इसलिए जब शुक्र की स्थिति में बदलाव होता है तब सभी 12 राशियों के जीवन पर इसका असर पड़ता है.

कन्या राशि में शुक्र-सूर्य की युति (Venus Sun Conjunction Make Shukraditya Rajyog)

बात करें अक्टूबर महीने की तो, इस महीने शुक्र बुध की राशि कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं. करवा चौथ से एक दिन पहले यानी गुरुवार, 9 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे. कन्या राशि में पहले से ही सूर्य देव मौजूद है और 17 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे. ऐसे में कन्या राशि में शुक्र और सूर्य के एक साथ आने से शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा और यह योग 17 अक्टूबर तक बना रहेगा.

शुक्रादित्य राजयोग को ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाता है. शुक्रादित्य योग कई राशियों के लिए लाभकारी साबित होता है. इस दौरान कई राशियों को नौकरी, बिजनेस, करियर आदि क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है. आइए जानते हैं इन भाग्यशाली राशियों के बारे में.

शुक्रादित्य राजयोग से इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

वृषभ राशि- आपकी राशि से पंचम भाव में शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा, जिससे कि आपकी बाहरी छवि बेहतर बनेगी. मान सम्मान बढ़ेगा और दांपत्य जीवन में चल रही समस्याएं भी खत्म होगी.

सिंह राशि- आपकी राशि से दूसरे भाव में शुक्रादित्य योग बनने से कला, रुचि, संगीत की ओर आपका रूझान बढ़ेगा. पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी. आर्थिक स्थिति में भी इस समय सुधार होगा. जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए थे, वे इस दौरान पूरे हो सकते हैं. 

मकर राशि- शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होना मकर राशि वाले जातकों को भी शुभ फल देगा. शुक्र और सूर्य के युति के संयोग से आपके घर-परिवार में खुशहाली का आगमन हो सकता है. संभव है कि इस समय परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिले. मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है. भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 09 Oct 2025 06:35 AM (IST)
Tags :
Venus Transit Kanya Rashi Shukra Gochar 2025 Venus Sun Conjunction Shukraditya Yog
