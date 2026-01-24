हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sagittarius Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: धनु टैरो वीकली राशिफल, संयम और सफलता का सप्ताह

Sagittarius Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: धनु टैरो वीकली राशिफल, संयम और सफलता का सप्ताह

Sagittarius Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए धनु राशि के लिए जनवरी का आखिरी सप्ताह प्रेम, परिवार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा. पढ़ें पूरा राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 24 Jan 2026 07:38 PM (IST)
Preferred Sources

Sagittarius Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: टैरो कार्ड्स को भविष्य की संभावनाओं और आने वाले समय की ऊर्जा को समझने का एक प्रभावी माध्यम माना जाता है. हर सप्ताह टैरो कार्ड्स राशि के अनुसार जीवन के अलग-अलग पहलुओं जैसे करियर, धन, प्रेम और परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों का संकेत देते हैं. टैरो कार्ड्स विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा से जानते हैं, जनवरी 2026 का आखिरी सप्ताह धनु राशि के लिए क्या संदेश और संभावनाएं लेकर आया है. पढ़ें अपना पूरा टैरो साप्ताहिक राशिफल.

धनु साप्ताहिक टैरो कार्ड्स राशिफल (Tarot Card Dhanu Saptahik Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार यह सप्ताह धनु राशि वालों के लिए संयम और समझदारी से आगे बढ़ने का समय है. चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आप धैर्य और संतुलन बनाए रखेंगे, तो हर स्थिति में सफलता संभव है. टैरो संकेत देता है कि इस सप्ताह आपका मनोबल और आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगे.

करियर- कार्यस्थल में कुछ नई चुनौतियां और जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं. कठिन परिस्थितियों में धैर्य और तर्कपूर्ण सोच से काम लेने पर विरोधी भी आपकी क्षमता को स्वीकार करेंगे. कोई नया प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण काम आपके लिए सीखने और अपनी क्षमता साबित करने का अवसर लेकर आएगा. वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना सफलता की कुंजी रहेगा.

धन- आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह संतुलित रहने का है. नए अवसर या प्रोजेक्ट से लाभ मिलने की संभावना है. टैरो कार्ड्स चेतावनी देते हैं कि जल्दबाजी में निवेश या बड़े खर्च न करें. परिवार या बड़े भाई-बहन के सहयोग से आर्थिक मामले सुलझ सकते हैं और किसी पुराने निवेश का लाभ भी मिल सकता है.

परिवार और रिश्ते- पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहेगा. बड़े भाई या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन आपको लाभ देगा. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें. प्रेम संबंधों में संवाद और समझदारी बनाए रखना आवश्यक होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 24 Jan 2026 07:38 PM (IST)
Sagittarius Weekly Horoscope Tarot Rashifal Dhanu Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Tarot Rashifal 2026 Tarot Horoscope 2026
Embed widget