आज का राशिफल, 27 जुलाई 2026: मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा आपका सोमवार

Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 27 जुलाई 2026, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र त्रयोदशी तिथि (दोपहर 16:17:42 तक) के साथ आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का पावन संयोग बन रहा है.

इसके साथ ही सोमवार का दिन होने के कारण भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व रहेगा. आज चंद्रमा पूरा दिन धनु राशि में संचार करेंगे. आज रात 22:54:59 तक वैधृति योग बना रहेगा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

ग्रहों के इस परिवर्तन से मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के करियर, बिजनेस, सेहत, शेयर बाजार और लव लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं आज के विस्तृत दैनिक राशिफल में:

मेष राशिफल, 27 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

सोमवार, 27 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 16:17:42 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी है. मूल नक्षत्र सुबह 10:29:53 तक रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरा दिन आपके नवम यानी भाग्य (धर्म, लंबी यात्राएं और उच्च शिक्षा) भाव (धनु राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:54:59 तक वैधृति योग बना रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्य का भरपूर साथ दिलाने वाला रहेगा. चंद्रमा के नवम भाव (भाग्य स्थान) में रहने से आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

ऑफिस में आपकी निर्णय क्षमता और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी तथा सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:13 से 12:54:39 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने या नई डील करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ परिणाम और प्रगति लेकर आने वाला है. भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर होने से कारोबार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है या लंबे समय से अटका हुआ कोई प्रोजेक्ट गति पकड़ सकता है.

यदि आप व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पूर्व दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर उपाय (दर्पण देखकर या सौंफ खाकर) करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में होने से आज दीर्घकालिक (Long-term) निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि, बाजार की चाल को समझे बिना भारी जोखिम लेने से बचें. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा और दोपहर बाद 15:37:55 से 16:32:21 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेनदेन या शेयर बाजार में नया निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. भाग्य भाव के चंद्रमा की वजह से घर-परिवार में एक सकारात्मक माहौल बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी समझ मजबूत होगी. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और पिता का सहयोग मिलने से मानसिक बल मिलेगा. शाम के समय किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है.

Gen Z

मेष राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन नए अवसरों की तलाश करने और अपनी स्किल सुधारने का है. नवम भाव का चंद्रमा आपको पढ़ाई, करियर और उच्च शिक्षा के मामले में स्पष्टता देगा. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या विदेश से जुड़े किसी अवसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन सकारात्मक संकेत दे सकता है. सोशल मीडिया पर गैर-जरूरी बहसों में समय नष्ट न करें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. मानसिक तनाव में कमी आएगी और पुरानी किसी शारीरिक समस्या से राहत मिलेगी. आज सोमवार के दिन हल्का व सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में योग व ध्यान को शामिल करें. इससे शारीरिक चुस्ती और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, पीला

उपाय

आज सोमवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर जल व कच्चे दूध से अभिषेक करें. शिवजी को अक्षत (चावल) और सफेद फूल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

वृषभ राशिफल, 27 जुलाई 2026 (Vrishabha Rashifal Today)

सोमवार, 27 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 16:17:42 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी है. मूल नक्षत्र सुबह 10:29:53 तक रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरा दिन आपकी राशि से अष्टम भाव (धनु राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:54:59 तक वैधृति योग बना रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी शुभ कार्य या नए काम की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा सतर्कता और संयम बरतने का है. अष्टम भाव का चंद्रमा ऑफिस में अचानक काम का दबाव या जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है. आज अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें.

कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की राजनीति या गॉसिप से दूर रहें. महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. किसी भी जरूरी काम या मीटिंग के लिए दोपहर 12:00:13 से 12:54:39 तक का अभिजीत मुहूर्त उपयुक्त रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 के राहु काल के दौरान कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. अष्टम चंद्रमा के कारण लेन-देन में पारदर्शिता रखें और किसी अनजान व्यक्ति पर बहुत जल्दी भरोसा न करें. कारोबार से जुड़ा कोई फैसला लेने में जल्दबाजी न दिखाएं. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा से बचें, या मजबूरी में जाना पड़े तो उपाय (दर्पण देखकर या सौंफ खाकर) करके ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज रिस्क लेने से बचें. चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से शेयर बाजार में सट्टेबाजी या शॉर्ट-टर्म (Intraday) ट्रेडिंग में नुकसान की आशंका बनी रहती है. किसी भी तरह के नए या बड़े निवेश को आज के लिए टालना ही समझदारी होगी. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल और दोपहर बाद 15:37:55 से 16:32:21 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल रहेगा; इस अवधि में पैसों का लेन-देन बिल्कुल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचें. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और आपसी बातचीत से गलतफहमियों को दूर करें. ससुराल पक्ष से किसी विषय पर बातचीत करते समय भाषा में मिठास रखें. संध्या के समय परिवार के साथ समय बिताने और धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने से मन को सुकून और सकारात्मकता मिलेगी.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और युवाओं को आज अपनी ऊर्जा और फोकस बनाए रखने की जरूरत है. ओवरथिंकिंग या दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें. यदि आप किसी रिसर्च, असाइनमेंट या क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा ब्रेक लेकर काम करना फायदेमंद रहेगा. सोशल मीडिया पर किसी भी विवादित मुद्दे पर अपनी राय देने से बचें और अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है. अष्टम भाव का चंद्रमा पेट से जुड़ी समस्याएं, सिरदर्द या थकान महसूस करा सकता है. बाहर के तले-भुने खाने से परहेज करें और हल्का व सात्विक आहार लें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) और भगवान शिव का स्मरण करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, सिल्वर

उपाय

आज सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल, दूध और सफेद चंदन अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके अलावा किसी जरूरतमंद को चावल या दूध का दान करें. इससे अष्टम चंद्रमा के अशुभ प्रभाव दूर होंगे और मानसिक बल प्राप्त होगा.

मिथुन राशिफल, 27 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

सोमवार, 27 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 16:17:42 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी है. मूल नक्षत्र सुबह 10:29:53 तक रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरा दिन आपकी राशि से सप्तम भाव (धनु राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:54:59 तक वैधृति योग बना रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन सकारात्मक और नई संभावनाएं लेकर आने वाला रहेगा. सप्तम भाव का चंद्रमा आपके पार्टनरशिप, सार्वजनिक संबंधों और नए अवसरों को मजबूती देगा. ऑफिस में टीमवर्क से किए गए कामों में सफलता मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर होगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या डील साइन करने के लिए दोपहर 12:00:13 से 12:54:39 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी या अनुबंध से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. यदि आप साझेदारी (Partnership) में व्यापार करते हैं, तो साझेदार के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और नया मुनाफा मिलने के योग बनेंगे. ग्राहकों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे.

यदि आप व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पूर्व दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर उपाय (दर्पण देखकर या सौंफ खाकर) करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन संतुलित रहेगा. व्यापारिक विस्तार या दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश करना फायदेमंद साबित हो सकता है. हालांकि, अति-उत्साह में आकर कोई जोखिम भरा कदम न उठाएं. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा और दोपहर बाद 15:37:55 से 16:32:21 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेनदेन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत सुखद रहेगा. सप्तम चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता और निकटता लाएगा. यदि पिछले कुछ दिनों से कोई मनमुटाव चल रहा था, तो आज बातचीत से सब सुलझ जाएगा. लव लाइफ में भी सकारात्मकता बनी रहेगी और आप पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

Gen Z

मिथुन राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी नेटवर्किंग और सोशल स्किल्स को बढ़ाने का है. यदि आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट, इंटरव्यू या कोलैबोरेशन पर काम कर रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल रंग लाएगी. नए लोगों से जुड़ने और विचारों के आदान-प्रदान के लिए दिन बेहतरीन है. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और फालतू की बातों में समय खराब न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति बनी रहेगी. हालांकि, मौसम के बदलाव को ध्यान में रखते हुए खान-पान पर संयम रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. दैनिक दिनचर्या में योग और मेडिटेशन को शामिल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, हल्का पीला

उपाय

आज सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. इसके बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को हरे रंग की वस्तु या फल का दान करना शुभ रहेगा.

कर्क राशिफल, 27 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

सोमवार, 27 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 16:17:42 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन आपकी राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा और भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी है.

