Shani Dev: कुछ दिनों में भले ही कैलेंडर बदल जाएगा, लेकिन साढ़ेसाती और ढैय्या वाली राशियों के लिए स्थिति वैसी ही रहेगी. साल 2026 को लेकर लोगों में नई उम्मीदें और सकारात्मक बदलाव की अपेक्षाएं हैं. लेकिन ज्योतिष के अनुसार नववर्ष कई राशियों के लिए कठिन साबित हो सकता है. इसका कारण है, शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का जारी प्रभाव.

शनि को न्याय का देवता माना जाता है, जोकि बहुत ही पावरफुल ग्रह भी माने जाते हैं. शनि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल भी देते हैं. जब शनि गोचर के दौरान किसी राशि को साढ़ेसाती या ढैय्या के प्रभाव में लाते हैं, तो जीवन में संघर्ष, दबाव, देरी और मानसिक उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.

2026 में शनि नहीं बदलेंगे राशि (Shani Gochar)

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, शनि देव ढाई वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं. 2025 में 29 मार्च को शनि गुरु की राशि मीन में आए थे और जून 2027 तक इसी राशि में रहेंगे. ऐसे में 2026 में शनि का कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा और जिन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है वह 2026 में भी चलती रहेगी.

यही कारण है कि साल 2026 में भी इन राशियों को शनि के इसी प्रचंड प्रभाव यानी साढ़ेसाती और ढैय्या से गुजरना पड़ेगा, जिस कारण उन्हें अधिक धैर्य, संयम और आध्यात्मिक उपायों की आवश्यकता होगी. जानें साल 2026 में किन राशियों पर रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव.

साढ़ेसाती और ढैय्या पीड़ित राशियां (Shani Sadesati and Dhaiya Zodiac)

कुंभ राशि (साढ़ेसाती)- कुंभ राशि वाले जातकों पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है और शनि आपकी राशि के दूसरे भाव में हैं. ऐसे में यदि आप मेहनत करें और धैर्य रखें तो सफलता मिल सकती है. लेकिन साल 2026 में मानसिक तनाव बढ़ सकता है और छोटे-छोटे कार्य भी पूरा करने के लिए अधिक मेहनत व समय लग सकता है.

मीन राशि (साढ़ेसाती)- शनि आपकी राशि के लग्न यानी पहले भाव में विराजमान हैं और आपकी राशि में फिलहाल साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है जोकि जून 2027 तक चलता रहेगा. साढ़ेसाती का दूसरा चरण सबसे मुश्किल भरा होता है. इस दौरान साढ़ेसाती चरम पर होती है. इसका असर आपके सेहत पर पड़ सकता है. साथ ही आर्थिक परेशानी भी हो सकती है.

मेष राशि (साढ़ेसाती)- आपकी राशि के 12वें भाव में हैं और साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है. घर-परिवार की सुख-शांति भंग हो सकती है और मानसिक तनाव निरंतर बढ़ सकता है. ऐसे में धैर्य ही काम आ सकता है.

सिंह राशि (ढैय्या)- सिंह राशि वाते जातकों को शनि ढैय्या का प्रभाव रहेगा. शनि आपकी राशि में फिलहाल आठवें भाव में विराजमान हैं और खर्चों को बढ़ा रहे हैं. यात्राएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है. मानसिक और शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है.

धनु राशि (ढैय्या)- धनु राशि वालों पर भी जून 2027 तक शनि ढैय्या का प्रभाव रहेगा. साल 2026 में शनि आपकी राशि के चौथे भाव में विराजमान रहेंगे. इस समय जीवन में उतार-चढ़ाव और अच्छे-बुरे समय आते-जाते रहेंगे. भूमि-भवन या संपत्ति को लेकर भी विवाद की स्थिति बन सकती है.

साढ़ेसाती और ढैय्या वाले करें ये उपाय (Shani Sade sati and Dhaiya Upay)

प्रत्येक शनिवार के दिन शनि देव और हनुमान जी की पूजा करें. इससे साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम होगा.

शनिवार को पीपल वृक्ष में जल चढ़ाकर परिक्रमा करें और सरसों तेल का दीप जलाएं.

शनिवार को काले तिल, उड़द दाल, काला छाता, चप्पल, लोहा और सरसों तेल का दान करें.

शनि चालीसा या हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भी शनि देव प्रसन्न होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.