Sharad Purnima Upay 2025: शरद पूर्णिमा पर 12 राशियों के लिए 12 उपाय, दूर होगा चंद्र दोष
Sharad Purnima Upay 2025: शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है. इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है. इसलिए इस पूर्णिमा राशि अनुसार कुछ उपाय करने से चंद्र दोष का निवारण होता है.
Sharad Purnima Upay 2025: हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा की रात्रि सबसे शुभ, पवित्र और अद्भुत मानी जाती है. आश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जब चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत समान वर्षा करता है. इस वर्ष शरद पूर्णिमा सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 को है.
शास्त्रों में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा से केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि अमृत, ऊर्जा, सकारात्मकता और सौभाग्य का संचार होता है. शरद पूर्णिमा की रात्रि का शुभ फल पाने के लिए इस दिन कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं. लोग इस पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, घर के कई स्थानों पर दीप जलाए जाते हैं, खीर बनाकर चंद्रमा के प्रकाश के नीचे रखा जाता है.
इसी के साथ शरद पूर्णिमा पर चंद्र दोष से मुक्ति के लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अगर राशि अनुसार किया जाए तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुभ होती है और मानसिक स्थिति बेहतर होती है. आइये जानते हैं शरद पूर्णिमा पर राशि अनुसार किए जाने वाले उपायों के बारे में-
शरद पूर्णिमा राशि अनुसार उपाय (Sharad Purnima 2025 Rashi Anusar Upay)
मेष राशि (Mesh)- खीर बनाकर चंद्रमा को प्रकाश के नीचे रखने से पहले माता लक्ष्मी को इसका भोग लगाएं और गाय को भी खीर खिलाएं.
वृषभ राशि (Vrishabh)- शरद पूर्णिमा पर वृषभ राशि वाले मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं. इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी.
मिथुन राशि (Mithun)- रात में चंद्रमा के उदित होने पर दूध से अर्घ्य दें और सफेद वस्त्र धारण करें.
कर्क राशि (Kark)- चंद्रमा कर्क राशि वालों के स्वामी हैं. ऐसे में आप कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सफेद फूल चंद्रदेव की पूजा करें और जल में दूध मिलाकर अर्घ्य दें.
सिंह राशि (Singh)- कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पीतल के धातु (दीया) में घी का दीप जलाएं. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
कन्या राशि (Kanya)- चंद्र दोष दूर करने के लिए शरद पूर्णिमा पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें. दरीबों में हरे मूंग की दाल या हरी वस्तुओं का दान करें.
तुला राशि (Tula)- दही, चावल, सफेद वस्त्र या दूध से बनी मिठाईयों का दान करना शुभ रहेगा.
वृश्चिक राशि (Vrishchik)- इस राशि के लोग शरद पूर्णिमा पर भगवान शिव की पूजा करें. शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करें और शिवजी के मंत्रों का जाप करें.
धनु राशि (Dhanu)- चंद्र दोष से मुक्ति के लिए शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु को केले और खीर का भोग लगाएं.
मकर राशि (Makar)- शरद पूर्णिमा पर भगवान शिव और पीपल वृक्ष की पूजा करें. साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्र देव के मंत्रों का जाप करें.
कुंभ राशि (Kumbh)- जल में सफेद चंदन मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ रहेगा. चंद्र दोष निवारण का यह उत्तम उपाय माना जाता है.
मीन राशि (Meen)- शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर लोगों में दान करें साथ ही चंद्र देव की पूजा करें और ऊँ सोमाय नम: मंत्र का जाप करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले जानकारियों संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