मूल नक्षत्र सुबह 10:29:53 तक रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरा दिन आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण और शत्रु) यानी धनु राशि में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:54:59 तक वैधृति योग बना रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन कड़ी मेहनत और प्रतिस्पर्धा में सफलता दिलाने वाला रहेगा. छठे भाव का चंद्रमा आपको अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगा. ऑफिस में लंबित पड़े काम निपटाने के लिए दिन अच्छा है, हालांकि काम का बोझ थोड़ा अधिक रह सकता है. अधिकारियों के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:13 से 12:54:39 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. यदि आप कोर्ट-कचहरी, लीगल मामलों या किसी पुराने विवाद से जूझ रहे हैं, तो स्थिति आपके पक्ष में मुड़ सकती है. व्यापार में लेन-देन को लेकर सतर्क रहें और उधारी पर काम करने से बचें.

यदि आप व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पूर्व दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर उपाय (दर्पण देखकर या सौंफ खाकर) करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन सावधानी बरतने का है. अकारण खर्चे बढ़ सकते हैं या अचानक कोई अप्रत्याशित वित्तीय जिम्मेदारी आ सकती है. शेयर बाजार में सट्टेबाजी या बिना सोचे-समझे भारी निवेश करने से बचें. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा और दोपहर बाद 15:37:55 से 16:32:21 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का नया वित्तीय लेनदेन करने से पूरी तरह परहेज करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज अपनी वाणी और व्यवहार में संयम बनाए रखना जरूरी है. छठे भाव के चंद्रमा की वजह से छोटी-छोटी बातों पर बहस या गलतफहमी हो सकती है. जीवनसाथी और परिवारजनों की बातों को शांति से सुनें. मातृ पक्ष या ननिहाल की तरफ से कोई खबर मिल सकती है. शाम के समय भगवान शिव की आराधना करने से मन शांत रहेगा और संबंधों में सुधार आएगा.

Gen Z

कर्क राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने अनुशासन और रूटीन पर ध्यान देने का है. पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या वर्क प्रोजेक्ट्स में आपका फोकस अच्छा रहेगा. सोशल मीडिया पर किसी बहस या दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें, वरना आपका कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद हो सकती है. खुद को सकारात्मक गतिविधियों और फिटनेस में व्यस्त रखें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. खान-पान में लापरवाही के कारण पेट में गड़बड़, अपच या मौसमी बीमारियां (जैसे सर्दी-जुकाम) परेशान कर सकती हैं. बासी और भारी भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और पर्याप्त आराम लें. शिवजी के ध्यान और योग से शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, क्रीम

उपाय

कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं. आज सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और अक्षत (अखंडित चावल) मिलाकर चढ़ाएं. 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ सोमेश्वराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इससे छठे भाव के दोष दूर होंगे और मानसिक व शारीरिक बल मिलेगा.

सिंह राशिफल, 27 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सोमवार, 27 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 16:17:42 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी है.

मूल नक्षत्र सुबह 10:29:53 तक रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरा दिन आपकी राशि से पंचम भाव (विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम) यानी धनु राशि में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:54:59 तक वैधृति योग बना रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता को निखारने वाला रहेगा. पंचम भाव का चंद्रमा आपके विचारों में स्पष्टता लाएगा, जिससे ऑफिस में आपकी नई योजनाओं और सुझावों को सराहा जाएगा.

अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, मीटिंग या नई योजना की शुरुआत के लिए दोपहर 12:00:13 से 12:54:39 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसर और उन्नति लेकर आ सकता है. आपकी योजनाएं रंग लाती नजर आएंगी और व्यापार में नई रणनीतियों से लाभ मिलेगा. यदि आप अपने कारोबार में कुछ नया इनोवेशन करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है.

ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पूर्व दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर उपाय (दर्पण देखकर या सौंफ खाकर) करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम भाव का चंद्रमा ज्ञान और विवेक से किए गए निवेश में शुभ परिणाम दे सकता है. दीर्घकालिक (Long-term) निवेश या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना लाभदायक रहेगा, हालांकि सट्टेबाजी या बिना सोचे-समझे बड़े जोखिम लेने से बचें.

सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा और दोपहर बाद 15:37:55 से 16:32:21 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेनदेन करने से परहेज करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. लव लाइफ में रोमांस और नयापन महसूस होगा, पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा. शादीशुदा जातकों को संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. परिवार में हँसी-खुशी का माहौल रहेगा और परिजनों के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे.

Gen Z

सिंह राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का है. अगर आप कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग, राइटिंग या किसी स्किल पर काम कर रहे हैं, तो आज आपको काफी नए और बेहतरीन आइडियाज मिलेंगे. पढ़ाई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों का ध्यान केंद्रित रहेगा. अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा और ऊर्जावान रहेगा. आपकी इम्युनिटी मजबूत महसूस होगी और मानसिक रूप से भी आप तरोताजा रहेंगे. हालांकि, दिनभर में पर्याप्त पानी पीते रहें और हल्का सात्विक भोजन लें. शाम को थोड़ा टहलना या योग/प्राणायाम करना आपकी ताजगी को बनाए रखेगा.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: नारंगी, सुनहरा

उपाय

आज सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और साथ ही थोड़ा सा गुड़ या लाल पुष्प चढ़ाएं. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें और सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल दें. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पंचम चंद्रमा का शुभ प्रभाव और अधिक मजबूत होगा.

कन्या राशिफल, 27 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

सोमवार, 27 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 16:17:42 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी है. मूल नक्षत्र सुबह 10:29:53 तक रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरा दिन आपकी राशि से चतुर्थ भाव (माता, सुख, संपत्ति और वाहन) यानी धनु राशि में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:54:59 तक वैधृति योग बना रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी शुभ कार्य या नए काम की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा धैर्य और संतुलन बनाए रखने का है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा काम में मन लगाने में थोड़ी चुनौती पैदा कर सकता है या घरेलू चिंताओं के कारण कार्यस्थल पर ध्यान भटक सकता है.

ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें और अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें. वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों को समय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा. किसी भी महत्वपूर्ण बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:13 से 12:54:39 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 के राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल या घरेलू वस्तुओं से जुड़े कारोबार में लाभ के संकेत दे रहा है. यदि आप अपनी दुकान या ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करना चाहते हैं, तो योजना बना सकते हैं. हालांकि, किसी भी नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पूर्व दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर उपाय (दर्पण देखकर या सौंफ खाकर) करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आज संपत्ति या जमीन-जायदाद से जुड़े दीर्घकालिक (Long-term) निवेश के लिए दिन सोच-विचार करने वाला है. शेयर बाजार में सट्टेबाजी या जल्दबाजी में बड़ा पैसा लगाने से बचें. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा और दोपहर बाद 15:37:55 से 16:32:21 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेनदेन करने से परहेज करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन माता जी के स्वास्थ्य और उनकी खुशियों का ध्यान रखने का है. घर का माहौल सुखद बनाए रखने के लिए अनावश्यक बहसों से बचें. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा. शाम के समय परिवार के साथ घर पर ही शांतिपूर्ण माहौल में समय बिताने से मन को असीम प्रसन्नता मिलेगी.

Gen Z

कन्या राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी 'मी-टाइम' (Me-time) और पर्सनल स्पेस पर फोकस करने का है. अगर आप अपनी पढ़ाई या स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई नया शेड्यूल बनाना चाहते हैं, तो आज का दिन प्लानिंग के लिए बेहतरीन है. सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद पर मानसिक दबाव न बनाएं. अपनी गति से आगे बढ़ें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज छाती में जकड़न, एसिडिटी या मानसिक तनाव/थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम लें और समय पर भोजन करें. हल्का सात्विक भोजन और गुनगुना पानी पीना फायदेमंद रहेगा. योग, ध्यान और भगवान शिव के नाम का स्मरण करने से मानसिक सुकून और ताजगी बनी रहेगी.

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हरा, धानी

उपाय

आज सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और बेलपत्र पर हरा चंदन लगाकर शिवजी को चढ़ाएं. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या हरी सब्जियों का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

तुला राशिफल, 27 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

सोमवार, 27 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 16:17:42 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी है. मूल नक्षत्र सुबह 10:29:53 तक रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरा दिन आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम, भाई-बहन और छोटी यात्राएं) यानी धनु राशि में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:54:59 तक वैधृति योग बना रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके आत्मविश्वास, पराक्रम और संचार कौशल में वृद्धि लेकर आएगा. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको काम के प्रति अधिक ऊर्जावान बनाएगा. ऑफिस में आपके नए विचारों और पहलों को सराहना मिलेगी.

