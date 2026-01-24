हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Scorpio Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: वृश्चिक राशि के लिए बदलाव का सप्ताह, खुलेंगे संभावनाओं के द्वार

Scorpio Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए वृश्चिक राशि के लिए जनवरी का आखिरी सप्ताह प्रेम, परिवार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा. पढ़ें पूरा राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 24 Jan 2026 07:15 PM (IST)
Scorpio Weekly Tarot Rashifal 25 To 31 January 2026: टैरो कार्ड्स को भविष्य की संभावनाओं और आने वाले समय की ऊर्जा को समझने का एक प्रभावी माध्यम माना जाता है. हर सप्ताह टैरो कार्ड्स राशि के अनुसार जीवन के अलग-अलग पहलुओं जैसे करियर, धन, प्रेम और परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों का संकेत देते हैं. टैरो कार्ड्स विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा से जानते हैं, जनवरी 2026 का आखिरी सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए क्या संदेश और संभावनाएं लेकर आया है. पढ़ें अपना पूरा टैरो साप्ताहिक राशिफल.

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो कार्ड्स राशिफल (Tarot Card Vrishchik Saptahik Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़े बदलावों का संदेश लेकर आया है. पुराने विचार, नकारात्मक सोच और बीती परेशानियों को पीछे छोड़ने का यह सही समय है. टैरो संकेत देता है कि जितना आप बदलाव को स्वीकार करेंगे,उतनी ही तेजी से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा.

करियर- कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह नए अवसर सामने आ सकते हैं. कोई नया प्रोजेक्ट, जिम्मेदारी या बदलाव आपके सामने आएगा, जो शुरुआत में आपको असहज कर सकता है. हालांकि टैरो यह साफ संकेत दे रहा है कि डर और शंकाओं से बाहर निकलकर उठाया गया साहसिक कदम आपको लाभ दिलाएगा. जो लोग नौकरी बदलने या नए कार्य की शुरुआत का मन बना रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह अनुकूल है. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.

धन- आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं. आय के नए स्रोत बनने या पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि टैरो सलाह देता है कि जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें. जोखिम सोच-समझकर उठाएं, तभी धन लाभ स्थायी रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा.

परिवार और प्रेम जीवन- पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पुराने मतभेद सुलझने के संकेत हैं और घर का माहौल हल्का व संतुलित रहेगा. प्रेम जीवन में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ सुखद और यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए नया रिश्ता शुरू हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 24 Jan 2026 07:15 PM (IST)
Scorpio Weekly Horoscope Tarot Rashifal Vrishchik Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Tarot Rashifal 2026 Tarot Horoscope 2026
Embed widget