सहकर्मियों का सहयोग आपके साथ रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, प्रेजेंटेशन या मीटिंग के लिए दोपहर 12:00:13 से 12:54:39 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी गतिशील रहेगा. मार्केटिंग, नेटवर्किंग और बातचीत के जरिए नए व्यापारिक सौदे मिलने की संभावना है. यदि आप काम के सिलसिले में किसी छोटी दूरी की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पूर्व दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर उपाय (दर्पण देखकर या सौंफ खाकर) करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन संतुलित रहेगा. अपनी समझ और शोध के आधार पर किए गए मध्यम अवधि के निवेश में लाभ हो सकता है. हालांकि, अति-उत्साह या अफवाहों में आकर बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा और दोपहर बाद 15:37:55 से 16:32:21 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय लेनदेन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन सुखद रहेगा. छोटे भाई-बहनों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे और उनका पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और तालमेल में सुधार आएगा. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर किसी धार्मिक या सामाजिक विषय पर चर्चा हो सकती है.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी नेटवर्किंग, कंटेंट क्रिएशन और कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने का है. अगर आप किसी ऑनलाइन प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग या नए आइडिया पर काम कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा और प्रेजेंटेशन स्किल बहुत काम आएगी. दोस्तों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. अपनी बात को विनम्रता से रखें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. हालांकि, काम की भागदौड़ में अपने खान-पान का समय न बिगड़ने दें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और शाम को हल्का योग या मेडिटेशन करें.

लकी नंबर: 6, 7

लकी कलर: सफेद, गुलाबी

उपाय

आज सोमवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा सफेद चंदन और मिश्री मिलाकर अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या चीनी का दान करने से आपके पराक्रम और सौभाग्य में वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशिफल, 27 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

सोमवार, 27 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 16:17:42 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी है.

मूल नक्षत्र सुबह 10:29:53 तक रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरा दिन आपकी राशि से दूसरे भाव (धन, वाणी और कुटुंब) यानी धनु राशि में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:54:59 तक वैधृति योग बना रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी वाणी और कार्यकुशलता के बल पर सफलता दिलाने वाला रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा ऑफिस में आपकी संवाद शैली (Communication) को प्रभावशाली बनाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें, जिससे आपके रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या प्रेजेंटेशन के लिए दोपहर 12:00:13 से 12:54:39 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने या नई डील करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ और नए सौदों के लिहाज से अनुकूल रहेगा. फंसे हुए पैसे वापस मिलने या नए स्रोतों से आय बढ़ने की संभावना है. हालांकि, ग्राहकों और बिजनेस पार्टनर्स के साथ लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखें.

यदि आप व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पूर्व दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर उपाय (दर्पण देखकर या सौंफ खाकर) करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दूसरे भाव में चंद्रमा का होना संचित धन (Savings) में वृद्धि के संकेत देता है. बैंक एफडी, गोल्ड या दीर्घकालिक (Long-term) सुरक्षित योजनाओं में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. हालांकि, बिना सोचे-समझे बड़े वित्तीय जोखिम लेने से बचें. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा और दोपहर बाद 15:37:55 से 16:32:21 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय लेनदेन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सुखद रहेगा. परिजनों के साथ मधुरता बढ़ेगी और घर में किसी शुभ या मांगलिक विषय पर चर्चा हो सकती है. आपकी मीठी वाणी से परिवार के सदस्य प्रभावित होंगे. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर शिव पूजा या आरती करने से घर में सकारात्मकता आएगी.

Gen Z

वृश्चिक राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने फाइनेंस, पर्सनल बजट और सेविंग्स पर ध्यान देने का है. अगर आप अपनी पॉकेट मनी या सैलरी को सही जगह मैनेज करना चाहते हैं, तो आज की प्लानिंग आगे काम आएगी.

अपनी बात दूसरों के सामने स्पष्ट लेकिन विनम्र तरीके से रखें. सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान अपनी प्राइवेसी और सीक्रेट्स शेयर करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. हालांकि, खान-पान में लापरवाही के कारण गले या दांतों में हल्की समस्या महसूस हो सकती है. बहुत ज्यादा ठंडा या तला-भुना खाने से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. नियमित ध्यान और योग से मानसिक शांति बनी रहेगी.

लकी नंबर: 9, 3

लकी कलर: लाल, मेहरून

उपाय

आज सोमवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर जल और शहद अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को लाल फल या गुड़ का दान करने से आपके धन और सौभाग्य में वृद्धि होगी.

धनु राशिफल, 27 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

सोमवार, 27 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 16:17:42 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी है.

मूल नक्षत्र सुबह 10:29:53 तक रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरा दिन आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम (लग्न) भाव में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:54:59 तक वैधृति योग बना रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके आत्मविश्वास और कार्यकुशलता में वृद्धि लेकर आएगा. आपकी अपनी राशि (प्रथम भाव) में चंद्रमा का गोचर होने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और काम करने का उत्साह बढ़ा रहेगा.

ऑफिस में आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी और लंबित पड़े कार्य तेजी से पूरे होंगे. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या प्रेजेंटेशन के लिए दोपहर 12:00:13 से 12:54:39 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने या नई डील करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल और नई संभावनाएं लेकर आने वाला रहेगा. आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी, जिससे कारोबार में नए प्रोजेक्ट्स या सौदों को गति मिलेगी. ग्राहकों के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा.

यदि आप व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पूर्व दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर उपाय (दर्पण देखकर या सौंफ खाकर) करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि में चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका वित्तीय दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा. सोच-समझकर और दीर्घकालिक (Long-term) आधार पर किए गए निवेश में लाभ मिलने की अच्छी संभावना है.

हालांकि, अति-उत्साह में आकर कोई भी अप्रमाणित या जोखिम भरा कदम न उठाएं. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा और दोपहर बाद 15:37:55 से 16:32:21 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेनदेन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और सुकून भरा रहेगा. आपकी सकारात्मक ऊर्जा से घर-परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी प्रेम और तालमेल मजबूत होगा. परिवार के सदस्यों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. शाम के समय परिजनों के साथ धार्मिक या सामाजिक गतिविधि में शामिल होने का योग बन सकता है.

Gen Z

धनु राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी सेल्फ-ग्रोथ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देने का है. लग्न भाव का चंद्रमा आपको एक नई स्पष्टता, ऊर्जा और पॉजिटिविटी देगा. यदि आप किसी नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट, स्टडी प्लान या अपने करियर गोल पर काम कर रहे हैं, तो आज का दिन बेहतरीन विचार (ideas) और दिशा दे सकता है. अपनी बात में विनम्रता रखें और सोशल मीडिया पर सकारात्मकता फैलाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. आपकी इम्युनिटी और स्टेमिना में सुधार आएगा. मानसिक ताजगी बनी रहेगी. हालांकि, दिनचर्या को अनुशासित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सात्विक भोजन लें. सुबह या शाम को हल्का व्यायाम या ध्यान करना आपकी मानसिक शांति को और बढ़ाएगा.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरी

उपाय

आज सोमवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर जल और चने की दाल या पीला चंदन अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को फल या चने की दाल का दान करने से आपके मान-सम्मान और भाग्य में वृद्धि होगी.

मकर राशिफल, 27 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

सोमवार, 27 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 16:17:42 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी है.

मूल नक्षत्र सुबह 10:29:53 तक रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरा दिन आपकी राशि से द्वादश यानी बारहवें भाव (व्यय, हानि और विदेश) यानी धनु राशि में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:54:59 तक वैधृति योग बना रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी शुभ कार्य या नए काम की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने और योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है. द्वादश भाव का चंद्रमा काम में भागदौड़ बढ़ा सकता है या अचानक कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी दे सकता है. विदेशी कंपनियों या सुदूर क्षेत्रों से जुड़े काम कर रहे लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा.

ऑफिस में अपने काम से काम रखें और किसी भी तरह की गॉसिप का हिस्सा न बनें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:13 से 12:54:39 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 के राहु काल के दौरान कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. आयात-निर्यात (Import-Export) या विदेश से जुड़े कारोबार में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, अकारण खर्चे बढ़ने की संभावना है, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें. किसी भी नए प्रोजेक्ट या एग्रीमेंट में सोच-समझकर पैसा लगाएं. ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पूर्व दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर उपाय (दर्पण देखकर या सौंफ खाकर) करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज सतर्कता बहुत जरूरी है. चंद्रमा के द्वादश भाव में होने से अनियोजित खर्चे या नुकसान की आशंका रहती है. शेयर बाजार में सट्टेबाजी या शॉर्ट-टर्म रिस्की दांव लगाने से बचें.

किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेनदेन टालना ही हितकर रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा और दोपहर बाद 15:37:55 से 16:32:21 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस समय अवधि में नए निवेश से पूरी तरह परहेज करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज अपनी वाणी और व्यवहार में सौम्यता बनाए रखें. घर के किसी सदस्य की सेहत या किसी पुराने मुद्दे को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. जीवनसाथी के साथ बातचीत में तालमेल बनाए रखें और एक-दूसरे की बात को प्राथमिकता दें. शाम के समय शिव मंदिर जाना या घर पर ही पूजा-पाठ करने से मन को शांति मिलेगी और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और युवाओं को आज अपनी ओवरथिंकिंग और अनावश्यक खर्चों पर ब्रेक लगाने की जरूरत है. यदि आप विदेश में पढ़ाई, स्कॉलरशिप या ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन रिसर्च के लिए अच्छा है. सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर खुद पर तनाव न लें. अपनी ऊर्जा को अपनी पर्सनल ग्रोथ और स्किल्स सुधारने में लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको आंखों में जलन, पैरों में दर्द या नींद न आने जैसी समस्या महसूस हो सकती है. काम के बीच में ब्रेक लें और स्क्रीन टाइम कम करें. मानसिक शांति के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लें. हल्का और सात्विक भोजन लें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला, गहरा स्लेटी

उपाय

आज सोमवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को भोजन या तिल का दान करने से द्वादश चंद्रमा के अशुभ प्रभाव दूर होंगे और मन को शांति मिलेगी.

कुंभ राशिफल, 27 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

सोमवार, 27 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 16:17:42 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी है.

मूल नक्षत्र सुबह 10:29:53 तक रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरा दिन आपकी राशि से एकादश यानी ग्यारहवें भाव (लाभ, इच्छापूर्ति और आय) यानी धनु राशि में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:54:59 तक वैधृति योग बना रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार और सफलता दिलाने वाला रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपके काम का पूरा फल और नए अवसर दिलाएगा. ऑफिस में आपकी मेहनत और प्रोजेक्ट्स की सराहना होगी तथा वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या डील साइन करने के लिए दोपहर 12:00:13 से 12:54:39 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ और कारोबार में विस्तार लेकर आने वाला है. पुराने किसी निवेश या सौदे से अचानक मुनाफा मिल सकता है. नए ग्राहकों से जुड़ने और नेटवर्क बढ़ाने का यह सही समय है.

यदि आप व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पूर्व दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर उपाय (दर्पण देखकर या सौंफ खाकर) करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर वित्तीय दृष्टि से काफी शुभ माना जाता है. आज शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या लॉन्ग-टर्म स्कीम्स में सोच-समझकर किया गया निवेश लाभ दे सकता है. हालांकि, अति-उत्साह में आकर कोई गैर-प्रमाणित जोखिम न लें.

सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा और दोपहर बाद 15:37:55 से 16:32:21 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का बड़ा लेनदेन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. बड़े भाई-बहनों और दोस्तों का पूरा समर्थन मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और प्रेम बढ़ेगा. शाम के समय दोस्तों या परिवार के साथ कोई छोटी गेट-टुगेदर या आउटिंग की योजना बन सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

Gen Z

कुंभ राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने सोशल नेटवर्क, कोलैबोरेशन और फ्यूचर गोल्स पर काम करने का है. एकादश चंद्रमा आपके आइडियाज को पहचान दिलाएगा. अगर आप किसी स्टार्टअप, टेक प्रोजेक्ट या डिजिटल कंटेंट पर काम कर रहे हैं, तो आज नए कनेक्शन और बेहतरीन सुझाव मिल सकते हैं. अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. पुरानी किसी स्वास्थ्य समस्या में सुधार देखने को मिलेगा. अपनी दिनचर्या में सात्विक भोजन, भरपूर पानी और सुबह-शाम योग या वॉक को शामिल रखें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला, आसमानी

उपाय

आज सोमवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर जल और शमी के पत्ते अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल या भोजन का दान करने से आपके लाभ और भाग्य में और अधिक वृद्धि होगी.

मीन राशिफल, 27 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

सोमवार, 27 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 16:17:42 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी है.

मूल नक्षत्र सुबह 10:29:53 तक रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज पूरा दिन आपकी राशि से दशम यानी कर्म भाव (धनु राशि) में संचार करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:54:59 तक वैधृति योग बना रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शुभ और उपलब्धियों से भरा रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा आपके कर्म और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान व प्रभाव को बढ़ाएगा. ऑफिस में आपकी मेहनत, लीडरशिप और काम करने के तरीके की जमकर सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और पदोन्नति या नए प्रोजेक्ट के मिलने के योग बनेंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या प्रेजेंटेशन के लिए दोपहर 12:00:13 से 12:54:39 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने या नई डील करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन आर्थिक लाभ और विस्तार लेकर आने वाला है. नए व्यापारिक अनुबंध (Contracts) मिल सकते हैं और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. यदि आप सरकारी क्षेत्र या किसी बड़े संस्थान के साथ डील करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन अनुकूल परिणाम दे सकता है.

ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए पूर्व दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर उपाय (दर्पण देखकर या सौंफ खाकर) करके ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण आज का दिन वित्तीय फैसलों के लिए अच्छा रहेगा. शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या बिजनेस एक्सपेंशन में सोच-समझकर किया गया दीर्घकालिक (Long-term) निवेश लाभदायक साबित होगा. हालांकि, किसी के बहकावे में आकर जोखिम लेने से बचें.

सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहु काल रहेगा और दोपहर बाद 15:37:55 से 16:32:21 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय लेनदेन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता से घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा. पिता तथा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा. शाम को परिवार के साथ किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है.

Gen Z

मीन राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने करियर गोल्स और प्रोफेशनलिज्म पर ध्यान देने का है. दशम चंद्रमा आपको अपने करियर के प्रति अधिक सीरियस और फोकस्ड बनाएगा. यदि आप जॉब इंटरव्यू, इंटर्नशिप या किसी कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. अपने काम में निरंतरता बनाए रखें और सीनियर्स की सलाह जरूर लें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप ऊर्जावान और शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के बावजूद मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. अपनी दिनचर्या में सात्विक आहार, पर्याप्त जल का सेवन और सुबह योग/ध्यान को शामिल करें. इससे आपकी इम्युनिटी और स्टेमिना बेहतर रहेगा.

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला, केसरिया

उपाय

आज सोमवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा पीला चंदन और केसर मिलाकर अर्पित करें. इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करने से आपके करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा.

FAQ

Q1. 27 जुलाई 2026 का आज का राशिफल क्या कहता है?

उत्तर: इस दिन चंद्रमा धनु राशि में रहेगा. इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और बिजनेस पर अलग-अलग देखने को मिलेगा.

Q2. 27 जुलाई 2026 का राहुकाल कितने बजे है?

उत्तर: सुबह 07:21:17 से 09:03:20 तक राहुकाल रहेगा.

Q3. 27 जुलाई 2026 का अभिजीत मुहूर्त क्या है?

उत्तर: दोपहर 12:00:13 से 12:54:39 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा.

Q4. सोमवार को किस देवता की पूजा करनी चाहिए?

उत्तर: सोमवार भगवान शिव की उपासना का विशेष दिन माना जाता है. शिवलिंग पर जल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करना शुभ माना जाता है.

Q5. क्या 27 जुलाई 2026 निवेश के लिए शुभ है?

उत्तर: कुछ राशियों के लिए दीर्घकालिक निवेश अनुकूल हो सकता है, लेकिन राहुकाल और दुष्टमुहूर्त में नया निवेश करने से बचना बेहतर माना गया है.

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